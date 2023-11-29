Проехаться по городу и узнать, как при правлении Павле менялись его облик и характер
За 15 лет до прихода к власти Павел путешествовал по Европе. Он посещал мастерские художников и скульпторов, изучал общественное устройство. Взойдя на престол, Павел стал воплощать вынесенные из поездки идеи в жизнь.
Вы изучите Павловский Петербург и узнаете, как император прививал городу черты самоуправления, традиции рыцарства и упорядочение дворянской генеалогии.
Вы изучите Павловский Петербург и узнаете, как император прививал городу черты самоуправления, традиции рыцарства и упорядочение дворянской генеалогии.
Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите здание городской Думы и узнаете, для чего Павел пристроил к нему башню.
- У особняка графини Лаваль услышите, как царь помог богатой невесте выйти замуж за бедного эмигранта.
- У стен Михайловского замка мы поговорим, о каких увиденных во время путешествия дворцах вспоминал император.
- Я расскажу занимательную историю про часы «Павлин» из Зимнего дворца, которую Павел рассказал во Флоренции Лорд Клаверинг.
Организационные детали
- Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами.
- В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер на комфортабельном автомобиле.
- Экскурсию можно провести для большего количества путешественников — до 7. Цена в этом случае составит 9000 рублей. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Анна. Я работаю гидом по Санкт-Петербургу с 2007 года. Вожу экскурсии на русском, французском, итальянском и английском языках. Люблю показывать свой город и рассказывать о судьбах владельцев дворцов.
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