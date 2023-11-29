Петербург Павла I: европейские идеи, история о часах «Павлин» и мезальянс

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Проехаться по городу и узнать, как при правлении Павле менялись его облик и характер

За 15 лет до прихода к власти Павел путешествовал по Европе. Он посещал мастерские художников и скульпторов, изучал общественное устройство. Взойдя на престол, Павел стал воплощать вынесенные из поездки идеи в жизнь.

Вы изучите Павловский Петербург и узнаете, как император прививал городу черты самоуправления, традиции рыцарства и упорядочение дворянской генеалогии.
Петербург Павла I: европейские идеи, история о часах «Павлин» и мезальянс
Петербург Павла I: европейские идеи, история о часах «Павлин» и мезальянс
Петербург Павла I: европейские идеи, история о часах «Павлин» и мезальянс

Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите здание городской Думы и узнаете, для чего Павел пристроил к нему башню.
  • У особняка графини Лаваль услышите, как царь помог богатой невесте выйти замуж за бедного эмигранта.
  • У стен Михайловского замка мы поговорим, о каких увиденных во время путешествия дворцах вспоминал император.
  • Я расскажу занимательную историю про часы «Павлин» из Зимнего дворца, которую Павел рассказал во Флоренции Лорд Клаверинг.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами.
  • В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер на комфортабельном автомобиле.
  • Экскурсию можно провести для большего количества путешественников — до 7. Цена в этом случае составит 9000 рублей. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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