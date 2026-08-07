За 15 лет до прихода к власти Павел путешествовал по Европе. Он посещал мастерские художников и скульпторов, изучал общественное устройство. Взойдя на престол, Павел стал воплощать вынесенные из поездки идеи в жизнь.
Вы изучите павловский Петербург и узнаете, как император прививал городу черты самоуправления, традиции рыцарства и упорядочение дворянской генеалогии.
Вы изучите павловский Петербург и узнаете, как император прививал городу черты самоуправления, традиции рыцарства и упорядочение дворянской генеалогии.
Описание экскурсии
- Вы увидите здание городской Думы и узнаете, для чего Павел пристроил к нему башню
- У особняка графини Лаваль услышите, как царь помог богатой невесте выйти замуж за бедного эмигранта
- У стен Михайловского замка мы поговорим, о каких увиденных во время путешествия дворцах вспоминал император
- Я расскажу занимательную историю про часы «Павлин» из Зимнего дворца, которую Павлу рассказал во Флоренции лорд Клаверинг
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 106 туристов
Я работаю гидом по Санкт-Петербургу с 2007 года. Вожу экскурсии на русском, французском, итальянском и английском языках. Люблю показывать свой город и рассказывать о судьбах владельцев дворцов.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Петербург Павла I: европейские идеи, история о часах «Павлин» и мезальянс»
Мини-группа
до 10 чел.
Соляной городок Петербурга: дыхание трёх столетий
Пройти по кварталу, спрятанному в самом сердце города
Начало: Напротив Пантелеймоновской церкви
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 13:00, в четверг в 13:00 и 15:30, в субботу в 11:00
Сегодня в 13:00
10 авг в 13:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
От парадных до стрит-арта: по знаковым местам Петербурга на авто премиум-класса
Узнать Петербург изнутри в компании знатока известных и неизвестных достопримечательностей
Сегодня в 14:00
9 авг в 10:00
от 22 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга
Прогулка по архитектурным стилям Петербурга раскроет тайны имперских эпох и характеры правителей. Откройте для себя новое в знакомом городе
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от 10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Новый облик Петербурга: от «Лахта-центра» до копии корабля петровского времени
Увидеть современные строения и узнать о секретных местах Северной столицы на автомобильной экскурсии
Сегодня в 19:00
20 авг в 14:30
от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.
от 7900 ₽ за экскурсию