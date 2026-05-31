5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Новый облик Петербурга: от «Лахта-центра» до копии корабля петровского времени
Увидеть современные строения и узнать о секретных местах Северной столицы на автомобильной экскурсии
Петербург славится классическими видами, но с течением времени облик города меняется.
Я приглашаю вас взглянуть на него с другого ракурса, прикоснуться к истории постройки удивительных пространств и проникнуться очарованием нового Петербурга — современного, блистательного и неизведанного.
Вы побываете в одной из самых прогрессивных частей Петербурга. Ранее недоступные городские виды, насыпные территории, вантовые и пешеходные мосты, необычные общественные пространства, парки и современные набережные, пассажирский порт, стадион «Газпром-Арена» предстанут перед вами во всем величии! Главной достопримечательностью прогулки станет новая городская доминанта — башня «Лахта-центра». Я расскажу о концепции комплекса и ходе строительства, а также о выборе места, ведь на него напрямую повлияла история основания Петербурга.
Ультрасовременность через призму истории города
Как житель этой части города, я отлично знаю её историю, особенности, забавные факты и перспективы развития. Я покажу, где среди самых современных видов можно найти корабль петровского времени. Познакомлю вас с местами, которые прошли путь от пустырей без инфраструктуры и спальных районов до центров парусного спорта, велосипедного движения и здорового образа жизни.
Я также охотно поделюсь информацией о самых интересных местах и событиях Петербурга, которые стоит посетить. По вашему желанию поделюсь опытом своих путешествий, интересными маршрутами и направлениями.
Организационные детали
Возможно проведение сокращенного 2-х часового маршрута без посещения общественного пространства (рекомендуется в ночное время), условия обсуждаются индивидуально
Экскурсия проводится на моем автомобиле Hyundai IX35
Для большего комфорта или для группы 5 человек за доплату возможно проведение экскурсии на автомобиле с индивидуальными креслами и большим люком KIA Carnival — 1500 ₽
Экскурсия начинается у метро Приморская, а заканчивается у метро Беговая или наоборот. Транспортные расходы включены в стоимость. Также мы можем начать экскурсию сразу от вашего отеля (доплата 1000 ₽ в пределах центра города, в случае более удаленного расположения — стоимость оговаривается)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 2316 туристов
Я — путешественник, коренной петербуржец, аккредитованный гид. Посетил более 60 стран и около 400 городов, я всегда с гордостью и любовью возвращался в свой родной город! На своих экскурсиях я читать дальшеуменьшить
с радостью расскажу, почему это так.
Могу назвать себя разносторонней личностью — люблю историю и ночную жизнь, театр и спорт, исторический центр и новые районы, путешествия в солнце и в дождь — поэтому легко подстроюсь под ваши предпочтения и внимательно отнесусь к пожеланиям.
Обещаю по-настоящему индивидуальный подход, яркую, интересную и нескучную экскурсию!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Акименко
Сегодня возвращаемся из маленького путешествия по Санкт-Петербургу. Начали мы с сыном это путешествие с знакомства с новым обликом города, нашим гидом был Алексей. Знакомство с Алексеем было очень комфортным, он очень читать дальшеуменьшить
располагает, помогал во всех сложностях с которыми мы столкнулись. В теме экскурсии удивительно гармоничнично соединились история с новым развитием современного города. Мы увидели красивейшие места, погуляли по красивым набережным и паркам, узнали историю стадиона Зенит и какая связь Петра 1 и Лахты. Так как я была с 19-летним сыном, это вообще был правильный выбор. За все время в Питере сын назвал, что это время он провел лучше всего. Благодарим Алексея!
Алексей
Ответ организатора:
Благодарю, Татьяна, за искреннее желание узнать современный Петербург, а также за такое большое доверие, ведь эта экскурсия был первой для читать дальшеуменьшить
вашего сына! Здорово, что вы так точно почувствовали и поняли дух современного Петербурга, и ту самую связь с историей основания города! Очень рад, что понравилось вашему сыну! Приглашаю вас продолжить знакомство с городом - у меня ещё много необычных экскурсий!
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О
Ольга
Если хотите увидеть современный Петербург, то вам надо побывать на этой экскурсии. Алексей показал нам места с живописными видами, куда хочется вернуться, увлек рассказом о современных постройках город и историческими фактами о Санкт-Петербурге, помог построить маршрут для прогулки. Осталось очень приятное впечатление, советую устроить себе незабываемый отдых для души.
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо, Ольга! И вновь благодарю Вас за выбор именно этой программы, за желание узнавать новое и за отсутствие сомнений, что читать дальшеуменьшить
такая тема будет интересна! Действительно, современный Петербург - это просто набор зданий, а такая же глубокая история, как и "парадная классика"! Развитие города продолжается, приезжайте вновь - впереди еще много интересного!
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Ю
Юлия
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию «Новый облик Петербурга: от Лахта-центра до копии корабля петровского времени». Давно исследую этот город, но увидела его совершенно с новой стороны. Особенно впечатлили: * величественный Лахта‑центр — читать дальшеуменьшить
от панорамных видов захватывает дух; * атмосферный Севкабель Порт с его урбанистическими пейзажами и видами на залив; * Газпром‑Арена — масштаб и архитектура стадиона поражают. Особая благодарность нашему гиду, Алексею, он был настоящим профессионалом: увлекательно рассказывал не только про современные объекты, но и связывал их с историей города. Маршрут продуман до мелочей, а формат на автомобиле позволил увидеть максимум за короткое время и не устать. Очень рекомендую тем, кто ищет небанальные маршруты по городу.
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо за добрые слова, Юлия!!! Новый Петербург продолжает развиваться - жду вас и на других версиях такой программы!!
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Е
Елена
Вся наша семья с огромной благодарностью вспоминает эту незабываемую экскурсию, которая была бы просто невозможна без Алексея! Мы довольно капризные туристы, в Петербурге бываем на реже, чем раз в год читать дальшеуменьшить
и всегда стараемся брать экскурсии. Казалось бы, ну чем нас можно еще удивить) Супруг был настроен более, чем скептически, но надо, так надо) Экскурсия превзошла все наши ожидания, вся семья пришла к единому мнению, что лучшей экскурсии у нас просто не было! Легко, непринужденно, безумно интересно, время пролетело как один миг, а город открылся со всем с другой стороны! Огромное спасибо Алексею! Обязательно планируем еще не одну совместную экскурсию!
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В
Валиева
Добрый день. Хочу выразить искреннюю и огромную благодарность Алексею за потрясающую экскурсию! Три часа пролетели как один миг, Алексей настолько интересно и увлекательно, профессионально рассказывал о Питере, о том где читать дальшеуменьшить
и как горожане проводят время, новые пространства, виды, всё было интересно. Узнали столько нового, чего нет больше ни на одной экскурсии. Если хотите узнать о современном Питере (но и не забывая о его корнях), не пропустите этот шанс)) Еще раз спасибо.
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Марина
Мы провели замечательное путешествие с Алексеем. Очень галантным, внимательным гидом. Экскурсия прошла на одном дыхании. Город,который пропитан историей, предстал перед нами, благодаря Алексею совсем другим. Современным, спортивным, ученым, с новыми читать дальшеуменьшить
локациями в духе Лофт. Внучка очень увлекательно слушала, и после экскурсии под впечатлением рассматривала фотографии и комментировала. Уж больно ей понравился современный стадион, он как летающая тарелка. У Алексея очень доступная подача материала, запоминающая, без воды. Громкий и четкий голос, что было очень важно для нас. Замечательный комфортный автомобиль, который нас очень выручил в ветреный февраль. Спасибо 🙏 большое Алексею. Хочется опять с ним встретиться на экскурсиях.
+2
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