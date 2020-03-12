5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Газпром-Арена, Севкабель Порт и Лахта-центр

Вы побываете в одной из самых прогрессивных частей Петербурга. Ранее недоступные городские виды, насыпные территории, вантовые и пешеходные мосты, необычные общественные пространства, парки и современные набережные, пассажирский порт, стадион «Газпром-Арена» предстанут перед вами во всем величии! Главной достопримечательностью прогулки станет новая городская доминанта — башня «Лахта-центра». Я расскажу о концепции комплекса и ходе строительства, а также о выборе места, ведь на него напрямую повлияла история основания Петербурга.

Дворец XVIII века и корабль петровского времени

Как житель этой части города, я отлично знаю ее историю, особенности, забавные факты и перспективы развития. Я покажу, где находятся дворец XVIII века и корабль петровского времени. Познакомлю вас с местами, которые прошли путь от пустырей без инфраструктуры и спальных районов до центров парусного спорта, велосипедного движения и здорового образа жизни.

Я также охотно поделюсь информацией о самых интересных местах и событиях Петербурга, которые стоит посетить. По вашему желанию поделюсь опытом своих путешествий, интересными маршрутами и направлениями.