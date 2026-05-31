5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Петербург славится классическими видами, но с течением времени облик города меняется. Я приглашаю вас взглянуть на него с другого ракурса, прикоснуться к истории постройки удивительных пространств и проникнуться очарованием нового Петербурга — современного, блистательного и неизведанного.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Газпром-Арена, Севкабель Порт и «Лахта-центр»

Вы побываете в одной из самых прогрессивных частей Петербурга. Ранее недоступные городские виды, насыпные территории, вантовые и пешеходные мосты, необычные общественные пространства, парки и современные набережные, пассажирский порт, стадион «Газпром-Арена» предстанут перед вами во всем величии! Главной достопримечательностью прогулки станет новая городская доминанта — башня «Лахта-центра». Я расскажу о концепции комплекса и ходе строительства, а также о выборе места, ведь на него напрямую повлияла история основания Петербурга.

Ультрасовременность через призму истории города

Как житель этой части города, я отлично знаю её историю, особенности, забавные факты и перспективы развития. Я покажу, где среди самых современных видов можно найти корабль петровского времени. Познакомлю вас с местами, которые прошли путь от пустырей без инфраструктуры и спальных районов до центров парусного спорта, велосипедного движения и здорового образа жизни.

Я также охотно поделюсь информацией о самых интересных местах и событиях Петербурга, которые стоит посетить. По вашему желанию поделюсь опытом своих путешествий, интересными маршрутами и направлениями.

Организационные детали