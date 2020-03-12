5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Новый облик Петербурга: от Лахта-центра до корабля петровского времени

Увидеть современные строения и узнать о секретных местах Северной столицы на автомобильной экскурсии

Алексей
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Алексей – ваш гид
Петербург славится классическими видами, но с течением времени облик города меняется.

Я приглашаю вас взглянуть на него с другого ракурса, прикоснуться к истории постройки удивительных пространств и проникнуться очарованием нового Петербурга — современного, блистательного и неизведанного.
5055 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Новый облик Петербурга: от Лахта-центра до корабля петровского времени
Новый облик Петербурга: от Лахта-центра до корабля петровского времени

Что вас ожидает

Газпром-Арена, Севкабель Порт и Лахта-центр
Вы побываете в одной из самых прогрессивных частей Петербурга. Ранее недоступные городские виды, насыпные территории, вантовые и пешеходные мосты, необычные общественные пространства, парки и современные набережные, пассажирский порт, стадион «Газпром-Арена» предстанут перед вами во всем величии! Главной достопримечательностью прогулки станет новая городская доминанта — башня «Лахта-центра». Я расскажу о концепции комплекса и ходе строительства, а также о выборе места, ведь на него напрямую повлияла история основания Петербурга.

Дворец XVIII века и корабль петровского времени
Как житель этой части города, я отлично знаю ее историю, особенности, забавные факты и перспективы развития. Я покажу, где находятся дворец XVIII века и корабль петровского времени. Познакомлю вас с местами, которые прошли путь от пустырей без инфраструктуры и спальных районов до центров парусного спорта, велосипедного движения и здорового образа жизни.

Я также охотно поделюсь информацией о самых интересных местах и событиях Петербурга, которые стоит посетить. По вашему желанию поделюсь опытом своих путешествий, интересными маршрутами и направлениями.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на моем автомобиле: Mitsubishi Lancer или Hyundai IX35. Возможна экскурсия на Volkswagen Touareg (доплата 1000 рублей).
  • Экскурсия начинается у метро Приморская, а заканчивается у метро Беговая или наоборот. Транспортные расходы включены в стоимость. Также возможен индивидуальный трансфер (доплата 1000 рублей в пределах центра города, в случае более удаленного расположения — стоимость оговаривается).
  • При вашем желании и хорошей погоде часть маршрута может быть проведена на велосипеде. Стоимость аренды велосипедов не включена в стоимость экскурсии.
  • Проведение экскурсии возможно в вечернее время, особенно рекомендую в ходе прогулки встретить закат.
Новый облик Петербурга: от Лахта-центра до корабля петровского времени
Новый облик Петербурга: от Лахта-центра до корабля петровского времени
Новый облик Петербурга: от Лахта-центра до корабля петровского времени
Новый облик Петербурга: от Лахта-центра до корабля петровского времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Я путешественник из Санкт-Петербурга. Посетив более 55 стран и около 350 городов за 10 лет, я всегда с гордостью и любовью возвращался в свой родной город! На своих прогулках в формате легкого диалога я с радостью, расскажу, почему это так. Могу назвать себя разносторонней личностью — люблю историю и ночную жизнь, театр и спорт, исторический центр и новые районы, прогулки в солнце и в дождь — поэтому легко подстроюсь под ваши предпочтения. Обещаю интересную и нескучную экскурсию!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Очень интересная экскурсия! Всем советую, не пожалеете.
Елена
23 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный и небанальный. Алексей отличный рассказчик и собеседник. То, что часть экскурсии проходит на автомобиле, неоспоримый плюс экскурсии, погода в Петербурге славится неприятными сюрпризами :) Мужу особенно понравились места, связанные с киносъемками. При возможности встретимся с Алексеем ещё раз, уверена у него потрачено ещё немало интересных историй.
19 февраля 2020
Необычный взгляд на город наверняка понравится тем, кто не раз приезжал в Санкт-Петербург и знаком с его основными достопримечательностями. Петербург -это не только прошлое, но и будущее! Это видишь на экскурсии Алексея. Рекомендую всем! Очень важны панорамные виды, не рекомендую ехать в туманную и дождливую погоду.
21 января 2020
Благодарю Алексея за интереснейшую и динамичную программу. Немного боялся, что рассказ будет только о Лахта-Центре. Признаю - ошибался!))) Экскурсия посвящена не только Лахта-Центру, а захватывает очень много необычных мест и построек Петербурга, узнать и добраться до которых самому очень сложно - ведь, обычно, Петербург знают только классическим. Получилась очень легкая и увлекательная автомобильно-пешеходная прогулка-беседа, где мы успели полюбоваться Финским заливом в полной тишине, побывать на стройке будущего, узнать, как выйти в море летом под парусом, взглянуть на современных петербуржцев по-новому и даже выпить кофе в очень необычном городском пространстве. Еще раз спасибо Алексею! Не сомневайтесь, рекомендую!
21 декабря 2019
Хотим поблагодарить Алексея за интереснейшую экскурсию по новым видам и достопримечательностям Санкт-Петербурга! Друзья-иностранцы были в восторге от того, насколько Петербург - современный город! (Алексей проводил на английском) Действительно - этот тот самый случай, когда самостоятельно посмотреть, а главное - понять то, что видишь просто нереально! Увидели и узнали даже больше, чем ожидали. Не думали, что тема современности окажется настолько интересной! Мы увидели абсолютно другой город, немного футуристический, но живой и со своей историей. Алексей - отличный гид и приятный собеседник, влюбленный в свой город и, как местный житель, "на себе" прочувствоващий развитие Петербурга! Во время экскурсии обсудили не только современность, узнали много нового и об истории основания города и об увлечениях местных жителей, а также - получили массу полезных рекомендаций. Теперь ждем возможности летом прокатиться по этому маршруту с Алексеем на велосипедах и подняться вместе на смотровую площадку Лахта-центра! Эта экскурсия стоит того и обязательно должна войти в программу посещения Петербурга! Не сомневайтесь, рекомендуем всем!

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