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Соляной городок Петербурга: дыхание трёх столетий

Пройти по кварталу, спрятанному в самом сердце города
Квартал Соляной городок — концентрация трёхсотлетней истории Санкт-Петербурга. Тем удивительнее, что знают о нём далеко не все местные жители. Мы проследим, как менялся архитектурный облик города от переходного барокко до шедевров эклектики.

Поговорим о быте первых горожан, эпохе классицизма и промышленного развития при Екатерине II, Петербурге 19 века, ВОВ и блокаде.
5
6 отзывов
Соляной городок Петербурга: дыхание трёх столетий
Соляной городок Петербурга: дыхание трёх столетий
Соляной городок Петербурга: дыхание трёх столетий

Описание экскурсии

Мы будем гулять по старинному кварталу, окружённому набережной реки Фонтанки, Соляным переулком, улицами Пестеля и Гангутской.

Вы увидите:

  • Пантелеймоновскую церковь — одну из старейших в городе, заложенную ещё в эпоху Петра I
  • Дом, в котором жила дочка Евгения Онегина, а создатель романа поссорился с дворником
  • Здание Всероссийской мануфактурной выставки, проходившей в 1870 году
  • Музей обороны и блокады Ленинграда — единственный в мире военный музей, созданный в период боевых действий Второй мировой войны
  • Здание музея академии им. барона А. Л. Штиглица — шедевр архитектуры конца 19 века

Вы узнаете:

  • Историю возникновения Соляного городка: почему он так называется и как менялся со временем
  • Как первые жители Петербурга становились мореходами
  • Где в 19 веке можно было увидеть, как работают водолазы
  • Как, не покидая городка, можно попутешествовать во времени

И многое другое!

Организационные детали

Посещение музеев и заход внутрь зданий не предусмотрены.

в понедельник, среду и пятницу в 13:00, в четверг в 13:00 и 15:30, в субботу в 11:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив Пантелеймоновской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 13:00, в четверг в 13:00 и 15:30, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я аттестованный гид по Санкт-Петербургу и человек, который по-настоящему любит этот город. Провожу авторские прогулки и индивидуальные экскурсии. Вы не окажетесь на сухой лекции с бесконечным перечислением дат. Вместо этого вас
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ждут интересные истории, особенные места, и живая прогулка по городу, где за красивыми фасадами оживают люди, судьбы и события. Со мной вы не просто увидите Петербург — вы почувствуете его атмосферу и сохраните эти впечатления надолго.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
Сегодня я была на экскурсии по Соляному переулку. Экскурсовод Мария, очень приятная девушка, экскурсию начала к назначенному времени, всё без опозданий. Мы были на небольшом периметре (соляной переулок, улица Пестеля,
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Гангутская улица, набережная реки Фонтанки), но экскурсия длилась больше часа, всё было рассказано доходчиво, на все вопросы Мария отвечала. Вся экскурсия сопровождается ещё и картинками, как было раньше или как хотят построить. Больше всего из рассказа мне запомнилось про склады соли и что было после них, и что в здании находится сейчас, про регаты, которые устраивал Пётр1, про мост, который демонтировали и на его место поставили другой. Марию приятно слушать, у неё получается не занудный рассказ, а история, которая запоминается. Я не пожалела, что сходила на данную экскурсию. Спасибо большое!

Сегодня я была на экскурсии по Соляному переулку. Экскурсовод Мария, очень приятная девушка, экскурсию начала к
Сегодня я была на экскурсии по Соляному переулку. Экскурсовод Мария, очень приятная девушка, экскурсию начала к
Сегодня я была на экскурсии по Соляному переулку. Экскурсовод Мария, очень приятная девушка, экскурсию начала к
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М
Время экскурсии с Марией пролетело незаметно, так как было наполнено интересной, занятной, разнообразной информацией о местах, истории создания Соляного городка, персоналиях и событиях. Прекрасное погружение в историю Петербурга на примере одного небольшого, но очень значимого квартала. Спасибо за экскурсию, рекомендую!
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К
Мы, можно сказать, незапланированно попали на экскурсию по Соляному городку к Марии, которая оказалась замечательным экскурсоводом.

Сам этот квартал Санкт-Петербурга заслуживает внимания, хотя из-за близости гораздо более известных исторических объектов (Михайловский
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замок, Летний сад и т. д.) остаётся в тени внимания туристов. Тем не менее у него удивительная история, которую удивительно интересно нам рассказала Мария. При этом, про каждое здание Мария приводит огромное количество исторических фактов, воссоздавая таким образом хронологию.
Хочется отметить, что экскурсия Марии, это не просто монолог, а интереснейший рассказ, во время которого можно задавать вопросы и сразу получать ответы. Мария всегда готова ответить на вопросы, в отличие от некоторых экскурсоводов, которые крайне не любят, когда их прерывают.
Очень уютный, красивый район, который дышит историей, прогулка по которому благодаря Марии превращается в удивительное путешествие во времени и оставит приятные неизгладимые впечатления!

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Д
У нас остались самые позитивные впечатления от этой экскурсии и от общения с Марией! Она рассказывала очень интересные истории, не было ни одного скучного факта или тягомотины. Мы уже даже успели рекомендовать эту экскурсию друзьям!
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А
Хочу поблагодарить экскурсовода Марию за увлекательнейшую экскурсию по Соляному городку!
Мария обаятельная девушка, очень располагает к себе, слушать было интересно (местами даже захватывающе)!
Нам повезло с погодой, ничего не отвлекало от познавания и созерцания! Рекомендую экскурсовода и именно эту экскурсию. Планируем записаться ещё!
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М
Все прошло отлично. Большое спасибо Марии, она грамотный и эмпатичный экскурсовод.
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