Квартал Соляной городок — концентрация трёхсотлетней истории Санкт-Петербурга. Тем удивительнее, что знают о нём далеко не все местные жители. Мы проследим, как менялся архитектурный облик города от переходного барокко до шедевров эклектики.
Поговорим о быте первых горожан, эпохе классицизма и промышленного развития при Екатерине II, Петербурге 19 века, ВОВ и блокаде.
Поговорим о быте первых горожан, эпохе классицизма и промышленного развития при Екатерине II, Петербурге 19 века, ВОВ и блокаде.
Описание экскурсии
Мы будем гулять по старинному кварталу, окружённому набережной реки Фонтанки, Соляным переулком, улицами Пестеля и Гангутской.
Вы увидите:
- Пантелеймоновскую церковь — одну из старейших в городе, заложенную ещё в эпоху Петра I
- Дом, в котором жила дочка Евгения Онегина, а создатель романа поссорился с дворником
- Здание Всероссийской мануфактурной выставки, проходившей в 1870 году
- Музей обороны и блокады Ленинграда — единственный в мире военный музей, созданный в период боевых действий Второй мировой войны
- Здание музея академии им. барона А. Л. Штиглица — шедевр архитектуры конца 19 века
Вы узнаете:
- Историю возникновения Соляного городка: почему он так называется и как менялся со временем
- Как первые жители Петербурга становились мореходами
- Где в 19 веке можно было увидеть, как работают водолазы
- Как, не покидая городка, можно попутешествовать во времени
И многое другое!
Организационные детали
Посещение музеев и заход внутрь зданий не предусмотрены.
в понедельник, среду и пятницу в 13:00, в четверг в 13:00 и 15:30, в субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив Пантелеймоновской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 13:00, в четверг в 13:00 и 15:30, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я аттестованный гид по Санкт-Петербургу и человек, который по-настоящему любит этот город. Провожу авторские прогулки и индивидуальные экскурсии. Вы не окажетесь на сухой лекции с бесконечным перечислением дат. Вместо этого вас
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Сегодня я была на экскурсии по Соляному переулку. Экскурсовод Мария, очень приятная девушка, экскурсию начала к назначенному времени, всё без опозданий. Мы были на небольшом периметре (соляной переулок, улица Пестеля,
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М
Время экскурсии с Марией пролетело незаметно, так как было наполнено интересной, занятной, разнообразной информацией о местах, истории создания Соляного городка, персоналиях и событиях. Прекрасное погружение в историю Петербурга на примере одного небольшого, но очень значимого квартала. Спасибо за экскурсию, рекомендую!
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К
Мы, можно сказать, незапланированно попали на экскурсию по Соляному городку к Марии, которая оказалась замечательным экскурсоводом.
Сам этот квартал Санкт-Петербурга заслуживает внимания, хотя из-за близости гораздо более известных исторических объектов (Михайловский
Сам этот квартал Санкт-Петербурга заслуживает внимания, хотя из-за близости гораздо более известных исторических объектов (Михайловский
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Д
У нас остались самые позитивные впечатления от этой экскурсии и от общения с Марией! Она рассказывала очень интересные истории, не было ни одного скучного факта или тягомотины. Мы уже даже успели рекомендовать эту экскурсию друзьям!
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А
Хочу поблагодарить экскурсовода Марию за увлекательнейшую экскурсию по Соляному городку!
Мария обаятельная девушка, очень располагает к себе, слушать было интересно (местами даже захватывающе)!
Нам повезло с погодой, ничего не отвлекало от познавания и созерцания! Рекомендую экскурсовода и именно эту экскурсию. Планируем записаться ещё!
Мария обаятельная девушка, очень располагает к себе, слушать было интересно (местами даже захватывающе)!
Нам повезло с погодой, ничего не отвлекало от познавания и созерцания! Рекомендую экскурсовода и именно эту экскурсию. Планируем записаться ещё!
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М
Все прошло отлично. Большое спасибо Марии, она грамотный и эмпатичный экскурсовод.
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