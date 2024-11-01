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Санкт-Петербург — не просто культурная столица, а жемчужина России.



Со мной вы увидите его при полном параде: в поездке по улицам и проспектам на премиальном автомобиле будем знакомиться с его историей, культурой и атмосферой.



А для полного погружения в местный быт мы свернём с туристических троп и побываем в секретных уголках. Ни один нюанс из жизни города не ускользнёт от вашего внимания!