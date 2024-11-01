Санкт-Петербург — не просто культурная столица, а жемчужина России.
Со мной вы увидите его при полном параде: в поездке по улицам и проспектам на премиальном автомобиле будем знакомиться с его историей, культурой и атмосферой.
А для полного погружения в местный быт мы свернём с туристических троп и побываем в секретных уголках. Ни один нюанс из жизни города не ускользнёт от вашего внимания!
Со мной вы увидите его при полном параде: в поездке по улицам и проспектам на премиальном автомобиле будем знакомиться с его историей, культурой и атмосферой.
А для полного погружения в местный быт мы свернём с туристических троп и побываем в секретных уголках. Ни один нюанс из жизни города не ускользнёт от вашего внимания!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Кто будет вашим гидом
Экскурсию для вас проведу лично я: благодаря авторскому подходу вы получите уникальный опыт знакомства с Петербургом, который невозможно повторить в стандартных экскурсиях. Многолетний опыт и глубокие знания истории и культуры помогут мне превратить ваше знакомство с городом в захватывающее путешествие. А здоровый перфекционизм в сочетании с истинной страстью к своему делу гарантирует незабываемый опыт!
Что вас ожидает
- Исторические достопримечательности: я проведу вас по знаковым местам Петербурга, включая Дворцовую площадь, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость и многие другие. Поделюсь малоизвестными фактами и историями, связанными с этими выдающимися памятниками
- Архитектурные шедевры: со мной вы откроете секреты архитектурных стилей, которые придают городу его уникальный облик. Полюбуйтесь великолепием дворцов и особняков, влюбитесь в уютные улочки и набережные
- Скрытые жемчужины: я включил в программу нетуристические уголки города, любимые местными жителями. Покажу вам атмосферные кафе, уютные парки и секретные дворики, которые вы не найдете в путеводителях. Посетим доходные дома, дворы-колодцы и лучшие видовые площадки города
- Гастрономические открытия: я подскажу, где искать лучшие рестораны и кафе. Порекомендую проверенные места, где можно насладиться как традиционными, так и современными кулинарными изысками. Ну или как минимум — выпить классный и вкусный кофе:)
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу лично я
- Поездка проходит на арендованном автомобиле премиум-класса, трансфер по программе включён в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1186 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!Задать вопрос
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