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Петербург со вкусом кофе

Алена С.
Алена С. – Гид из Санкт-Петербурга
Пройдёмся по Невскому и не только, будут и интересные уютные дворики.

Увидим те самые места, где когда-то были первые кофейни, поговорим о том, как кофе попал в Петербург при Петре I, обсудим заядлых питерских кофеманов (Екатерину II и Анну Ахматову) и тех, кто был влюблён в кофе и Петербург (Оноре де Бальзак и А.

С.

Пушкин).

Поговорим, как кофе вдохновлял творческих людей на создание шедевров, и в частности о том, как И.

О.

Бах создал свою кофейную кантату.

Обсудим культуру потребления кофе в дореволюционном и современном Петербурге.

Узнаем о традиции «подвешенного» кофе.

Вдохновимся рецептом кофе по-петербуржски.

Ну и конечно, выпьем кофе в лучших кофейнях города!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 550 ₽ за человека

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Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе

Что вы увидите

  • Адмиралтейство
  • Здание первой кофейни-кондитерской
  • Невский проспект
  • Церковь св. Петра и Павла
  • Памятник И. Баху
  • Церковь св. Екатерины и бывшее здание ресторана
  • Ресторан «Абрикосов»
  • Подвал бродячей собаки
  • Магазин купцов Елисеевых
  • Памятник Екатерине II и сад
Мы пройдём по «золотому» туристическому маршруту, но посмотрим на него немного с другой стороны.

На экскурсии 🧭 нас ждёт:

  • Адмиралтейство и здание первой кофейни-кондитерской;
  • Невский проспект и церковь ⛪ св. Петра и Павла;
  • Памятник И. Баху, церковь св. Екатерины и бывшее здание ресторана;
  • Ресторан «Абрикосов» и подвал бродячей собаки;
  • Магазин купцов Елисеевых, памятник Екатерине II, сад;
  • И, конечно, лучший кофе в городе на Неве.
До встречи у Адмиралтейства!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Кофе по пути следования
Начало
🚩 здание Адмиралтейства ( у фонтана)
Место завершения
🏁 сад Екатерины II
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алена С.
Алена С.
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