Алена С. – Гид из Санкт-Петербурга

Пройдёмся по Невскому и не только, будут и интересные уютные дворики.



Увидим те самые места, где когда-то были первые кофейни, поговорим о том, как кофе попал в Петербург при Петре I, обсудим заядлых питерских кофеманов (Екатерину II и Анну Ахматову) и тех, кто был влюблён в кофе и Петербург (Оноре де Бальзак и А.



С.



Пушкин).



Поговорим, как кофе вдохновлял творческих людей на создание шедевров, и в частности о том, как И.



О.



Бах создал свою кофейную кантату.



Обсудим культуру потребления кофе в дореволюционном и современном Петербурге.



Узнаем о традиции «подвешенного» кофе.



Вдохновимся рецептом кофе по-петербуржски.



Ну и конечно, выпьем кофе в лучших кофейнях города!