Что вы увидите
- Адмиралтейство
- Здание первой кофейни-кондитерской
- Невский проспект
- Церковь св. Петра и Павла
- Памятник И. Баху
- Церковь св. Екатерины и бывшее здание ресторана
- Ресторан «Абрикосов»
- Подвал бродячей собаки
- Магазин купцов Елисеевых
- Памятник Екатерине II и сад
Мы пройдём по «золотому» туристическому маршруту, но посмотрим на него немного с другой стороны.
На экскурсии 🧭 нас ждёт:
- Адмиралтейство и здание первой кофейни-кондитерской;
- Невский проспект и церковь ⛪ св. Петра и Павла;
- Памятник И. Баху, церковь св. Екатерины и бывшее здание ресторана;
- Ресторан «Абрикосов» и подвал бродячей собаки;
- Магазин купцов Елисеевых, памятник Екатерине II, сад;
- И, конечно, лучший кофе в городе на Неве.
До встречи у Адмиралтейства!
Начало
🚩 здание Адмиралтейства ( у фонтана)
Место завершения
🏁 сад Екатерины II
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алена С.
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