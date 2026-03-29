Приглашаем вас в захватывающее путешествие по миру коктейлей в Санкт-Петербурге.
На экскурсии «Арт-коктейль» вы посетите изысканные бары, где каждый коктейль - это произведение искусства.
Вас ждут не только дегустации, но и увлекательные рассказы о каждом напитке, а также уникальный шанс попробовать себя в роли бармена.
Этот тур откроет перед вами тайны коктейльной культуры и оставит яркие воспоминания о времени, проведенном в Петербурге
На экскурсии «Арт-коктейль» вы посетите изысканные бары, где каждый коктейль - это произведение искусства.
Вас ждут не только дегустации, но и увлекательные рассказы о каждом напитке, а также уникальный шанс попробовать себя в роли бармена.
Этот тур откроет перед вами тайны коктейльной культуры и оставит яркие воспоминания о времени, проведенном в Петербурге
Описание мастер-класса
Двигаемся от бара к бару, и в каждой точке — дегустация оригинальных коктейлей с удивительной подачей: с дымом, в огне, со льдом или декором из редких трав, цветов и ягод.
Мы расскажем об истории коктейльного дела и мастерах, которые создают уникальные напитки. А ещё вы самостоятельно приготовите коктейль — прямо за стойкой, как настоящий бармен.
Организационные детали
- Половину времени мы будем передвигаться пешком, половину — на автомобиле
- В стоимость включено: трансфер, комплимент в каждом баре от владельцев, мастер-класс
- Дополнительные расходы — остальные коктейли и закуски: средний чек в каждом баре — 1000–1400 ₽ за чел.
- Продолжительность экскурсии — 3–5 часов
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1678 туристов
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я и моя команда гидов организуем экскурсии в Петербурге и Москве. Мы адепты Его Высочества чувства вкуса! Поэтому основной контент всех наших экскурсий — это история досуга и увеселительного времяпровождения в этих двух городах и как они формировались на планете! «Да прибудет с нами кураж и благость во веки веков!» (Д. Керуак).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Я живу в Петербурге на протяжении 12 лет, и, должна признаться, что это лучшая экскурсия, на которой я когда-либо была.
Это не просто экскурсия, это полное погружение в барную культуру (и
Это не просто экскурсия, это полное погружение в барную культуру (и
Вам был полезен этот отзыв?
А
С самого начала экскурсии становится понятно, что Олег, как говорится,"собаку съел" на тематике экскурсии - на протяжении всей экскурсии он рассказывал очень интересные и увлекательные истории о становлении питейных заведений
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия на высшем уровне!!! Экскурсовод Олег просто огонь!!!
Приезжала с коллегами по работе и решила скрасить вечер такой вот необычной прогулкой.
Олег показал атмосферные места, рассказал историю и все это подкреплялось стихами.
Спасибо вам! Будем рекомендовать.
Приезжала с коллегами по работе и решила скрасить вечер такой вот необычной прогулкой.
Олег показал атмосферные места, рассказал историю и все это подкреплялось стихами.
Спасибо вам! Будем рекомендовать.
Вам был полезен этот отзыв?
Всё было замечательно. Получили много вкусовых ощущений и прекрасных эмоций. Всем рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Прогулялись с Олегом 25 июня по нескольким барам Санкт-Петербурга. Все понравилось. Олег в начале общения рассказывает обо всем. Здесь и история "коктейльного" дела (даты, имена), и погружение в отдельные темы
Вам был полезен этот отзыв?
М
Невероятное погружение в ночной мир Петербурга! В сопровождении проводника Олега, который открывает необычайные горизонты в познании коктейльной культуры, сдобренные поэзией и литературными историями, приправлено все это новыми гастрономическими изысками. Тепло, душевно, познавательно, весело - потрясающее послевкусие от этого приключения!!! Спасибо Олег!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Арт-коктейль: прогулка по лучшим барам Петербурга»
Индивидуальная
до 10 чел.
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Прогулка по скрытым уголкам Петербурга, где яркие граффити и паблик-арт оживляют городские дворы и улицы, создавая уникальную атмосферу
Начало: Невский проспект
Сегодня в 19:00
Завтра в 11:00
от 3950 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
3300 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночной креативный Петербург на «мини купере». Арт и бары
Насладиться петербургским артом, увидеть море и опрокинуть по шоту в тайном баре
Начало: У м. Площадь Восстания
Сегодня в 15:00
21 авг в 21:00
от 6650 ₽
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На «мини купере» - по секретным барам Петербурга
Познакомиться с коктейльной культурой Северной столицы в формате «speak easy» в мини-группе
Начало: У станции метро «Владимирская»
Сегодня в 18:00
21 авг в 21:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
от 16 000 ₽ за группу