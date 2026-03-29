Приглашаем вас в захватывающее путешествие по миру коктейлей в Санкт-Петербурге. На экскурсии «Арт-коктейль» вы посетите изысканные бары, где каждый коктейль - это произведение искусства. Вас ждут не только дегустации, но и увлекательные рассказы о каждом напитке, а также уникальный шанс попробовать себя в роли бармена. Этот тур откроет перед вами тайны коктейльной культуры и оставит яркие воспоминания о времени, проведенном в Петербурге

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Описание мастер-класса

Двигаемся от бара к бару, и в каждой точке — дегустация оригинальных коктейлей с удивительной подачей: с дымом, в огне, со льдом или декором из редких трав, цветов и ягод.

Мы расскажем об истории коктейльного дела и мастерах, которые создают уникальные напитки. А ещё вы самостоятельно приготовите коктейль — прямо за стойкой, как настоящий бармен.

Организационные детали