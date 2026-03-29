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Арт-коктейль: прогулка по лучшим барам Петербурга

Исследуйте барную культуру Петербурга: эксклюзивные коктейли и секреты миксологии в туре «Арт-коктейль»
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по миру коктейлей в Санкт-Петербурге.

На экскурсии «Арт-коктейль» вы посетите изысканные бары, где каждый коктейль - это произведение искусства.

Вас ждут не только дегустации, но и увлекательные рассказы о каждом напитке, а также уникальный шанс попробовать себя в роли бармена.

Этот тур откроет перед вами тайны коктейльной культуры и оставит яркие воспоминания о времени, проведенном в Петербурге
5
13 отзывов
Арт-коктейль: прогулка по лучшим барам Петербурга
Арт-коктейль: прогулка по лучшим барам Петербурга
Арт-коктейль: прогулка по лучшим барам Петербурга

Описание мастер-класса

Двигаемся от бара к бару, и в каждой точке — дегустация оригинальных коктейлей с удивительной подачей: с дымом, в огне, со льдом или декором из редких трав, цветов и ягод.

Мы расскажем об истории коктейльного дела и мастерах, которые создают уникальные напитки. А ещё вы самостоятельно приготовите коктейль — прямо за стойкой, как настоящий бармен.

Организационные детали

  • Половину времени мы будем передвигаться пешком, половину — на автомобиле
  • В стоимость включено: трансфер, комплимент в каждом баре от владельцев, мастер-класс
  • Дополнительные расходы — остальные коктейли и закуски: средний чек в каждом баре — 1000–1400 ₽ за чел.
  • Продолжительность экскурсии — 3–5 часов
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1678 туристов
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я и моя команда гидов организуем экскурсии в Петербурге и Москве. Мы адепты Его Высочества чувства вкуса! Поэтому основной контент всех наших экскурсий — это история досуга и увеселительного времяпровождения в этих двух городах и как они формировались на планете! «Да прибудет с нами кураж и благость во веки веков!» (Д. Керуак).

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Я живу в Петербурге на протяжении 12 лет, и, должна признаться, что это лучшая экскурсия, на которой я когда-либо была.
Это не просто экскурсия, это полное погружение в барную культуру (и
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не только) нашего города.

Олег очень интересный, образованный, широко мыслящий человек, и что самое важное - он находит подход к каждому гостю.

Было очень ценно не просто пить вкусненькие коктейли, а узнавать что-то новое о том или ином месте, алкоголе, возникновении того или иного коктейля.

Что немаловажно (для меня), если вы захотите прожить такой опыт ещё раз, то он будет для вас абсолютно новым, потому что Олег не любит повторений, и старается избегать мест, в которых вы бывали.

С нетерпением жду наступления теплой весны, чтобы окунуться в опыт культурного распития вновь, на этот раз прихватив с собой ещё парочку друзей.
Рекомендую и тем, кто хочет окунуться больше в культурный аспект, и тем, кто просто хочет посетить классные места и выпить с друзьями.

Олег никого не оставит равнодушным!

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А
С самого начала экскурсии становится понятно, что Олег, как говорится,"собаку съел" на тематике экскурсии - на протяжении всей экскурсии он рассказывал очень интересные и увлекательные истории о становлении питейных заведений
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и ресторанов в России, историю создания самих алкогольных напитков. Особой "фишкой" рассказов являются называемые Олегом "яйца Фаберже", суть которых оставлю интригой для читающих отзыв. Все эти истории сопровождались посещением очень необычных и антуражных мест, которые останутся воспоминаниями на долгие годы для нас с товарищей. Экскурсии с Олегом однозначно рекомендую и ставлю наивысшую оценку его профессионализму!

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О
Экскурсия на высшем уровне!!! Экскурсовод Олег просто огонь!!!
Приезжала с коллегами по работе и решила скрасить вечер такой вот необычной прогулкой.
Олег показал атмосферные места, рассказал историю и все это подкреплялось стихами.
Спасибо вам! Будем рекомендовать.
Экскурсия на высшем уровне!!! Экскурсовод Олег просто огонь!!!
Экскурсия на высшем уровне!!! Экскурсовод Олег просто огонь!!!
Экскурсия на высшем уровне!!! Экскурсовод Олег просто огонь!!!
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Ермаков
Всё было замечательно. Получили много вкусовых ощущений и прекрасных эмоций. Всем рекомендую
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Р
Прогулялись с Олегом 25 июня по нескольким барам Санкт-Петербурга. Все понравилось. Олег в начале общения рассказывает обо всем. Здесь и история "коктейльного" дела (даты, имена), и погружение в отдельные темы
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по видам алкоголя. Далее, понимая что интересует человека, может отвечать более детально по этим темам, в то же время предлагая попробовать или рассказывая различные истории чуть в сторону от моего интереса. Таким образом, я с удовольствием открыл для себя несколько напитков и узнал ряд фактов. Ребята, с которыми он сводит в барах также спокойно, не думая о времени, комментируют и отвечают на все вопросы. Рекомендую! Роман (Москва)

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М
Невероятное погружение в ночной мир Петербурга! В сопровождении проводника Олега, который открывает необычайные горизонты в познании коктейльной культуры, сдобренные поэзией и литературными историями, приправлено все это новыми гастрономическими изысками. Тепло, душевно, познавательно, весело - потрясающее послевкусие от этого приключения!!! Спасибо Олег!
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