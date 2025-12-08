Петроградская сторона — сердце Петербурга, где модерн встречается со стрит-артом, а парадные особняки хранят тайны дворов-колодцев.
Здесь каждый уголок дышит историей: за нарядными фасадами скрывается особый мир, где прошлое переплетается с
Описание экскурсииПриглашаем вас в увлекательное путешествие по Петроградской стороне — району, где каждый камень хранит свою историю. Наш маршрут — это удивительное сочетание парадной красоты и скрытых от глаз сокровищ города. Мы пройдём по Каменноостровскому проспекту, где царствует северный модерн, и увидим Дом эмира Бухарского — настоящий дворец восточной роскоши. Полюбуемся на особняк актрисы Савиной, хранящий тайны театральной богемы, и окунёмся в атмосферу Вены на Австрийской площади. Но главное — мы свернём с туристических троп, чтобы:
- Увидеть легендарный Дом с башнями — шедевр модерна.
- Погрузиться в особую атмосферу старинного двора-колодца.
- Встретить современные стрит-арт работы, вступающие в диалог с историей • Прогуляться вдоль набережной Карповки, любуясь отражением прошлого в воде. Это не просто экскурсия — это погружение в настоящую жизнь города, где каждый поворот открывает новые грани петербургской души. Вы не просто увидите город — вы почувствуете его, станете частью его истории.
В четверг в 17:00 и в воскресенье в 14:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом эмира Бухарского
- Особняк актрисы Савиной
- Австрийскую площадь
- Дом с башнями
- Двор-колодец
- Набережную реки Карповки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
СТ.М. Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: В четверг в 17:00 и в воскресенье в 14:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
