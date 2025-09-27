Начните знакомство с городом там, где он родился: на Заячьем острове, у стен крепости, заложенной 27 мая 1703 года — отсюда пошёл отсчёт истории Санкт-Петербурга.
Я проведу вас по ключевым местам Петропавловской крепости: пройдём через Иоанновские ворота, заглянем в казематы и потайной ход-потерну Государева бастиона, увидим собор Петра и Павла — усыпальницу российских императоров и спустимся к Комендантской пристани.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Начните знакомство с городом там, где он родился: на Заячьем острове, у стен крепости, заложенной 27 мая 1703 года — отсюда пошёл отсчёт истории Санкт-Петербурга. Я проведу вас по ключевым местам Петропавловской крепости: пройдём через Иоанновские ворота, заглянем в казематы и потайной ход-потерну Государева бастиона, увидим собор Петра и Павла — усыпальницу российских императоров и спустимся к Комендантской пристани. Если окажемся здесь к полудню, услышим знаменитый выстрел с Нарышкина бастиона — традицию, живущую более века. Что увидим и обсудим:• Собор Петра и Павла и Великокняжескую усыпальницу: где покоятся Романовы и почему именно здесь.
Тюрьму Трубецкого бастиона • Монетный двор — одно из первых петербургских предприятий и сердце реформ Петра.
- Единый билет выкупается нами заранее на дату Вашей экскурсии, поэтому необходимо внести предоплату в размере 30%. Вести экскурсию буду я или гид из нашей команды. Старт — у м. «Горьковская», точку встречи пришлём после предоплаты.
- В случае отмены экскурсии с Вашей стороны менее, чем за 3 дня до даты экскурсии — предоплата не возвращается.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Потерна Государева бастиона
- Собор святых Петра и Павла, придел святой Екатерины, в котором захоронены останки царской семьи
- Самый противоречивый памятник Петру I
- Великокняжеская усыпальница
- Тюрьма Трубецкого бастиона
- Монетный двор - одно из самых первых предприятий Петербурга
- Комендантская пристань
Что включено
- Услуги гида
- Билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Горьковская»
Завершение: Территория Петропавловская крепость, 3Ч
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Е
Елена
27 сен 2025
Е
Елена
5 сен 2025
Гид Татьяна интересно провела экскурсию. Спасибо.
