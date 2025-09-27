Начните знакомство с городом там, где он родился: на Заячьем острове, у стен крепости, заложенной 27 мая 1703 года — отсюда пошёл отсчёт истории Санкт-Петербурга. Я проведу вас по ключевым местам Петропавловской крепости: пройдём через Иоанновские ворота, заглянем в казематы и потайной ход-потерну Государева бастиона, увидим собор Петра и Павла — усыпальницу российских императоров и спустимся к Комендантской пристани. Если окажемся здесь к полудню, услышим знаменитый выстрел с Нарышкина бастиона — традицию, живущую более века. Что увидим и обсудим:• Собор Петра и Павла и Великокняжескую усыпальницу: где покоятся Романовы и почему именно здесь.

Тюрьму Трубецкого бастиона • Монетный двор — одно из первых петербургских предприятий и сердце реформ Петра.

«Спорного» Петра Шемякина и символы власти на воротах крепости Почему с нами:Лицензированный гид с живым, понятным рассказом; маршрут удобен для взрослых и детей (от 8 лет); обращаем внимание на детали, которые обычно «пролистывают», и даем контекст — от основания столицы до городской мифологии. Важная информация:.

