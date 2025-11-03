Приглашаю на неспешную прогулку от Иоанновского моста к бастионам крепости и собору.
Мы пройдём через единственные сохранившиеся триумфальные ворота петровского времени, увидим старейшие укрепления. Вы познакомитесь с устройством крепости и её историей. Узнаете, что такое горжа, равелин и карильон. Кто такие «подлые» люди и почему Заячий остров называется именно так.
Описание экскурсии
- Вы пройдёте через Петровские ворота — единственные сохранившиеся триумфальные ворота времён Петра Великого
- Увидите бастионы, куртины, равелины
- Побываете в горже Нарышкина бастиона
- Осмотрите Соборную площадь и Петропавловский собор, а также комплекс Монетного двора и Флагшточную башню
- Услышите об особенностях карильона
- Рассмотрите образцовые жилые дома Петровской эпохи
- Выясните, как была устроена крепость и для чего служили её элементы
- Познакомитесь с историей Северной войны и стратегическим значением крепости
- Увидите герб весом более тонны
- Разберётесь, кого в 18 веке называли «подлыми» людьми
- Осмотрите дом коменданта и комендантское кладбище
Организационные детали
Все объекты мы осмотрим снаружи. После экскурсии вы при желании самостоятельно посетите музеи крепости — я посоветую, что стоит посмотреть в первую очередь.
в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:15, 12:30 и 14:45, в субботу и воскресенье в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:15, 12:30 и 14:45, в субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 401 туриста
Неустанно поглощая литературу о Петербурге, я очень люблю делиться своими знаниями с каждым, кто пожелает присоединиться ко мне на прогулках сквозь века. Простота изложения, позитивный настрой и море увлекательной информации
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Фотографии от путешественников
Н
Наталия
3 ноя 2025
Огромная благодарность Галине за военно-историческую экскурсию по Петропавловской крепости, содержательный и очень интересный рассказ! Время пролетело незаметно, хотелось слушать еще и еще. Галина из тех гидов, который своим повествованием может перенести на некоторое время в другое столетие. Вдохновения для других не менее интересных экскурсий!
Екатерина
3 ноя 2025
Гид очень интересно рассказывала про крепость, узнала много интересных фактов. Очень понравилась экскурсия. Спасибо огромное, очень рекомендую!
Анна
30 окт 2025
Большая благодарность Галине за прекрасный детальный интересный рассказ об истории Петропавловской крепости и Санкт-Петербурга! Бонусом в 12 часов стали свидетелями полуденного выстрела. Экскурсия будет интересна людям разных возрастов. Рекомендую от души всем, кто интересуется историей нашей страны.
К
Кристина
28 окт 2025
Галина очень приятная, прекрасно знает материал, умеет его интересно преподнести, хорошо продуманный маршрут. От прогулки получили огромное удовольствие, было очень познавательно.
А
Антонина
26 окт 2025
Увлекательная и интересная экскурсия. Благодаря Галине погрузилась в историю крепости и собора, получила массу впечатлений, расширила свой кругозор.
Е
Елена
18 окт 2025
Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась!!! Галина интересно вела рассказ, слушать было легко и приятно! Материал преподносится очень интересно! Время пролетело незаметно, несмотря на изменчивую погоду. И очень порадовало, что Галина не стала отменять и провела полноценную экскурсию, хотя нас записалось всего два человека. Это говорит об ответственности и профессионализме экскурсовода. Экскурсию очень рекомендую, не пожалеете.
А
Анастасия
17 окт 2025
Рекомендую экскурсии с Галиной. Было интересно и содержательно.
Дмитрий
15 окт 2025
Довольно интересный маршрут.
А
Александра
14 окт 2025
Очень было интересно. Спасибо большое за такую экскурсию.
О
Ольга
14 окт 2025
Влюбившись в Санкт-Петербург однажды, не перестаёшь восхищаться городом снова и снова!!! На этот раз посетили Петропавловскую крепость. Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Галине. Очень интересно и подробно Галина рассказала об истории крепости, узнали много новых фактов. 1,5часовая экскурсия проходит очень быстро и увлекательно. Успехов Вам, Галина и благодарных туристов!)
О
Ольга
11 окт 2025
Замечательная экскурсия!!! Галина - профессионал своего дела! Всем рекомендую!
А
Александра
9 окт 2025
Экскурсия в Петропавловской крепости была увлекательной и не утомительной. Галина квалифицированный гид и приятный в общении человек!
М
Мария
9 окт 2025
Благодарю Галину за содержательную экскурсию по Петропавловской крепости! Нам с дочерью 14 лет было познавательно и увлекательно, а золотая осень добавила красок нашему путешествию в историю города на Неве.
Рекомендую💯
Г
Галина
8 окт 2025
Была и раньше в Петропавловской крепости, но самостоятельное посещение это конечно не то. Очень рады, что выбрали эту экскурсию с Галиной. Узнали много интересных исторических фактов!
А
Анна
6 окт 2025
Экскурсовод молодец, очень понравилась, рассказывает живо, умеет заинтересовать. Однозначно рекомендую 👍👍
