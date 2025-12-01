Описание Выбрать день Ответы на вопросы Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Описание экскурсии Прогулка по Петропавловской крепости с посещением собора и тюрьмы. Сам Пётр I выбрал этот остров среди многих в дельте Невы для укрепления своих позиций в ходе Северной войны. Здесь его бравые солдаты возвели оборонительное сооружение нового образца всего за четыре месяца. Войдя на территорию Петропавловской крепости, где зарождался Санкт-Петербург, где первый камень в его основание был заложен в 1703 году, мы попадём в эпоху начала 18 века. Эта атмосфера бережно сохраняется вот уже три столетия, а в наше время является музеем, самым важным с исторической точки зрения, музеем истории Санкт-Петербурга. И несмотря на то, что многие архитектурные строения Петропавловском крепости относятся к самым ранним в городе, это место впитало в себя дух всех трёх столетий существования города на Неве. Военно-морская фортеция, политическая тюрьма и усыпальница императоров российских- все это Петропавловская крепость. Для понимания значения и духа Санкт-Петербурга посещение этого маленького острова необходимо. Продолжительность экскурсии: 2 часа собор и тюрьма Трубецкого бастиона. Дополнительно оплачивается единый билет согласно условиям музея истории СПетербурга Важная информация: Продолжительность экскурсии: 2 часа собор и тюрьма Трубецкого бастиона. Дополнительно оплачивается единый билет согласно условиям музея истории СПетербурга. Экскурсия проходит под крышей и под открытым небом, поэтому следите за прогнозом погоды и одеваетесь соответственно. Удобная обувь приветствуется, ходим.

