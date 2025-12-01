Промокод на 10% 🔥
Описание экскурсииПрогулка по Петропавловской крепости с посещением собора и тюрьмы. Сам Пётр I выбрал этот остров среди многих в дельте Невы для укрепления своих позиций в ходе Северной войны. Здесь его бравые солдаты возвели оборонительное сооружение нового образца всего за четыре месяца. Войдя на территорию Петропавловской крепости, где зарождался Санкт-Петербург, где первый камень в его основание был заложен в 1703 году, мы попадём в эпоху начала 18 века. Эта атмосфера бережно сохраняется вот уже три столетия, а в наше время является музеем, самым важным с исторической точки зрения, музеем истории Санкт-Петербурга. И несмотря на то, что многие архитектурные строения Петропавловском крепости относятся к самым ранним в городе, это место впитало в себя дух всех трёх столетий существования города на Неве. Военно-морская фортеция, политическая тюрьма и усыпальница императоров российских- все это Петропавловская крепость. Для понимания значения и духа Санкт-Петербурга посещение этого маленького острова необходимо. Продолжительность экскурсии: 2 часа собор и тюрьма Трубецкого бастиона. Дополнительно оплачивается единый билет согласно условиям музея истории СПетербурга Важная информация: Продолжительность экскурсии: 2 часа собор и тюрьма Трубецкого бастиона. Дополнительно оплачивается единый билет согласно условиям музея истории СПетербурга. Экскурсия проходит под крышей и под открытым небом, поэтому следите за прогнозом погоды и одеваетесь соответственно. Удобная обувь приветствуется, ходим.
По вторникам, четвергам и субботам в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заячий остров в дельте Невы
- Иоановский мост
- Триумфальные ворота
- Памятник Петру I
- Петропавловский собор
- Соборная площадь
- Нарышкин бастион
- Тюрьма Трубецкого бастиона
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в собор и тюрьму
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иоановский мост
Завершение: Петропавловская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам и субботам в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Продолжительность экскурсии: 2 часа собор и тюрьма Трубецкого бастиона
- Дополнительно оплачивается единый билет согласно условиям музея истории СПетербурга
- Экскурсия проходит под крышей и под открытым небом, поэтому следите за прогнозом погоды и одеваетесь соответственно. Удобная обувь приветствуется, ходим
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
