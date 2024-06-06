1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Побег из Петропавловской крепости: историческое приключение для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Петропавловской крепости, где каждый сможет почувствовать себя участником исторического побега
Начало: У Иоанновского моста
«Мы посчитаем всех зайцев, которые встретятся нам по пути, поговорим о том, как Петропавловская крепость стала тюрьмой для многих талантливых людей, и поможем им сбежать»
Завтра в 10:00
10 июня в 13:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста
«А также поймёте, почему Лев Троцкий стал единственным узником, которому понравилось сидеть в тюрьме Петропавловки»
9 июня в 10:30
25 июня в 14:30
5 340₽ за всё до 20 чел.
Билеты
2 часа
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
Начало: Иоанновский мост
«Во время экскурсии у вас появиться возможность войти, и что немаловажно, беспрепятственно выйти, из самой важной и неприступной политической тюрьмы Российской империи - Тюрьмы Трубецкого бастиона Петропавловской крепости»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
1 740₽ за билет
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Увидеть главные памятники города, посетить собор с золотистым шпилем и спуститься в тюрьмы бастиона
Начало: Гостиница «Октябрьская» (в холле) Лиговский проспе...
«Затем побываете в тюрьме Трубецкого бастиона: кто стал узником этих темниц и какие условия раньше были в таких заведения – будут рассказы об этом и других мрачных деталях»
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
Погрузиться в атмосферу самой таинственной тюрьмы Российской империи
Начало: В районе метро «Горьковская»
«За полтора часа дети узнают неожиданные факты об истории тюрьмы»
9 июня в 16:30
10 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
6 часов
Большая обзорная с экскурсией по Петропавловской крепости (собор+тюрьма)
«В бывшей тюрьме Трубецкого бастиона Вы узнаете об условиях содержания узников и имена тех, кто побывал в «русской Бастилии»»
Расписание: Суббота в 11:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММадина6 июня 2024Нашим экскурсоводом была Оксана. На экскурсию ходили семьёй(3 чел.), включая дочь 10 лет. Экскурсия рассчитана на детей, но было интересно
- ССветлана5 июня 2024Все прекрасно! Два часа пронеслись как 15 минут. Спасибо гиду Ольге. Дети довольны, взрослые счастливы! Петропавловка как всегда великолепна…
- ААлександр4 июня 2024Приятная и познавательная прогулка по Петропавловской крепости. Окунулись в атмосферу царской катаржной тюрьмы и счастливо оттуда выбрались. Ну и сосчитали всех зайцев на Заячьем острове
- ММария27 мая 2024Александра просто чудесный гид! Учитель истории, наверное поэтому очень быстро нашла подход к моему ребенку-подростку, который обычно ждет, когда экскурсия
- ААнна14 апреля 2024Было великолепно!
- ММария26 марта 2024Невероятно интересная экскурсия! Александра прекрасный гид! Подача материала, знания и отношение к участникам выше всех похвал! Однозначно буду рекомендовать друзья.
- ВВиктория4 марта 2024Замечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! Рекомендую
- ААлександра23 февраля 2024Все было отлично, спасибо большое Александре!
- ААнастасия18 февраля 2024Спасибо огромное Кириллу за нашу незабываемую экскурсию. Несмотря на плохую погоду, получили огромное удовольствие и много узнали интересного.
- ССветлана6 февраля 2024Понравилось очень Лев Вульфович как гид шикарно вписывается в дворцовых залах, в хорошем смысле слова. Хорошо подчёркивает, что вы находитесь в культурной столице страны с её великим прошлым. Служба поддержки работает без укоризнено, оперативно помогли найтись отставшему от экскурсии посетителю.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Тюрьмы»
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- Побег из Петропавловской крепости
- Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
- Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
- Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
- Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
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