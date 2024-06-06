Экскурсии в тюрьмы Санкт-Петербурга

Найдено 6 экскурсий в категории «Тюрьмы» в Санкт-Петербурге, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Побег из Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
Побег из Петропавловской крепости: историческое приключение для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Петропавловской крепости, где каждый сможет почувствовать себя участником исторического побега
Начало: У Иоанновского моста
«Мы посчитаем всех зайцев, которые встретятся нам по пути, поговорим о том, как Петропавловская крепость стала тюрьмой для многих талантливых людей, и поможем им сбежать»
Завтра в 10:00
10 июня в 13:30
1 100 за человека
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
70 отзывов
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста
«А также поймёте, почему Лев Троцкий стал единственным узником, которому понравилось сидеть в тюрьме Петропавловки»
9 июня в 10:30
25 июня в 14:30
5 340 за всё до 20 чел.
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1 отзыв
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
Начало: Иоанновский мост
«Во время экскурсии у вас появиться возможность войти, и что немаловажно, беспрепятственно выйти, из самой важной и неприступной политической тюрьмы Российской империи - Тюрьмы Трубецкого бастиона Петропавловской крепости»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
1 740 за билет
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
3 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Увидеть главные памятники города, посетить собор с золотистым шпилем и спуститься в тюрьмы бастиона
Начало: Гостиница «Октябрьская» (в холле) Лиговский проспе...
«Затем побываете в тюрьме Трубецкого бастиона: кто стал узником этих темниц и какие условия раньше были в таких заведения – будут рассказы об этом и других мрачных деталях»
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
1 700 за человека
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
Погрузиться в атмосферу самой таинственной тюрьмы Российской империи
Начало: В районе метро «Горьковская»
«За полтора часа дети узнают неожиданные факты об истории тюрьмы»
9 июня в 16:30
10 июня в 10:30
5 000 за всё до 10 чел.
Большая обзорная с экскурсией по Петропавловской крепости (собор+тюрьма)
Групповая
6 часов
Большая обзорная с экскурсией по Петропавловской крепости (собор+тюрьма)
«В бывшей тюрьме Трубецкого бастиона Вы узнаете об условиях содержания узников и имена тех, кто побывал в «русской Бастилии»»
Расписание: Суббота в 11:00
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мадина
    6 июня 2024
    Побег из Петропавловской крепости
    Нашим экскурсоводом была Оксана. На экскурсию ходили семьёй(3 чел.), включая дочь 10 лет. Экскурсия рассчитана на детей, но было интересно
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    и нам, взрослым. Оксана сумела всех нас увлечь, соединив историю, архитектуру и игру. Мы семьёй были на нескольких экскурсиях. Эта экскурсия однозначно понравилась всем. Особо хочу отметить экскурсовода Оксану- за профессионализм и мягкость в общении.

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Побег из Петропавловской крепости
    Все прекрасно! Два часа пронеслись как 15 минут. Спасибо гиду Ольге. Дети довольны, взрослые счастливы! Петропавловка как всегда великолепна…
    Все прекрасно! Два часа пронеслись как 15 минут. Спасибо гиду Ольге. Дети довольны, взрослые счастливы! Петропавловка как всегда великолепна…
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Побег из Петропавловской крепости
    Приятная и познавательная прогулка по Петропавловской крепости. Окунулись в атмосферу царской катаржной тюрьмы и счастливо оттуда выбрались. Ну и сосчитали всех зайцев на Заячьем острове
  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
    Александра просто чудесный гид! Учитель истории, наверное поэтому очень быстро нашла подход к моему ребенку-подростку, который обычно ждет, когда экскурсия
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    закончится. С удивлением для себя я увидела, что он не просто слушает, а еще и вопросы задает! Экскурсия интерактивная, живо и интересно подан материал, факты, о которых мы не знали. Нам обоим очень-очень понравилось! Я с большим удовольствием буду рекомендовать Александру своим знакомым с детьми! Огромное спасибо!

    Александра просто чудесный гид! Учитель истории, наверное поэтому очень быстро нашла подход к моему ребенку-подростку, которыйАлександра просто чудесный гид! Учитель истории, наверное поэтому очень быстро нашла подход к моему ребенку-подростку, который
  • А
    Анна
    14 апреля 2024
    Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
    Было великолепно!
  • М
    Мария
    26 марта 2024
    Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
    Невероятно интересная экскурсия! Александра прекрасный гид! Подача материала, знания и отношение к участникам выше всех похвал! Однозначно буду рекомендовать друзья.
  • В
    Виктория
    4 марта 2024
    Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
    Замечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! Рекомендую
    Замечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! РекомендуюЗамечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! РекомендуюЗамечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! РекомендуюЗамечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! РекомендуюЗамечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! РекомендуюЗамечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! РекомендуюЗамечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! Рекомендую
  • А
    Александра
    23 февраля 2024
    Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
    Все было отлично, спасибо большое Александре!
  • А
    Анастасия
    18 февраля 2024
    Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
    Спасибо огромное Кириллу за нашу незабываемую экскурсию. Несмотря на плохую погоду, получили огромное удовольствие и много узнали интересного.
    Спасибо огромное Кириллу за нашу незабываемую экскурсию. Несмотря на плохую погоду, получили огромное удовольствие и много узнали интересного
  • С
    Светлана
    6 февраля 2024
    Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
    Понравилось очень Лев Вульфович как гид шикарно вписывается в дворцовых залах, в хорошем смысле слова. Хорошо подчёркивает, что вы находитесь в культурной столице страны с её великим прошлым. Служба поддержки работает без укоризнено, оперативно помогли найтись отставшему от экскурсии посетителю.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Тюрьмы»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Тюрьмы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 100 до 5 340. Туристы уже оставили гидам 333 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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