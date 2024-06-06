М Мадина Побег из Петропавловской крепости читать дальше и нам, взрослым. Оксана сумела всех нас увлечь, соединив историю, архитектуру и игру. Мы семьёй были на нескольких экскурсиях. Эта экскурсия однозначно понравилась всем. Особо хочу отметить экскурсовода Оксану- за профессионализм и мягкость в общении. Нашим экскурсоводом была Оксана. На экскурсию ходили семьёй(3 чел.), включая дочь 10 лет. Экскурсия рассчитана на детей, но было интересно

С Светлана Побег из Петропавловской крепости Все прекрасно! Два часа пронеслись как 15 минут. Спасибо гиду Ольге. Дети довольны, взрослые счастливы! Петропавловка как всегда великолепна…

А Александр Побег из Петропавловской крепости Приятная и познавательная прогулка по Петропавловской крепости. Окунулись в атмосферу царской катаржной тюрьмы и счастливо оттуда выбрались. Ну и сосчитали всех зайцев на Заячьем острове

М Мария Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона» читать дальше закончится. С удивлением для себя я увидела, что он не просто слушает, а еще и вопросы задает! Экскурсия интерактивная, живо и интересно подан материал, факты, о которых мы не знали. Нам обоим очень-очень понравилось! Я с большим удовольствием буду рекомендовать Александру своим знакомым с детьми! Огромное спасибо! Александра просто чудесный гид! Учитель истории, наверное поэтому очень быстро нашла подход к моему ребенку-подростку, который обычно ждет, когда экскурсия

А Анна Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей Было великолепно!

М Мария Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона» Невероятно интересная экскурсия! Александра прекрасный гид! Подача материала, знания и отношение к участникам выше всех похвал! Однозначно буду рекомендовать друзья.

В Виктория Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей Замечательная экскурсия с Кириллом, время пролетело незаметно! Очень познавательно и интересно, как взрослым, так и детям! Рекомендую

А Александра Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона» Все было отлично, спасибо большое Александре!

А Анастасия Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей Спасибо огромное Кириллу за нашу незабываемую экскурсию. Несмотря на плохую погоду, получили огромное удовольствие и много узнали интересного.