История Санкт-Петербурга началась на Заячьем острове с основания крепости, которая известна нам как Петропавловская.
Крепость построили для защиты этих земель на Невских берегах, но она со временем потеряла свое стратегическое значение и использовалась как усыпальница семьи Романовых и политическая тюрьма. Вы познакомитесь с этой историей лично и увидите все знаковые места.
Описание экскурсии
Бывшая столицы империи и колыбель революции История Санкт-Петербурга начинается именно здесь, на территории Заячьего острова — самого маленького острова на территории города. Вместе с профессиональным гидом мы познакомимся с историей и развитием города, исследуем территорию Петропавловской крепости, посетим первый кафедральный собор, где покоятся все императоры, начиная с Петра I, а также увидим знаменитую политическую тюрьму Трубецкого бастиона — одну из самых страшных тюрем одиночного заключения того времени. Что вас ожидает:
- История Санкт-Петербурга — почему дата основания Петропавловской крепости стала датой рождения нового города;
- Территория крепости, построенная по всем правилам фортификации для защиты от врага. Новые термины, карта крепости, главные ворота не останутся без нашего внимания;
- Образцовые дома начала 18 века, различные постройки, в том числе действующий Монетный двор;
- Петропавловский собор — первый кафедральный собор Санкт-Петербурга и самая высокая историческая постройка на территории города;
• Политическая тюрьма, отражающая историю не только города, но и всей страны. Важная информация:
Одежда по погоде, удобная обувь и возьмите зонт.
Вторник, четверг, суббота с 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловская крепость
- Петровские и Невские ворота
- Иоанновский мост
- Соборная площадь
- Памятник Петра I
- Монетный двор
- Петропавловский собор
- Тюрьма Трубецкого бастиона
- Образцовые дома начала 18 века
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в собор и тюрьму: /nЕдиный билет для взрослых - 1500р/nЕдиный билет для учащихся - 800р/nЕдиный билет для пенсионеров - 700р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча у шлагбаума Иоанновского моста
Завершение: Окончание после полуденного выстрела на территории Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота с 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Одежда по погоде
- Удобная обувь и возьмите зонт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
29 сен 2025
Опытный гид, интересно рассказывает. Все понравилось
Т
Татьяна
28 сен 2025
Экскурсовод Ирина просто супер!!! 👍 Рассказывает увлеченно, передает даже эмоции. Не пожалеете. Спасибо Вам Ирина.
Е
Елена
27 апр 2025
