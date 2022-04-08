Петровский Петербург

Исследовать места, связанные с Петром I, и услышать интересные истории об основании города

Индивидуальная
Приглашаю познакомиться с наследием Петра I в Северной столице.

Вы увидите царские домик и дворец, Петропавловскую крепость и старейшую в городе площадь.

Оцените знаменитую панораму со Стрелки Васильевского острова и представите, как выглядел Петербург в XVIII веке.

Всё это — в легком и занимательном формате!
Петровский Петербург
Петровский Петербург
Петровский Петербург
Петровский Петербург
Петровский Петербург
Петровский Петербург
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Мы прогуляемся до Троицкой площади, рассмотрим первую постройку города — домик Петра I — и пройдем мимо крепостей, заложенных по указу царя. Найдем место, где располагался первый Зимний дворец, и посмотрим на его основание, обнаруженное лишь в конце прошлого столетия. Полюбуемся Стрелкой Васильевского острова и расшифруем загадочное слово «кронверк».

Удивительные факты

Вы узнаете, как Пушкин ввел всех в заблуждение, в каком хоре пел Петр I, что общего у Манхэттена и Петербурга. А также: что такое Койвусаари и Хейвисаари, что делать с головой фаворитки и как вести себя на Ассамблее. Кроме того, раскроете, где в начале XVIII века находились знаменитый трактир «Аустерия четырех фрегатов», здания рынка, типографии и коллегий.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Горьковская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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