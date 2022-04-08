Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Мы прогуляемся до Троицкой площади, рассмотрим первую постройку города — домик Петра I — и пройдем мимо крепостей, заложенных по указу царя. Найдем место, где располагался первый Зимний дворец, и посмотрим на его основание, обнаруженное лишь в конце прошлого столетия. Полюбуемся Стрелкой Васильевского острова и расшифруем загадочное слово «кронверк».

Удивительные факты

Вы узнаете, как Пушкин ввел всех в заблуждение, в каком хоре пел Петр I, что общего у Манхэттена и Петербурга. А также: что такое Койвусаари и Хейвисаари, что делать с головой фаворитки и как вести себя на Ассамблее. Кроме того, раскроете, где в начале XVIII века находились знаменитый трактир «Аустерия четырех фрегатов», здания рынка, типографии и коллегий.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.