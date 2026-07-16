Приглашаем в дом на Гороховой улице, где Григорий Распутин провёл последние два года жизни. Вы заглянете в знаменитый синий кабинет, услышите истории о последних днях старца и за чашкой чая поговорите о человеке, чьё имя до сих пор окружено легендами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Парадный вход. Вы войдёте через дверь, которой ежедневно пользовались сотни людей, приходивших к старцу со своими просьбами. Говорили, что здесь искали не только совета, но и чуда.

Чёрная лестница. Побываете на лестнице, по которой Феликс Юсупов увёл Григория Распутина в роковую ночь декабря 1916 года. Именно отсюда начался его последний путь.

Синий кабинет. Заглянете в сохранившуюся жилую комнату, где Распутин принимал гостей. Именно здесь, за чашкой чая с угощениями, мы поговорим о жизни Григория, его влиянии на семью Николая II, предсказаниях и легендах, окружавших его имя, а также о других врачевателях и мистиках, близких к императорскому двору, и о том, как сложились их судьбы.

Организационные детали