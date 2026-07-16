Приглашаем в дом на Гороховой улице, где Григорий Распутин провёл последние два года жизни.
Вы заглянете в знаменитый синий кабинет, услышите истории о последних днях старца и за чашкой чая поговорите о человеке, чьё имя до сих пор окружено легендами.
Вы заглянете в знаменитый синий кабинет, услышите истории о последних днях старца и за чашкой чая поговорите о человеке, чьё имя до сих пор окружено легендами.
Описание экскурсии
Парадный вход. Вы войдёте через дверь, которой ежедневно пользовались сотни людей, приходивших к старцу со своими просьбами. Говорили, что здесь искали не только совета, но и чуда.
Чёрная лестница. Побываете на лестнице, по которой Феликс Юсупов увёл Григория Распутина в роковую ночь декабря 1916 года. Именно отсюда начался его последний путь.
Синий кабинет. Заглянете в сохранившуюся жилую комнату, где Распутин принимал гостей. Именно здесь, за чашкой чая с угощениями, мы поговорим о жизни Григория, его влиянии на семью Николая II, предсказаниях и легендах, окружавших его имя, а также о других врачевателях и мистиках, близких к императорскому двору, и о том, как сложились их судьбы.
Организационные детали
- Чаепитие с угощениями включено в стоимость
- После бронирования потребуется внести доплату по ссылке, которую мы пришлём
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате — стоимость уточняйте в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу ул. Гороховая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 3574 туристов
Я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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