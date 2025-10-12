Вас ждёт прогулка по изысканной выставке, размещённой в здании бывшей Дирекции императорских театров.
Экспозиция «Пьер и Сильфиды» основана на архиве выдающегося балетмейстера Пьера Лакотта и дополнена материалами из собраний Большого театра и Эрмитажа. Помимо осмотра выставки вы познакомитесь и с основной коллекцией музея.
Описание экскурсии
- Мы рассмотрим уникальные гравюры, документы и фотографии из архива Пьера Лакотта. Конечно, обсудим творческий путь знаменитого хореографа.
- Вспомним очаровательную Марию Тальони — первую Сильфиду. Изучим реконструкцию балетного урока, который она выполняла каждый день, чтобы блистать на сцене.
- Решим, что же такого было в Марии и почему она изменила балетный мир.
А ещё:
- поговорим о рождении в 19 веке белого балета.
- увидим «бабушку» современного пуанта.
- удивимся, как Пьеру Лакотту удалось реконструировать старинные балеты.
- осмотрим основную экспозицию музея.
Организационные детали
- Ограничение по возрасту — от 15 лет.
- В кассе музея дополнительно оплачиваются: билет на выставку — 300 ₽ за чел., билет на основную экспозицию — 250 ₽ за чел., экскурсионная путёвка — 399 ₽ за всю группу. Билеты для гида покупать не нужно.
- Это временная выставка, она проходит до 5 апреля 2026 года.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 609 туристов
Я окончила исторический факультет с отличием, хотя цвет диплома обычно ни о чём не говорит. Главное ведь другое — любовь к городу. А он у нас невероятный! Санкт-Петербург пропитан историей:
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
12 окт 2025
Хочу выразить искреннюю благодарность Ольге, за удивительную экскурсию по выставке «Пьер и Сильфида». Благодаря вашему рассказу выставка ожила и наполнились историей и эмоциями. Вы не просто передавали факты, а создавали
