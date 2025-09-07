Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Все мы соприкасались с магией театра, сидя в зрительном зале. В ходе этой экскурсии попробуем разобраться в том, из чего эта магия состоит и как она рождается.



Вы окажетесь в здании бывшей дирекции Императорских театров, стены которого помнят грандиозные события театрального мира. Мы поговорим о ключевых вехах, вспомним важные имена и полюбуемся костюмами.