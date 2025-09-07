Все мы соприкасались с магией театра, сидя в зрительном зале. В ходе этой экскурсии попробуем разобраться в том, из чего эта магия состоит и как она рождается.
Вы окажетесь в здании бывшей дирекции Императорских театров, стены которого помнят грандиозные события театрального мира. Мы поговорим о ключевых вехах, вспомним важные имена и полюбуемся костюмами.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- Осмотрим уникальную экспозицию театрального музея. Вы узнаете о рождении, становлении и развитии театра в России
- Разберёмся в том, какой была роль режиссёра в театре до судьбоносной встречи Станиславского и Немировича-Данченко. Поймём, в чём был революционный вклад Мейерхольда в развитие театра
- Полюбуемся подлинными костюмами прим и премьеров Императорских театров 19–20 веков
- Проясним, как были устроены Императорские театры, и почему, когда один из директоров ушёл с должности и стал директором Эрмитажа, он почувствовал, что оказался на отдыхе
Организационные детали
В кассе музея необходимо купить билеты: 250 ₽ — взрослые, 150 ₽ — пенсионеры. Помимо этого, нужно оплатить экскурсионную путёвку — 399 ₽ с группы.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 586 туристов
Я окончила исторический факультет с отличием, хотя цвет диплома обычно ни о чём не говорит. Главное ведь другое — любовь к городу. А он у нас невероятный! Санкт-Петербург пропитан историей:Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
7 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Последовательный рассказ о создании и развитии театра в России, о судьбах людей, связанных с театральным искусством.
Т
Тамара
29 авг 2025
Очень люблю театр, поэтому выбрала для себя эту уникальную экскурсию. Гид Ольга рассказывала интересно, я узнала много нового и неожиданного, например, что раньше спектакли ставились БЕЗ режиссера.
вероника
10 апр 2025
Чудесный музей
2 часа пролетели незаметно
Ольга справилась со своей задачей
