Анастасия А. проводит ещё 1 экскурсию

Санкт-Петербург может по праву являться пивной столицей ⭐️ России. Искусство пивоварения зародилось с начала основания города, при поддержке Петра 1. А, главный пекарь Императорского двора, стал основателем первой пивоварни в Петербурге.
На экскурсии 🧭 мы посетим частную пивоварню, где вы увидите полный цикл производства пива от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива. Узнаете про основные пивные стили: Лагеры и Эли. И продегустируете 9 сортов различного пива от классики до крафта.
Вторая остановка, это старейший пивной бутик в Петербурге. На его полках собрано более 400 бутылок и 12 кранов разливного напитка. Вы узнаете про особенности пивоварения в разных странах и попробуете 6 разных видов. Специально для вас одну бутылку откроют методом сабраж. А, самые смелые смогут повторить самостоятельно, под руководством профессионалов.
Кому подойдёт экскурсия:
- Для всех желающих получить новые знания 🎓 о пивной культуре, открыть для себя необычные вкусы, и хорошо провести время.
- *Последовательность остановок может меняться в зависимости от дня недели и времени проведения экскурсии.
- Экскурсия проходит для группы от 4х человек. Можно забронировать тур только для своей компании, напишите мне об этом при бронировании.
- По желанию, оформим подарочный сертификат.
- Экскурсия 18+. При себе необходимо иметь паспорт.