Анастасия А. проводит ещё 1 экскурсию

Санкт-Петербург может по праву являться пивной столицей ⭐️ России. Искусство пивоварения зародилось с начала основания города, при поддержке Петра 1. А, главный пекарь Императорского двора, стал основателем первой пивоварни в Петербурге.

На экскурсии 🧭 мы посетим частную пивоварню, где вы увидите полный цикл производства пива от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива. Узнаете про основные пивные стили: Лагеры и Эли. И продегустируете 9 сортов различного пива от классики до крафта.

Вторая остановка, это старейший пивной бутик в Петербурге. На его полках собрано более 400 бутылок и 12 кранов разливного напитка. Вы узнаете про особенности пивоварения в разных странах и попробуете 6 разных видов. Специально для вас одну бутылку откроют методом сабраж. А, самые смелые смогут повторить самостоятельно, под руководством профессионалов.

Кому подойдёт экскурсия: