Анастасия А. проводит ещё 1 экскурсию

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Пивная культура Петербурга

Анастасия А.
Анастасия А. – Гид из Санкт-Петербурга
Пивная культура Петербурга
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 2 900 ₽ за человека

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Пивная культура Петербурга
Пивная культура Петербурга
Санкт-Петербург может по праву являться пивной столицей ⭐️ России. Искусство пивоварения зародилось с начала основания города, при поддержке Петра 1. А, главный пекарь Императорского двора, стал основателем первой пивоварни в Петербурге.
На экскурсии 🧭 мы посетим частную пивоварню, где вы увидите полный цикл производства пива от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива. Узнаете про основные пивные стили: Лагеры и Эли. И продегустируете 9 сортов различного пива от классики до крафта.
Вторая остановка, это старейший пивной бутик в Петербурге. На его полках собрано более 400 бутылок и 12 кранов разливного напитка. Вы узнаете про особенности пивоварения в разных странах и попробуете 6 разных видов. Специально для вас одну бутылку откроют методом сабраж. А, самые смелые смогут повторить самостоятельно, под руководством профессионалов.

Кому подойдёт экскурсия:

  • Для всех желающих получить новые знания 🎓 о пивной культуре, открыть для себя необычные вкусы, и хорошо провести время.
  • *Последовательность остановок может меняться в зависимости от дня недели и времени проведения экскурсии.
  • Экскурсия проходит для группы от 4х человек. Можно забронировать тур только для своей компании, напишите мне об этом при бронировании.
  • По желанию, оформим подарочный сертификат.
  • Экскурсия 18+. При себе необходимо иметь паспорт.
Что входит
  • Посещение пивоварни и экскурсия по ней.
  • Посещение старейшего пивного бутика в Петербурге, где вам расскажут про особенности пивоварения разных стран.
  • Мастер-класс по сабражу.
  • Дегустация 15 видов пива.
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительно
  • по желанию
  • можно заказать услуги фотографа.
Начало
🚩 Ст. м. пл. Ленина. Финляндския вокзал
Место завершения
🏁 ул. Восстания. Ближе к метро Чернышевская.
Пивная культура Петербурга
Пивная культура Петербурга
Пивная культура Петербурга
Пивная культура Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анастасия А.
Анастасия А.
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Анастасия А. проводит ещё 1 экскурсию

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