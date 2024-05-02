За два часа мы весело и вкусно расскажем о сидре! В программе лекция ведущего-сомелье о создании напитка, дерзкое шоу «сабраж» и дегустация — вы протестируете линейку премиальных сидров и сможете купить их по специальной цене.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экскурсия. У нас больше 40 позиций сидра: фруктовые с манго, грейпфрутом, гранатом; охмелённые и согревающие сидры; сидры в коллаборации с разными брендами. Вы узнаете о техниках приготовления напитка и прогуляетесь по производству.

Дегустация сидра. Мы подстроим её под ваши запросы, а для тех, кто за рулём, предложим безалкогольную продукцию. К напиткам подадим специально подобранные вкуснейшие закуски.

Шоу «сабраж». Ведущий откроет бутылку саблей и расскажет об этом приёме. Подскажет, какую бутылку выбрать для эффектности и как лучше «поставить руку».

Организационные детали