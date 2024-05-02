За два часа мы весело и вкусно расскажем о сидре! В программе лекция ведущего-сомелье о создании напитка, дерзкое шоу «сабраж» и дегустация — вы протестируете линейку премиальных сидров и сможете купить их по специальной цене.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 14:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Экскурсия. У нас больше 40 позиций сидра: фруктовые с манго, грейпфрутом, гранатом; охмелённые и согревающие сидры; сидры в коллаборации с разными брендами. Вы узнаете о техниках приготовления напитка и прогуляетесь по производству.
Дегустация сидра. Мы подстроим её под ваши запросы, а для тех, кто за рулём, предложим безалкогольную продукцию. К напиткам подадим специально подобранные вкуснейшие закуски.
Шоу «сабраж». Ведущий откроет бутылку саблей и расскажет об этом приёме. Подскажет, какую бутылку выбрать для эффектности и как лучше «поставить руку».
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Фёдоровском городском поселении. Добраться до него можно на своём либо общественном транспорте. От Павловска также ездит такси, средний чек — 200-300 руб.
- Мы можем организовать трансфер от и до станции метро Московская, стоимость — 1000 руб. / чел.
- Дети и подростки до 18 лет могут посетить экскурсию только в сопровождении взрослых. Для них мы предложим безалкогольные напитки.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Фёдоровском на ул. Промышленной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Наша сидрерия — производитель единственных в России премиальных сидров исключительно из яблочного сока прямого отжима без добавления воды и сахара. В производстве используются уникальные сидровые сорта яблок, выращенные в собственных садах Ленинградской области. Мы покажем, как любовь к своему делу рождает прекрасный продукт.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
2 мая 2024
Случайно узнала о таком интересном предприятии и решила посетить. Все очень понравилось: материал интересный, импозантный ведущий, вкусные, разнообразные напитки и закуски. Экскурсионный зал оформлен современно и с любовью. Однозначно рекомендую к посещению!
А
Алена
1 мая 2024
Приехали с подругами за новыми эмоциями, и мы точно их получили! Отличный сидр, закуски и конечно Михаил. Он - отдельная песня: увлекательный, харизматичный рассказ, искрометный юмор. Видно что работают профессионалы своего дела!
П
Павел
1 мая 2024
В экскурсии все понравилось помимо того, что оборудование по сути стоит и процесс производства приходится отчасти визуализировать в голове. Сидры отличные, рассказчик профессионал, но вышеописанный недостаток чуть подпортил впечатление.
И
Игорь
30 апр 2024
Отличное мероприятие, буду рекомендовать друзьям
Е
Елена
30 апр 2024
Очень рекомендую данное мероприятие всем!
Доехать до производства можно на трансфере, что очень удобно, можно попить сидра не задумываясь о том, что потом за руль. Гид очень интересно и позитивно рассказал о истории и технологиях производства сидра, дегустация обширная, с сопровождением отлично подобранных закусок. После экскурсии можно приобрести любой сидр из ассортимента по приятной цене. Спасибо!
Доехать до производства можно на трансфере, что очень удобно, можно попить сидра не задумываясь о том, что потом за руль. Гид очень интересно и позитивно рассказал о истории и технологиях производства сидра, дегустация обширная, с сопровождением отлично подобранных закусок. После экскурсии можно приобрести любой сидр из ассортимента по приятной цене. Спасибо!
В
Виталий
28 апр 2024
Очень вкусный сидр и люди, действительно знающие свое дело. Все качественное и вкусное, отдельное спасибо экскурсоводу за прекрасно проведенное время!
П
Петр
28 апр 2024
Большое спасибо за интересную экскурсию! Михаил - профессионал, все очень интересно рассказал и показал, очень рекомендую для посещения с друзьями!
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