Вокруг Планетария 1 — и не только. Для начала познакомимся с территорией самого большого в мире планетария — а расположился он в здании старинного газгольдера! Словно на машине времени переместимся в 19 век: я расскажу, как освещался Петербург 100 лет назад, кто включал фонари и где заправляли дирижабли.
Подружиться с роботами. Далее мы отправимся в корпус, где работает настоящая научная лаборатория. Ребята окажутся в гостях у ученых и приоткроют дверь в мир новейших разработок. Мы познакомимся с роботами, которые сторожат офис: самым быстрым в мире роботом из Японии и его другом из Южной Кореи. Увидим робота, который может самостоятельно собрать автомобиль, и роботов, которые родились в стенах лаборатории.
По желанию: сеанс в Планетарии 1. В финале экскурсии мы встретим настоящего пришельца из космоса — кусочек метеорита, который даже можно потрогать. А после заглянем в сам планетарий: при желании, вы сможете приобрести билеты на ближайший сеанс и продолжить погружение в мир космоса!