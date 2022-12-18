Приглашаю маленьких и больших исследователей приоткрыть дверь в тайны науки и космоса! Мы прогуляемся вокруг самого большого в мире планетария, откроем секреты фонарей и дирижаблей 19 века, заглянем в лабораторию с гениальными роботами и дотронемся до настоящего метеорита. А после вы сможете продолжить семейное научное приключение на сеансе в планетарии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вокруг Планетария 1 — и не только. Для начала познакомимся с территорией самого большого в мире планетария — а расположился он в здании старинного газгольдера! Словно на машине времени переместимся в 19 век: я расскажу, как освещался Петербург 100 лет назад, кто включал фонари и где заправляли дирижабли.

Подружиться с роботами. Далее мы отправимся в корпус, где работает настоящая научная лаборатория. Ребята окажутся в гостях у ученых и приоткроют дверь в мир новейших разработок. Мы познакомимся с роботами, которые сторожат офис: самым быстрым в мире роботом из Японии и его другом из Южной Кореи. Увидим робота, который может самостоятельно собрать автомобиль, и роботов, которые родились в стенах лаборатории.

По желанию: сеанс в Планетарии 1. В финале экскурсии мы встретим настоящего пришельца из космоса — кусочек метеорита, который даже можно потрогать. А после заглянем в сам планетарий: при желании, вы сможете приобрести билеты на ближайший сеанс и продолжить погружение в мир космоса!

Организационные детали