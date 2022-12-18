Планетарий 1 в Петербурге: в гости к роботам и пришельцам

Научная лаборатория, газгольдер и настоящий метеорит - прогулка для детей и их родителей

Приглашаю маленьких и больших исследователей приоткрыть дверь в тайны науки и космоса! Мы прогуляемся вокруг самого большого в мире планетария, откроем секреты фонарей и дирижаблей 19 века, заглянем в лабораторию с гениальными роботами и дотронемся до настоящего метеорита. А после вы сможете продолжить семейное научное приключение на сеансе в планетарии.
Планетарий 1 в Петербурге: в гости к роботам и пришельцам
Планетарий 1 в Петербурге: в гости к роботам и пришельцам
Планетарий 1 в Петербурге: в гости к роботам и пришельцам
Планетарий 1 в Петербурге: в гости к роботам и пришельцам
Планетарий 1 в Петербурге: в гости к роботам и пришельцам
Планетарий 1 в Петербурге: в гости к роботам и пришельцам
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вокруг Планетария 1 — и не только. Для начала познакомимся с территорией самого большого в мире планетария — а расположился он в здании старинного газгольдера! Словно на машине времени переместимся в 19 век: я расскажу, как освещался Петербург 100 лет назад, кто включал фонари и где заправляли дирижабли.

Подружиться с роботами. Далее мы отправимся в корпус, где работает настоящая научная лаборатория. Ребята окажутся в гостях у ученых и приоткроют дверь в мир новейших разработок. Мы познакомимся с роботами, которые сторожат офис: самым быстрым в мире роботом из Японии и его другом из Южной Кореи. Увидим робота, который может самостоятельно собрать автомобиль, и роботов, которые родились в стенах лаборатории.

По желанию: сеанс в Планетарии 1. В финале экскурсии мы встретим настоящего пришельца из космоса — кусочек метеорита, который даже можно потрогать. А после заглянем в сам планетарий: при желании, вы сможете приобрести билеты на ближайший сеанс и продолжить погружение в мир космоса!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна детям от 5 до 16 лет, дети допускаются на экскурсию в сопровождении родителей/взрослых
  • Экскурсию возможно провести для школьной группы
  • После экскурсии вы можете самостоятельно посетить сеанс в Планетарии, билеты на него приобретаются отдельно. Цена взрослого билета — 590 рублей, детского — 450 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Обводного канала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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