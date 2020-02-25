58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Русалки, Карлсон, Шерлок Холмс и многие другие — попасть в сказочный город легче, чем кажется!

Нина
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Нина – ваш гид
На этой прогулке мы перенесемся в мир сказок и приключений, который придется по душе и детям, и взрослым.

Хотите попасть внутрь кэрроловской головоломки и подружиться со Страшилой и Железным дровосеком? Это гораздо проще, чем кажется!
5500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии58 отзывов
4.86
Петербург детям и их родителям
Петербург детям и их родителям

Что вас ожидает

Где обитают морские коньки и русалки? Как попасть в гости к Карлсону, не доезжая до Стокгольма? Почему дворник был одним из самых уважаемых людей в дореволюционном Петербурге и почему профессия трубочиста сегодня снова в почете? Как выглядит дом, во дворах которого снимали “Приключения Шерлока Холмса” и фильм о первой любви “Вам и не снилось”?

Представленный маршрут охватывают немало интересных мест, получивших высокие оценки у самых любопытных путешественников – детей: от Аничкова моста через дворы библиотеки, по знаменитой улице Рубинштейна к Пяти углам. Маршрут будет чуть корректироваться в зависимости от возраста. Но абсолютно каждый сможет загадать желание у памятника собачке Гаврюше (не забудьте ручку и листочек бумаги), поздороваться с дядей Степой и узнать, где живут призраки.

Организационные детали

  • Сопровождение взрослых обязательно!
  • Если в группе больше 5 человек, стоимость экскурсии для каждого последующего человека составит 1200 рублей.
Петербург детям и их родителям
Петербург детям и их родителям
Петербург детям и их родителям
Петербург детям и их родителям
Петербург детям и их родителям

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нина
Нина
Я журналист, пишу о кино, театре и путешествиях, а также о том, куда пойти и что посмотреть с ребенком в Санкт-Петербурге. Мой главный критик в «деле о детях» — девятилетний сын, который не сидит на месте и готов бесконечно придумывать свои истории о жизни города.
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58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
много интересного узнали о таких мелких деталях, на которые вряд ли обратили бы внимание. очень познавательно.спасибо
26 октября 2019
Это была очень интересная, увлекательная, просто отличная экскурсия. Понравилась всем, и взрослым и ребёнку. В лёгкой доступной форме Нина сумела заинтересовать всю нашу группу. Ходили много, но за разговором особо и не устали. С детьми легко находит общий язык и детям становится интересно. Отличный гид Нина, всем рекомендую и экскурсию для детишек именно эту тоже рекомендую. Спасибо!
16 сентября 2019
Посещали экскурсию 2 взрослых и 2 детей (8-ми лет). Мы решили именно так отпраздновать день рождение ребенка, с пользой и не как обычно. Детям и нам очень понравилось. А самое главное не смотря на то что мы живем в г. Санкт-Петербурге, мы узнали очень много нового и интересного. Больше всего детей захватил двор с героями из сказки "Волшебник Изумрудного города", там у них открылось второе дыхание, и казалось что они снова готовы на новую экскурсию!!))) В целом очень довольны! Спасибо Нине!! )) Придя домой ощутили усталость, но она была не обычная, это приятная усталость, с полным чувством удовлетворения и осознанием того, что сегодня мы узнали много нового про Наш Питер!!!!)))
19 августа 2019
Несмотря на отсутствие свободного времени в графике, гид любезно согласилась уделить время нашей семье и провести экскурсию, которую мы не имели возможности забронировать заранее. Довольны остались все: и взрослые, которые увидели город «изнутри», нетрадиционно, и двое детей 7 и 8 лет, которые сказали, что вот это в самом деле хорошая экскурсия, потому что и на вопросы интересные ответить можно, и посчитать, и на детской площадке покататься. Надеюсь, что при следующем посещении Питера удастся вновь встретиться с Ниной.
3 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. Не смотря на то что дети не очень хорошо знают русский ,Нина сумела их заинтересовать. Мы узнали много нового , такого что не найти не во дном путеводителе. Очень рекомендуем
26 мая 2019
Были на экскурсии с Ниной... Сказать, что понравилось, значит ничего не сказать. ВЕЛИКОЛЕПНО! Рассказывает изумительно, очень интересно, постоянно в диалоге. Ребенок в восторге. Я тоже. Спасибо огромное! Очень рекомендую, особенно если с детьми. Нина прекрасно умеет находить общий язык с детьми. Мой ребенок даже не заметил как пролетели 2 часа. Ещё раз спасибо :)
19 февраля 2019
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом. Интересно, увлекательно и нескучно. Несмотря на холодную погоду, ребёнок, которому обычно не угодить, очень не хотел окончания!
7 ноября 2018
Экскурсия очень понравилась и родителям и детям (8 и 12 лет). Было интересно, очень живо, вобщем замечательно, а главное сами бы мы в эти места не пошли, это не раскрученные туристические маршруты.
14 октября 2018
Экскурсия увлекательная. Детям было интересно узнать что-то новое. Нина увлекательная рассказчица и позитивный человек. 2 часа пролетели совершенно незаметно.
28 сентября 2018
Можно ли за один день познать Санкт-Петербург? Насладиться величием архитектуры, красотой и самобытностью памятников, почувствовать ауру легендарного города?
Безусловно и категорически - нет!
Но оказывается за несколько часов можно в него влюбиться и понять, что ты сюда обязательно ещё приедешь и не один раз. Потому что рядом с тобой был человек, который живёт и дышит Питером, знает его, понимает и умеет поделиться этим с другими людьми.
Наша семья выкроила время и приехала в северную столицу на один день. Был повод -день рождения; было желание - провести его необычно; была возможность - побывать в городе, которым восхищаются миллионы людей. И нам очень повезло, что рядом с нами в этот день оказалась именно Нина!
Нина не просто гид – экскурсовод, она в числе лучших в своей профессии. Конечно, ей было нелегко, наш «разброс возрастов» от 8 до 62 лет! Но никто не остался сторонним наблюдателем. Мы вместе слушали и смотрели, вместе пытались найти ответы на вопросы: почему на Аничковом мосту две лошади без подков; как удалось сохранить исторические памятники города в войну; почему одна нога лошади Петра в туфле…
Нина не просто нам рассказывала, а она вовлекала нас в частичку истории, заставив сопереживать историческим персонажам и научив смотреть на памятники не просто как на скульптуру.
Нина в повествовании была эмоциональна и торжественна, иронична и душевна и, безусловно, креативна!
Ни переменчивая погода, ни холодный ветер не испортили нам настроение ни на минуту.
Вернувшись домой, возникла насущная потребность «зайти в интернет» и разобраться в деталях, на которые раньше и внимания не обращали. СПАСИБО БОЛЬШОЕ, Нина!
Удачи в Вашей творческой профессии и до скорой встречи на других маршрутах.
Ещё 48 отзывов

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