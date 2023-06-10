58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

и понять, что ты сюда обязательно ещё приедешь и не один раз. Потому что рядом с тобой был человек, который живёт и дышит Питером, знает его, понимает и умеет поделиться этим с другими людьми.

Наша семья выкроила время и приехала в северную столицу на один день. Был повод -день рождения; было желание - провести его необычно; была возможность - побывать в городе, которым восхищаются миллионы людей. И нам очень повезло, что рядом с нами в этот день оказалась именно Нина!

Нина не просто гид – экскурсовод, она в числе лучших в своей профессии. Конечно, ей было нелегко, наш «разброс возрастов» от 8 до 62 лет! Но никто не остался сторонним наблюдателем. Мы вместе слушали и смотрели, вместе пытались найти ответы на вопросы: почему на Аничковом мосту две лошади без подков; как удалось сохранить исторические памятники города в войну; почему одна нога лошади Петра в туфле… Нина не просто нам рассказывала, а она вовлекала нас в частичку истории, заставив сопереживать историческим персонажам и научив смотреть на памятники не просто как на скульптуру.

Нина в повествовании была эмоциональна и торжественна, иронична и душевна и, безусловно, креативна!

Ни переменчивая погода, ни холодный ветер не испортили нам настроение ни на минуту.

Вернувшись домой, возникла насущная потребность «зайти в интернет» и разобраться в деталях, на которые раньше и внимания не обращали. СПАСИБО БОЛЬШОЕ, Нина!

Удачи в Вашей творческой профессии и до скорой встречи на других маршрутах.