58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Петербург детям и их родителям

Вместе с детьми отправляйтесь в захватывающее путешествие по сказочному Петербургу, полному историй и загадок
Ищете незабываемое приключение для всей семьи? Экскурсия «Петербург детям и их родителям» откроет вам удивительный мир сказок и приключений прямо на улицах Санкт-Петербурга.

Пройдитесь по следам персонажей Изумрудного города, загадайте желания
читать дальшеуменьшить

у собачки Гаврюши и узнайте множество интересных историй о городе на Неве.

Экскурсия подходит для детей старше 7 лет и включает в себя посещение самых живописных уголков Петербурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю. Сопровождение взрослых обязательно, а для школьных групп возможно организовать специальные туры.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу волшебства и открыть новые страницы истории вместе с вашими детьми

4.8
74 отзыва
Петербург детям и их родителям
Петербург детям и их родителям
Петербург детям и их родителям

Описание экскурсии

Сказочные места на улицах Петербурга

Этот маршрут охватывает немало интересных мест, получивших высокие оценки у самых любопытных путешественников — подростков. От Аничкова моста мы пройдем через дворы библиотеки, по знаменитой барной улице Рубинштейна — к Пяти углам. Дальше нас ждёт бывшая Дворцовая слобода с ее Прачечным, Свечным, Кузнечным переулками.
Мы заглянем в самые красивые парадные, увидим витражи даже на входных дверях. Загадаем желание у собачки Гаврюши, прогуляемся тропами персонажей Изумрудного города. Ребята узнают, что скрывает улица «Правды» и как обнаружили клад несколько лет назад в здании университета.

Истории города

Где обитают морские коньки и русалки? Что такое черный и парадный дворы? Почему один из главных дворцов на Невском смотрит вовсе не на Невский? Как выглядит дом, во дворах которого снимали «Приключения Шерлока Холмса» и фильм о первой любви «Вам и не снилось»? Как читать на старославянском и где сохранились такие надписи? Обсудим эти вопросы и еще множество любопытных сюжетов и деталей!

Кому подойдет экскурсия

Детям старше 7 лет.

Организационные детали

  • Сопровождение взрослых обязательно!
  • По запросу экскурсию можно провести для школьных групп, детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2226 туристов
Я журналист, пишу о кино, театре и путешествиях, а также о том, куда пойти и что посмотреть с ребенком в Санкт-Петербурге. Мой главный критик в «деле о детях» — девятилетний сын, который не сидит на месте и готов бесконечно придумывать свои истории о жизни города.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
4
3
3
2
2
1
1
О
Совершенно замечательная Нина и абсолютно новый неизведанный Петербург с ней!!! Благодарю за Вашу энергетику, профессионализм! Нас настиг дождь, хотя по прогнозам не ожидалось, Нина сориентировалась мгновенно и мы увидели ещё
читать дальшеуменьшить

один объект,где передали дождь. Нам открывались все двери,куда мы хотели попасть). Интересно и детям, и взрослым! Если вы ищете нетривиальные маршруты с интересным рассказчиком- Вам к Нине. Очень в сердечко))))А ещё она классный фотограф)))))))

Совершенно замечательная Нина и абсолютно новый неизведанный Петербург с ней!!! Благодарю за Вашу энергетику, профессионализм! Нас
Вам был полезен этот отзыв?
К
Посещали экскурсию 2 взрослых и 2 детей (8-ми лет). Мы решили именно так отпраздновать день рождение ребенка, с пользой и не как обычно. Детям и нам очень понравилось. А самое
читать дальшеуменьшить

главное не смотря на то что мы живем в г. Санкт-Петербурге, мы узнали очень много нового и интересного. Больше всего детей захватил двор с героями из сказки "Волшебник Изумрудного города", там у них открылось второе дыхание, и казалось что они снова готовы на новую экскурсию!!))) В целом очень довольны! Спасибо Нине!!)) Придя домой ощутили усталость, но она была не обычная, это приятная усталость, с полным чувством удовлетворения и осознанием того, что сегодня мы узнали много нового про Наш Питер!!!!)))

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Можно ли за один день познать Санкт-Петербург? Насладиться величием архитектуры, красотой и самобытностью памятников, почувствовать ауру легендарного города?
Безусловно и категорически - нет!
Но оказывается за несколько часов можно в него влюбиться
читать дальшеуменьшить

и понять, что ты сюда обязательно ещё приедешь и не один раз. Потому что рядом с тобой был человек, который живёт и дышит Питером, знает его, понимает и умеет поделиться этим с другими людьми.
Наша семья выкроила время и приехала в северную столицу на один день. Был повод -день рождения; было желание - провести его необычно; была возможность - побывать в городе, которым восхищаются миллионы людей. И нам очень повезло, что рядом с нами в этот день оказалась именно Нина!
Нина не просто гид – экскурсовод, она в числе лучших в своей профессии. Конечно, ей было нелегко, наш «разброс возрастов» от 8 до 62 лет! Но никто не остался сторонним наблюдателем. Мы вместе слушали и смотрели, вместе пытались найти ответы на вопросы: почему на Аничковом мосту две лошади без подков; как удалось сохранить исторические памятники города в войну; почему одна нога лошади Петра в туфле… Нина не просто нам рассказывала, а она вовлекала нас в частичку истории, заставив сопереживать историческим персонажам и научив смотреть на памятники не просто как на скульптуру.
Нина в повествовании была эмоциональна и торжественна, иронична и душевна и, безусловно, креативна!
Ни переменчивая погода, ни холодный ветер не испортили нам настроение ни на минуту.
Вернувшись домой, возникла насущная потребность «зайти в интернет» и разобраться в деталях, на которые раньше и внимания не обращали. СПАСИБО БОЛЬШОЕ, Нина!
Удачи в Вашей творческой профессии и до скорой встречи на других маршрутах.

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отлично провели это утро с Ниной. Нина предложила два варианта экскурсии. Выбрали не классические объекты и очень рады. Увидели домик Карлсона, волшебную площадку из Алисы в стране чудес, покормили аса
читать дальшеуменьшить

Гаврюшу загаданным желанием, а между тем посмотрели столько красивых мест, домов, побывали в доме где есть самый старый лифт в Петербурге. Осталась довольна и я и дочь 7 лет, что для меня важно. Нина легко нашла общий язык с ребёнком, дочь делилась своими фотографиями и даже личными моментами.
С Ниной общаешься так, как будто уже знаком и она приоткрывает тайны своего города и жизни в ней.
Очень довольны!

Вам был полезен этот отзыв?
С
Хочу поблагодарить Нину за прекрасную экскурсию по центру Санкт-Петербурга. Я путешествовала с мамой и семилетним сыном, и, конечно, для меня было важно, чтобы первое знакомство моего сына с городом на
читать дальшеуменьшить

Неве ему понравилось и запомнилось. Нина сразу же нашла общий язык с ребенком, и мы не заметили, как пролетели два часа экскурсии. Питерские дворики, Михайловский замок, Летний сад, академия Штиглица - сколько нового узнали мы с мамой, хотя были уже здесь, и как интересно было моему сыну, с которым Нина моментально нашла общий язык.
Искренне рекомендую Нину как прекрасного гида, приятного собеседника и уверена, что вы запомните эту экскурсию, как запомнили ее мы и особенно мой сын.

Вам был полезен этот отзыв?
В
Очень интересная и увлекательна прогулка получилась. . Заранее мы даже и не удосужились изучить план экскурсии. Полностью доверились Нине. Не скучно. познавательно. Даже не заметили, как пробежало время. Хотелось увидеть"
читать дальшеуменьшить

не туристический" город, а что- то скрытое от всех, спрятанное от большого потока людей, и имеющее свою особую притягательность. На протяжении экскурсии шло постоянное общение ребенка и экскурсовода. Нина задавала интересные вопросы, не давая скучать. А то знаете, как бывает- монотонная речь вводит в сон и скуку😀. Маршрут был не утомительный, грамотно спланирован. Нам очень понравилось!! Благодарим Нину!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Петербург детям и их родителям»

Закрытые парадные и дворы-колодцы: Петербург, куда не попасть просто так
Пешая
1.5 часа
385 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Закрытые парадные и дворы-колодцы: Петербург, куда не попасть просто так
Узнать город с неочевидной стороны и попасть в места, недоступные на обычных экскурсиях
Начало: Около станции метро Владимирская
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
770 ₽ за человека
Открыть Петербург детям
Пешая
1.5 часа
780 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Открыть Петербург детям
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: в среду и воскресенье в 11:00, в четверг в 16:00, в пятницу и субботу в 15:00
Завтра в 15:00
9 авг в 11:00
1800 ₽ за человека
На машине по Петербургу: обзорная экскурсия с элементами квеста для детей и взрослых
На машине
2 часа
19 отзывов
Квест
до 4 чел.
На машине по Петербургу: обзорная экскурсия с элементами квеста для детей и взрослых
Проехать по Невскому, увидеть Исаакий, познакомиться со сфинксами и выполнить нескучные задания
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 10 800 ₽ за всё до 4 чел.
Квест для детей «Как родился Петербург»
Пешая
1 час
5 отзывов
Квест
до 5 чел.
Квест для детей «Как родился Петербург»
Погрузиться в историю Северной столицы в процессе выполнения заданий из волшебных открыток
Начало: У Иоанновского моста
20 авг в 10:30
31 авг в 10:30
от 3800 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 16 000 ₽ за экскурсию