58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пройдитесь по следам персонажей Изумрудного города, загадайте желания
Описание экскурсии
Сказочные места на улицах Петербурга
Этот маршрут охватывает немало интересных мест, получивших высокие оценки у самых любопытных путешественников — подростков. От Аничкова моста мы пройдем через дворы библиотеки, по знаменитой барной улице Рубинштейна — к Пяти углам. Дальше нас ждёт бывшая Дворцовая слобода с ее Прачечным, Свечным, Кузнечным переулками.
Мы заглянем в самые красивые парадные, увидим витражи даже на входных дверях. Загадаем желание у собачки Гаврюши, прогуляемся тропами персонажей Изумрудного города. Ребята узнают, что скрывает улица «Правды» и как обнаружили клад несколько лет назад в здании университета.
Истории города
Где обитают морские коньки и русалки? Что такое черный и парадный дворы? Почему один из главных дворцов на Невском смотрит вовсе не на Невский? Как выглядит дом, во дворах которого снимали «Приключения Шерлока Холмса» и фильм о первой любви «Вам и не снилось»? Как читать на старославянском и где сохранились такие надписи? Обсудим эти вопросы и еще множество любопытных сюжетов и деталей!
Кому подойдет экскурсия
Детям старше 7 лет.
Организационные детали
- Сопровождение взрослых обязательно!
- По запросу экскурсию можно провести для школьных групп, детали уточняйте в переписке.
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Ответы на вопросы
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Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Безусловно и категорически - нет!
Но оказывается за несколько часов можно в него влюбиться