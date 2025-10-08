Индивидуальная
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград - на велосипеде
Прокатиться по следам великих писателей и поэтов
Начало: На Гороховой
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты дворов Петроградки
Увидеть «изнанку» города на прогулке по легендарным дворам-колодцам и улицам знаменитого района
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия в особняк балерины Кшесинской
Посетить знаменитый дом в стиле модерн и услышать о жизни Матильды Кшесинской
Начало: В районе м. Горьковская
12 окт в 14:00
19 окт в 16:00
2100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Готика в Петергофе: парк «Александрия»
Познакомиться с семейным очагом романтичной немецкой принцессы
Начало: У парка Александрия
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Три площади, с которых начинается знакомство с Санкт-Петербургом
Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская: читаем историю города по фасадам и линиям главного ансамбля
Сегодня в 19:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро «Невский проспект»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 2100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Историческая прогулка «Дачное Саблино: герои минувших дней»
Услышать рассказы о необычных дореволюционных домах и их знаменитых жильцах
Начало: На ж/д станции «Саблино»
10 окт в 10:00
11 окт в 10:00
4900 ₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Забытые усадьбы Нового Петергофа в мини-группе
Полюбоваться старинными домами и познакомиться с «нефонтанным» Петергофом на авторской экскурсии
Начало: У собора Петра и Павла
Расписание: в субботу в 11:15, в воскресенье в 14:15
11 окт в 11:15
12 окт в 14:15
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров, который не смог: первый центр Петербурга сквозь 300 лет
Необычный маршрут и любопытные факты - на прогулке с историком по району Васильевского острова
Начало: У метро «Василеостровская»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
«Золотой треугольник» Петербурга: обзорная экскурсия
Прогуляться по историческому центру и увидеть главные достопримечательности города
Начало: На Исаакиевской пл
Расписание: во вторник и четверг в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 14:00
11 окт в 10:00
4500 ₽ за человека
-
35%
Групповая
до 15 чел.
Центр наизнанку: всё и сразу в Петербурге
Прогуляться по неформальным достопримечательностям, увидеть дворы-колодцы и заглянуть в парадные
Начало: У станции метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
1950 ₽
3000 ₽ за человека
-
50%
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны парадных лестниц Петербурга
Познакомьтесь с архитектурой Васильевского острова, его парадными и загадочными местами. Узнайте о знаменитых жильцах и магических существах
Начало: У метро «Василеостровская»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
800 ₽
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Елагин остров и античность: прогулка + квиз
Поговорить о трёх эпохах острова и отыскать в архитектуре его зданий связь с олимпийскими богами
Начало: У входа в ЦПКиО
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Петропавловская крепость: фортеция, храм, темница
Исследовать собор в стиле петровского барокко и тюрьму для политзаключённых
Начало: У шлагбаума на Иоановском мосту
Завтра в 10:30
10 окт в 10:00
от 5300 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
Петербургский модерн: архитектурная прогулка с посещением старинной коммуналки
Заглянуть в парадные доходных домов и проникнуться философией их интерьеров
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
8000 ₽
10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Модерн Петроградской стороны
Разобраться на наглядных примерах, что такое модерн и свобода творчества архитекторов
Начало: В районе станции метро «Горьковская»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Царское Село - любимая резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории русской монархии в красивом дворцово-парковом ансамбле
Начало: В Царском Селе
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Авангард Петербурга
Прогуляться по Петроградке и изучить наследие эпохи экспериментального искусства
Начало: Рядом со станцией метро «Горьковская»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 5700 ₽
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Анна Ахматова: жизнь и судьба (16+)
Из Серебряного века - в блокадный Ленинград
Начало: На Литейном проспекте
Завтра в 11:00
10 окт в 10:00
2000 ₽ за человека
-
45%
Групповая
до 15 чел.
Тайны и архитектурные сокровища Васильевского острова
Изучить популярный район Петербурга - от скрытых дворов-колодцев до шедевров барокко и модерна
Начало: Возле метро «Василеостровская»
Завтра в 15:00
10 окт в 15:00
825 ₽
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Архитектура и история города на Неве: обзорная экскурсия по Петербургу
Увидеть ключевые достопримечательности и узнать их историю
Начало: В Исаакиевском сквере
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Петропавловская крепость: тюрьма по-царски
Увидеть камеры, где не существовало российских законов, и поговорить об отношениях Петра I с сыном
Начало: У Петропавловской крепости
13 окт в 15:00
14 окт в 10:00
6900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Витражи Петроградской стороны - со специалистом по витражному искусству
Заглянуть во дворы-колодцы и парадные старинных особняков и полюбоваться осколками шедевров ар-деко
Начало: На Большом проспекте Петроградской стороны
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
За фасадом: тайные уголки Петроградской стороны
Увидеть изнанку туристических маршрутов по Петербургу и вдохновиться атмосферой
Начало: Около станции метро «Петроградская»
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
В музей театрального и музыкального искусства вместе с гидом
Побывать там, где оживает прекрасное прошлое русского театра (в группе)
Начало: На ул. Зодчего Росси
Расписание: в среду и пятницу в 16:30
Сегодня в 16:30
10 окт в 16:30
1900 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Душа Фонтанки: от Сенной до Шереметевского дворца
Прогуляться по Петербургу, рассмотреть литературные дворы и аристократические фасады
Начало: На Сенной площади
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
12 окт в 11:00
13 окт в 11:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные ансамбли Карла Росси
Рассмотреть творения великого зодчего в историческом центре Санкт-Петербурга
Начало: На Невском проспекте
11 окт в 12:00
12 окт в 12:00
550 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Петроградка - серебряный треугольник модерна
Исследовать секреты, скрытые во дворах-колодцах и за фасадами особняков
Начало: У станции метро «Петроградская»
Расписание: в четверг в 17:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 17:00
12 окт в 14:00
1200 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Сказочный Екатерининский парк - на электричке из Петербурга
Прогуляться по царской резиденции с историей о дворцах, императрицах и Янтарной комнате
Начало: У станции метро «Пушкинская»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45
10 окт в 11:45
11 окт в 11:45
2070 ₽
2300 ₽ за человека
-
30%
Мини-группа
до 10 чел.
Жизнь доходного дома Петербурга
Двор-колодец, парадная и двуэтажная коммуналка - с чаепитием
Начало: На улице Рубинштейна
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
840 ₽
1200 ₽ за человека
