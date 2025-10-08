Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 550 до 16 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 444 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5