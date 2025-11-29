Мои заказы

Пленительные образы: «Великие женщины Санкт‑Петербурга»

Cудьбы великих женщин — от святой Ксении и княгини Елизаветы Фёдоровны до Ахматовой, Берггольц и просвещённой Елены Павловны.

Вы посетите места, где вершились их судьбы, услышите о подвиге Екатерины Трубецкой и узнаете, какой след каждая из них оставила в культуре, архитектуре и душе Петербурга.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Пленительные образы: «Великие женщины Санкт‑Петербурга»
Пленительные образы: «Великие женщины Санкт‑Петербурга»
Пленительные образы: «Великие женщины Санкт‑Петербурга»

Описание экскурсии

Женщины, оставившие след в судьбе Петербурга Приглашаем вас в уникальное путешествие по страницам истории Санкт‑Петербурга — через судьбы выдающихся женщин, чьи имена навсегда вписаны в летопись города. Мы раскроем истории шести невероятных женщин, каждая из которых оставила яркий след в культуре и судьбе Петербурга:
  • святая Ксения Петербуржская — небесная покровительница города;
  • святая княгиня Елизавета Фёдоровна — образец милосердия и служения;
  • Анна Ахматова — голос русской поэзии;
  • Ольга Берггольц — голос блокадного Ленинграда;
  • Великая княгиня Елена Павловна — просвещённая меценатка;

• Екатерина Трубецкая — декабристка, совершившая подвиг любви. Вы узнаете:

  • как переплетались их судьбы с историей города;
  • какие испытания им пришлось преодолеть;
  • какой след они оставили в культуре и архитектуре Петербурга. «Пленительные образы! Едва ли В истории какой‑нибудь страны Вы что‑нибудь прекраснее встречала. Их имена забыться не должны». Н. Некрасов.

По субботам в 13.00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 10/118
Завершение: Лиговский проспект 10/118 (Гостиница Октябрьская)
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 13.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Альтернативная история Санкт-Петербурга
4 часа
134 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
Сегодня в 10:00
2 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия в Соборную мечеть Санкт-Петербурга
Пешая
1 час
-
13%
2 отзыва
Групповая
Экскурсия в Соборную мечеть Санкт-Петербурга
Начало: Кронверкский пр., 7
Расписание: По субботам в 11:30.
Сегодня в 11:30
20 дек в 11:30
1300 ₽1500 ₽ за человека
Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день
На машине
На микроавтобусе
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день
Начало: Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге