Cудьбы великих женщин — от святой Ксении и княгини Елизаветы Фёдоровны до Ахматовой, Берггольц и просвещённой Елены Павловны.
Вы посетите места, где вершились их судьбы, услышите о подвиге Екатерины Трубецкой и узнаете, какой след каждая из них оставила в культуре, архитектуре и душе Петербурга.
Вы посетите места, где вершились их судьбы, услышите о подвиге Екатерины Трубецкой и узнаете, какой след каждая из них оставила в культуре, архитектуре и душе Петербурга.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииЖенщины, оставившие след в судьбе Петербурга Приглашаем вас в уникальное путешествие по страницам истории Санкт‑Петербурга — через судьбы выдающихся женщин, чьи имена навсегда вписаны в летопись города. Мы раскроем истории шести невероятных женщин, каждая из которых оставила яркий след в культуре и судьбе Петербурга:
- святая Ксения Петербуржская — небесная покровительница города;
- святая княгиня Елизавета Фёдоровна — образец милосердия и служения;
- Анна Ахматова — голос русской поэзии;
- Ольга Берггольц — голос блокадного Ленинграда;
- Великая княгиня Елена Павловна — просвещённая меценатка;
• Екатерина Трубецкая — декабристка, совершившая подвиг любви. Вы узнаете:
- как переплетались их судьбы с историей города;
- какие испытания им пришлось преодолеть;
- какой след они оставили в культуре и архитектуре Петербурга. «Пленительные образы! Едва ли В истории какой‑нибудь страны Вы что‑нибудь прекраснее встречала. Их имена забыться не должны». Н. Некрасов.
По субботам в 13.00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на комфортабельном автобусе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 10/118
Завершение: Лиговский проспект 10/118 (Гостиница Октябрьская)
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 13.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
Сегодня в 10:00
2 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
-
13%
Групповая
Экскурсия в Соборную мечеть Санкт-Петербурга
Начало: Кронверкский пр., 7
Расписание: По субботам в 11:30.
Сегодня в 11:30
20 дек в 11:30
1300 ₽
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день
Начало: Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 000 ₽ за всё до 7 чел.