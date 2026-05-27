Это не обычная прогулка на теплоходе, а увлекательное приключение, где дети становятся частью команды. В лёгкой игровой форме они познакомятся с азами морского дела, попробуют себя в роли моряков и узнают, как устроена жизнь на корабле. В финале - памятные фотографии и диплом каждому.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Интерактивная программа на борту

Дети не просто слушают — они участвуют: выполняют задания, работают в команде и погружаются в атмосферу настоящего морского путешествия.

Знаковые виды Петербурга с воды

По пути вы увидите город с необычного ракурса и узнаете, какие места связаны с историей флота.

Морские навыки и традиции

В игровой форме дети разберутся в базовых вещах:

как корабли «общаются» на расстоянии

зачем моряку нужны узлы и как их вязать

как работает компас и как ориентироваться на воде

почему важны дисциплина и слаженность команды

Вы узнаете:

почему Нева такая глубокая и быстрая

откуда берётся ветер и как он помогает кораблям

зачем моряки носят тельняшки и что значит «клятва Нептуну»

что такое морская дружба и как она помогает в пути

Финал с сувенирами

Каждый участник получит диплом юного моряка и фотографии.

