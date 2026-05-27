Посвящение в моряки: интерактивная водная прогулка для детей 5+

Игра, открытия и морские традиции - в формате живого приключения на воде
Это не обычная прогулка на теплоходе, а увлекательное приключение, где дети становятся частью команды.

В лёгкой игровой форме они познакомятся с азами морского дела, попробуют себя в роли моряков и узнают, как устроена жизнь на корабле. В финале - памятные фотографии и диплом каждому.
Описание экскурсии

Интерактивная программа на борту

Дети не просто слушают — они участвуют: выполняют задания, работают в команде и погружаются в атмосферу настоящего морского путешествия.

Знаковые виды Петербурга с воды

По пути вы увидите город с необычного ракурса и узнаете, какие места связаны с историей флота.

Морские навыки и традиции

В игровой форме дети разберутся в базовых вещах:

  • как корабли «общаются» на расстоянии
  • зачем моряку нужны узлы и как их вязать
  • как работает компас и как ориентироваться на воде
  • почему важны дисциплина и слаженность команды

Вы узнаете:

  • почему Нева такая глубокая и быстрая
  • откуда берётся ветер и как он помогает кораблям
  • зачем моряки носят тельняшки и что значит «клятва Нептуну»
  • что такое морская дружба и как она помогает в пути

Финал с сувенирами

Каждый участник получит диплом юного моряка и фотографии.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст: 5–14 лет. Дети младше 5 лет участвуют только в сопровождении родителей и без активных заданий
  • Понадобится удобная нескользящая обувь (не шлёпанцы!)
  • С вами будет один из наших аниматоров

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1250 ₽
Дети до 14 лет1100 ₽
Семейный (1+3 или 2+2)4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Синопской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 6481 туриста
Мы занимаемся речными экскурсиями в Санкт-Петербурге уже более 20 лет. К вашим услугам — наши красивые и уютные теплоходы. Многие клиенты возвращаются к нам снова и снова. Будем рады встрече!

