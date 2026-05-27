Это не обычная прогулка на теплоходе, а увлекательное приключение, где дети становятся частью команды.
В лёгкой игровой форме они познакомятся с азами морского дела, попробуют себя в роли моряков и узнают, как устроена жизнь на корабле. В финале - памятные фотографии и диплом каждому.
В лёгкой игровой форме они познакомятся с азами морского дела, попробуют себя в роли моряков и узнают, как устроена жизнь на корабле. В финале - памятные фотографии и диплом каждому.
Описание экскурсии
Интерактивная программа на борту
Дети не просто слушают — они участвуют: выполняют задания, работают в команде и погружаются в атмосферу настоящего морского путешествия.
Знаковые виды Петербурга с воды
По пути вы увидите город с необычного ракурса и узнаете, какие места связаны с историей флота.
Морские навыки и традиции
В игровой форме дети разберутся в базовых вещах:
- как корабли «общаются» на расстоянии
- зачем моряку нужны узлы и как их вязать
- как работает компас и как ориентироваться на воде
- почему важны дисциплина и слаженность команды
Вы узнаете:
- почему Нева такая глубокая и быстрая
- откуда берётся ветер и как он помогает кораблям
- зачем моряки носят тельняшки и что значит «клятва Нептуну»
- что такое морская дружба и как она помогает в пути
Финал с сувенирами
Каждый участник получит диплом юного моряка и фотографии.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст: 5–14 лет. Дети младше 5 лет участвуют только в сопровождении родителей и без активных заданий
- Понадобится удобная нескользящая обувь (не шлёпанцы!)
- С вами будет один из наших аниматоров
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1250 ₽
|Дети до 14 лет
|1100 ₽
|Семейный (1+3 или 2+2)
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Синопской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 6481 туриста
Мы занимаемся речными экскурсиями в Санкт-Петербурге уже более 20 лет. К вашим услугам — наши красивые и уютные теплоходы. Многие клиенты возвращаются к нам снова и снова. Будем рады встрече!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Посвящение в моряки: интерактивная водная прогулка для детей 5+»
Индивидуальная
до 5 чел.
Морской Петербург для детей: секреты Петропавловской крепости
Увлекательное погружение в историю российского флота для всей семьи
Начало: Петропавловская крепость
Сегодня в 10:30
30 мая в 10:30
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Эрмитаж для детей
Научиться «видеть» картины в игровом интерактивном формате
Начало: Во дворе Зимнего дворца
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота
Исследуйте Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора, познайте морскую душу России в увлекательной экскурсии
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
Завтра в 11:30
30 мая в 10:30
8370 ₽
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Кронштадт: Морской собор + Форт Константин или Музей Военно-морской славы
Начало: Площадь Восстания, д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
1950 ₽ за человека
1250 ₽ за человека