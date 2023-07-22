1 день

Обзорная экскурсия по Петербургу и экскурсия «По Старой Петергофской дороге»

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы (за доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф — 2000 руб. аэропорт-отель — 1650 руб. вокзал-отель за машину).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер по гостиницам.

Внимание: время ориентировочное, уточнять перед заездом. Табличка по названию тура.

12:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отелей «А-отель Фонтанка» все дни).

12:30 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

12:45 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Кравт Невский», «Ярд Резиденс» все дни).

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер на программу.

13:10 Отъезд от гостиницы «Порт Комфорт Лиговский»

13:20 Отъезд от гостиницы «Yes на Марата».

13:30 Отъезд от гостиницы «Достоевский».

14:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Дополнительно:

16:30 Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (600 взрослые, 450 школьники, 550 студенты, пенсионеры).

18:00 Выезд в Петергоф от Дворцовой площади, трассовая экскурсия «По Старой Петергофской дороге».

Участие в «Празднике фонтанов» — на Большом каскаде Нижнего парка пройдет феерическое мультимедийное действо, в котором величие старинной архитектуры и фонтанов Петергофа соединится с широкомасштабной пространственной проекционной, световой, лазерной и пиротехнической инсталляцией.

00:00 Ориентировочное время возвращения в гостиницы.