Праздник фонтанов в Петергофе

Экскурсионный тур «Праздник фонтанов в Петергофе» на 3 дня

5
3 отзыва
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Праздник фонтанов в Петергофе
Праздник фонтанов в Петергофе
Праздник фонтанов в Петергофе
Праздник фонтанов в Петергофе
Праздник фонтанов в Петергофе
Праздник фонтанов в Петергофе
Праздник фонтанов в Петергофе
Праздник фонтанов в Петергофе
Праздник фонтанов в Петергофе
Праздник фонтанов в Петергофе
Праздник фонтанов в Петергофе
Праздник фонтанов в Петергофе
Ближайшие даты:
22
сен

Что вас ожидает:

Праздник фонтанов
Праздник фонтанов
Мультимедийное действо, фонтаны, проекционная, световая, лазерная и пиротехническая инсталляция
По желанию прогулка по Финскому и каналам
По желанию прогулка по Финскому и каналам
Дополнительные экскурсии: морская прогулка по Финскому и рекам и каналам Петербурга

Описание

Феерическое шоу, где старинная архитектура и фонтаны совмещаются с мультимедийным действом и несколькими видами инсталляций — звучит невероятно, а на практике и вовсе впечатляюще! Хотите проверить?

А кроме праздника фонтанов вас ждут экскурсия по знаковым местам и дворцам Петербурга, поездка по Петергофской дороге и прогулка по Нижнему саду. А для желающих развеяться будут организованы экскурсии по рекам и каналам и Финскому заливу и посещение театра-макета «Петровская Акватория».

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Петербургу и экскурсия «По Старой Петергофской дороге»

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы (за доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф — 2000 руб. аэропорт-отель — 1650 руб. вокзал-отель за машину).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер по гостиницам.

Внимание: время ориентировочное, уточнять перед заездом. Табличка по названию тура.

12:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отелей «А-отель Фонтанка» все дни).

12:30 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

12:45 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Кравт Невский», «Ярд Резиденс» все дни).

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер на программу.

13:10 Отъезд от гостиницы «Порт Комфорт Лиговский»

13:20 Отъезд от гостиницы «Yes на Марата».

13:30 Отъезд от гостиницы «Достоевский».

14:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Дополнительно:

16:30 Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (600 взрослые, 450 школьники, 550 студенты, пенсионеры).

18:00 Выезд в Петергоф от Дворцовой площади, трассовая экскурсия «По Старой Петергофской дороге».

Участие в «Празднике фонтанов» — на Большом каскаде Нижнего парка пройдет феерическое мультимедийное действо, в котором величие старинной архитектуры и фонтанов Петергофа соединится с широкомасштабной пространственной проекционной, световой, лазерной и пиротехнической инсталляцией.

00:00 Ориентировочное время возвращения в гостиницы.

Обзорная экскурсия по Петербургу и экскурсия «По Старой Петергофской дороге»Обзорная экскурсия по Петербургу и экскурсия «По Старой Петергофской дороге»Обзорная экскурсия по Петербургу и экскурсия «По Старой Петергофской дороге»
2 день

Кронштадт, Петергофская дорога и по желанию прогулка по Финскому заливу

Завтрак в гостинице. 08:30-09:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:30 Экскурсия «Город-крепость на Балтике Кронштадт», город с неповторимой судьбой и особым предназначением. Вы проедете по дамбе через Финский залив и познакомитесь со страницами истории русского дока, парохода, подводной лодки, ледокола, мины, торпеды, телеграфа, радио.

Переезд в Петергоф. Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них — летняя императорская резиденция Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.

Дополнительно: прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (места по тарифу стандарт: 950 взрослые, 600 ребёнок 0-11 лет, 950 студенты, 950 пенсионеры).

17.00 Возвращение в город к станции метро.

Кронштадт, Петергофская дорога и по желанию прогулка по Финскому заливуКронштадт, Петергофская дорога и по желанию прогулка по Финскому заливуКронштадт, Петергофская дорога и по желанию прогулка по Финскому заливуКронштадт, Петергофская дорога и по желанию прогулка по Финскому заливуКронштадт, Петергофская дорога и по желанию прогулка по Финскому заливу
3 день

Дворцы Петербурга

Завтрак в гостинице.

08:00-09:20 Встреча с гидом в холле гостиницы, выезд с вещами.

Трансфер на Московский вокзал (камера хранения за свой счет).

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе — это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:30 (16:30) Экскурсия в Юсуповский дворец — один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

16:00 (18:00) Свободное время в центре города, ближайшая станция метро «Адмиралтейская». Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (500 рублей взрослые, 300 рублей школьники, 400 рублей студенты, 400 рублей пенсионеры).

Дворцы ПетербургаДворцы Петербурга

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отелях Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол».

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Мансарда

Комфорт

22.09.23

11500

14600

12100

11700

15900

А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол».

Периоды заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Супериор

22-24.09.2023

11900

11600

15400

12100

11600

15400

Москва 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол».

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандарт

Комфорт

22.09.23

12300

12200

16300

13500

13000

18600

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол».

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандарт

Супериор

22.09.23

12600

16400

13300

12500

17600

Апарт-отель «Йес Марата». Без завтрака или ланч-бокс на выбор.

Периоды заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный (без завтрака)

Стандартный (ланч-бокс или накрытие на выбор)

22-24.09.2023

13100

12600

17300

Азимут 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол».

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Смарт стандарт

22-24.09.2023

13400

17600

Санкт-Петербург 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол».

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Двухместный с раздельными кроватями

Двухместный с двуспальной кроватью

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандарт Форт

Стандарт с видом на Неву

Делюкс Форт

Делюкс с видом на Неву

Вид на Неву

22.09.23

13100

14900

15100

14000

17000

15200

17100

Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Без завтрака. Завтрак «накрытие» в кафе «Цех 85» или «шведский стол» в кафе через дорогу.

Периоды заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с двуспальной

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт без кухни

Смарт

Студия (быв. Стандарт)

Без завтрака

11100

15000

11500

15800

11900

11600

16500

Завтрак

11900

15800

12300

16500

12600

12400

17300

Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол».

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Стандарт

22.09.23

15300

20600

15300

Также возможен пакет без проживания: 7600 рублей.

Скидки:

  • детям до 16 лет: 3 дня 300 руб.;
  • пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) и студентам: 3 дня 100 руб.

Варианты проживания

Арт Деко Невский

2 ночи

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала.

К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории.

В отеле можно забронировать семейные номера. В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак. В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

Арт Деко НевскийАрт Деко НевскийАрт Деко НевскийАрт Деко НевскийАрт Деко НевскийАрт Деко НевскийАрт Деко НевскийАрт Деко Невский

А-ОТЕЛЬ Фонтанка

2 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт». В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната. В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.

Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

Сеть/бренд отелей: Azimut.

А-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ Фонтанка

Отель Москва

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой. На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни. Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель Москва

Отель Достоевский

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну.

На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат. От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км. По запросу персонал может организовать услуги трансфера.

Отель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель Достоевский

Апарт-отель YE’S Marata

2 ночи

Апарт-отель YE’S Marata расположен в самом сердце Санкт-Петербурга. Путь до Невского проспекта займет не более 15 минут пешком. В непосредственной близости находится Московский вокзал. Дорога до аэропорта Пулково займет 20 минут.

В апарт-отеле работает круглосуточная стойка ресепшн. Гости могут воспользоваться широким спектром услуг: от уборки апартаментов до аренды оборудования. В распоряжении гостей услуги ресторана и lobby-bar, торговая галерея, фитнес-центр и подземный паркинг.

Апарт-отель YE’S MarataАпарт-отель YE’S MarataАпарт-отель YE’S MarataАпарт-отель YE’S MarataАпарт-отель YE’S MarataАпарт-отель YE’S MarataАпарт-отель YE’S MarataАпарт-отель YE’S MarataАпарт-отель YE’S Marata

AZIMUT Отель Санкт-Петербург

2 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.

К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем. На территории установлены банкоматы.

В экскурсионном бюро отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» можно получить информацию о местных достопримечательностях. По запросу для гостей организуют трансфер до аэропорта Пулково.

Сеть/бренд отелей: Azimut.

AZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-Петербург

Отель Санкт-Петербург

2 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной. В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона.

Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно. В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни.

По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин. Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.

На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Отель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-Петербург

YARD Residence Apart-hotel

2 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км.

Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником.

В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф. В 3,7 км от апарт-отеля YARD Residence находится Государственный Русский музей, а в 3,8 км — Летний сад.

YARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotel

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание вне программы
  • Дополнительные экскурсии:посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 300-500 рублейтеплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 450-600 рублейпрогулка по Финскому заливу — 600-950 рублей.
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 300-500 рублей
  • Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 450-600 рублей
  • Прогулка по Финскому заливу — 600-950 рублей
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Какой транспорт используется в туре?

Комфортабельный автобус тур. класса с кондиционером: микроавтобус или большой (45-53 места) в зависимости от количества человек в группе (микроавтобус до 15 чел, если туристов 16 и больше — автобус от 30 мест). Марки самые разные: ютонги, джонтонги, волгабасы, мерседес, ман, скания и т. д.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июля 2023
Всё чётко
О
19 июля 2023
Это 2 й тур! Мы очень довольны! То что надо
Л
13 июля 2023
Четкая организация, проблем не было, все очень доступно и комфортно
Четкая организация, проблем не было, все очень доступно и комфортно

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