Когда-то здесь решались дела церкви, а теперь — оцифровывают редкие документы.
Вы пройдёте по парадной лестнице, по которой поднимались синодальные чиновники, и заглянете в просторные залы. Рассмотрите копию главного символа власти — экземпляра Конституции, на котором присягали президенты. И выясните, как в здании 19 века живёт библиотека 21 века.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- здание бывшего Святейшего Синода, построенное по проекту Карла Росси
- парадную лестницу, соединяющую три этажа
- колонный зал, устроенный на месте внутреннего двора
- Зал Конституции с копией инаугурационного экземпляра
- электронный читальный зал и мультимедийное пространство
- музейную экспозицию с подарками библиотеке
- временную выставку (в период проведения)
Если церковь Святых Отцов Семи Вселенских Соборов будет открыта, вы сможете посетить её после экскурсии.
Вы узнаете:
- какие архитектурные решения использовал Росси
- как менялось назначение здания от Синода до Президентской библиотеки
- какие документы и артефакты хранятся в экспозиции
- где проходят встречи на высшем уровне
- какие образовательные и просветительские мероприятия проводит библиотека
Организационные детали
- ВАЖНО: за 4 рабочих дня до посещения экскурсии вам необходимо прислать свои паспортные данные (ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, место рождения, страна проживания, адрес регистрации). Вход в библиотеку — только при предъявлении оригинала паспорта
- Экскурсию для вас проведёт научный сотрудник библиотеки
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания Синода
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2786 туристов
Наше сообщество организует невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам Петербурга. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
28 окт 2025
Потрясающе интересная экскурсия. Узнали об истории здания Синода, о работе уникальной электронной библиотеки, увидели как высокие технологии 21 века переплелись с веком 19. Однозначно рекомендую.
1,5 часа прошли на одном дыхании.
Н
Наталья
22 авг 2025
Рекомендую данную экскурсию!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
