На теплоходе работает музыкальный клуб-ресторан, поэтому проносить на борт свою еду и напитки запрещено. В случае нарушении правил клуб оставляет за собой право отказать в прогулке с самого начала или в её продолжении и высадить на берег без возмещения стоимости билетов.

Программа и маршрут прогулок могут меняться в связи с погодными условиями, по техническим причинам и при перекрытии акватории администрацией города.

Что вас ожидает: Живая музыка, художественная подсветка центра Петербурга и выход в Финский залив к залитому огнями небоскрёбу Лахта центр — самый романтичный способ провести вечер. Для вас — рок-классика в ресторане на нижней палубе и авторская экскурсия от Михаила Яркова (DJ радио ROKS) на верхней палубе. Наш музыкальный теплоход подарит вам волшебный вечер. Отдохните культурно, по-петербургски! Первая часть маршрута пройдет через Морской порт Санкт-Петербурга на фоне стальных кораблей, парусников, подводных лодок и легендарного ледокола «Красин». Далее курс ляжет вокруг Васильевского острова и отправится в долгий дрейф в Финском заливе мимо Морского фасада града-мегаполиса с современной футуристической архитектурой, вантовых мостов, самого большого в Европе небоскреба «Лахта-центр», аквапарка «Питерлэнд» и стадиона «Газпром-Арена». Вторая часть маршрута пройдёт по речному граду на Неве: по историческому центру мимо Стрелки Васильевского острова, Ростральных колонн, Эрмитажа, Петропавловской крепости, Мраморного дворца, Летнего сада, Авроры, Адмиралтейства, Кунсткамеры, Медного всадника. Если, по независящим от нас причинам (штормовая погода, навигационная обстановка, темное время суток и т. д.), теплоход не сможет выйти далеко в залив, речная часть маршрута увеличивается вверх по Неве выше мостов Литейного, Петра Великого, Александра Невского, мимо площади Ленина и Финляндского вокзала, Крестов, Смольного собора, Александро-Невской лавры. Важная информация: