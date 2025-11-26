Этот замок — не просто архитектурный памятник, это живая история, застывшая в камне. Он ждет вас, чтобы поделиться своими секретами и подарить незабываемые впечатления.
Здесь вы сможете прикоснуться к прошлому, ощутить себя частью великой истории и просто насладиться красотой и величием этого уникального места.
Описание экскурсииПриоратский дворец в Гатчине Знаменитый Приоратский дворец появился благодаря Павлу I, давшему приют гонимому в то время Мальтийскому ордену. Российский император получил звание магистра. В период правления Павла I восьмиконечный крест ордена украшал российский герб. Приоратский дворец выполнен по проекту самого романтичного архитектора конца XVIII века Николая Львова и является единственным в России зданием, построенном по уникальной технологии землебитного строения. Как зависть определила место строительства дворца? Действительно из земли? Что означают цвета стен? Какая деятельность мальтийских рыцарей сохранилась до наших дней? За что Львов получил негласный титул русского Леонардо? Был ли Павел I русским Дон Кихотом? Хотите знать ответы - приезжайте в Гатчину. Мы пройдём по комнатам Приората и обязательно докопаемся до истины Организационные детали До Гатчины вы добираетесь самостоятельно. По запросу можем организовать трансфер — детали и цены уточняйте в переписке Дополнительные расходы — билеты в Приоратский дворец: взрослые — 300 ₽, пенсионеры и учащиеся — 150 ₽ Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды Место встречи Начало экскурсии на улице Чкалова в Гатчине. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты. Важная информация:
По четвергам и воскресеньям в 11:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Входные билеты во дворец
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Гатчина, ул. Чкалова. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
Завершение: Приоратский дворец
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам и воскресеньям в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
