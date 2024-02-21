Дорога в Гатчину из Петербурга занимает чуть более 1 часа, зато в самом дворце и парке можно потерять счёт времени. Гатчине много лет — первые упоминания о городе уводят в Средневековье. Гатчина много раз меняла имя и несколько раз возрождалась из пепла. Много фактов? Поверьте: мы даже не начали разговаривать о Гатчине. А ведь вам ещё предстоит её увидеть и запечатлеть в памяти навсегда.