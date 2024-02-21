Гатчина: царский подарок
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Узнать богатую и не всегда светлую историю резиденции Романовых на групповой экскурсии

Дорога в Гатчину из Петербурга занимает чуть более 1 часа, зато в самом дворце и парке можно потерять счёт времени. Гатчине много лет — первые упоминания о городе уводят в Средневековье. Гатчина много раз меняла имя и несколько раз возрождалась из пепла. Много фактов? Поверьте: мы даже не начали разговаривать о Гатчине. А ведь вам ещё предстоит её увидеть и запечатлеть в памяти навсегда.
Гатчина: царский подарок
Гатчина: царский подарок
Гатчина: царский подарок
Ближайшие даты:
21
фев
28
фев
1
мар
6
мар
8
мар
13
мар
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мар
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 398 ₽
Дети до 16 лет3 188 ₽
Пенсионеры3 188 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия включает в себя трассовую и музейную части. Мы начнём говорить об истории поселения Хотчино, через столетия ставшего императорской резиденцией, уже в пути. А в самой Гатчине пройдёмся по дворцу и парку.

Вы узнаете:

  • На сколько Гатчина старше Петербурга
  • Какие имена успел поменять город и почему он называется так сейчас
  • Кто из императоров получил прозвище «гатчинский затворник» из-за того, что его семья проживала в Гатчинском дворце большую часть года
  • Кого из монарших особ благодарить за звание самого комфортного малого города России, которое присудили Гатчине в 1900 году в Париже
  • Как Гатчина была центром активной борьбы большевиков за власть
  • Какие преступления нацистов во время оккупации 1941-1944 гг. пережил Гатчинский район и как долго залечивал раны
  • Что ждёт музей-заповедник «Гатчина» в дальнейшем, ведь в последние годы проводится масштабная реставрация Гатчинского дворца и парка

Организационные детали

  • В стоимость входят трансфер из Санкт-Петербурга и обратно, услуги гида, билеты во дворец и парк
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

в среду и пятницу в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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