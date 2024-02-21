Узнать богатую и не всегда светлую историю резиденции Романовых на групповой экскурсии
Дорога в Гатчину из Петербурга занимает чуть более 1 часа, зато в самом дворце и парке можно потерять счёт времени. Гатчине много лет — первые упоминания о городе уводят в Средневековье. Гатчина много раз меняла имя и несколько раз возрождалась из пепла. Много фактов? Поверьте: мы даже не начали разговаривать о Гатчине. А ведь вам ещё предстоит её увидеть и запечатлеть в памяти навсегда.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 398 ₽
|Дети до 16 лет
|3 188 ₽
|Пенсионеры
|3 188 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Экскурсия включает в себя трассовую и музейную части. Мы начнём говорить об истории поселения Хотчино, через столетия ставшего императорской резиденцией, уже в пути. А в самой Гатчине пройдёмся по дворцу и парку.
Вы узнаете:
- На сколько Гатчина старше Петербурга
- Какие имена успел поменять город и почему он называется так сейчас
- Кто из императоров получил прозвище «гатчинский затворник» из-за того, что его семья проживала в Гатчинском дворце большую часть года
- Кого из монарших особ благодарить за звание самого комфортного малого города России, которое присудили Гатчине в 1900 году в Париже
- Как Гатчина была центром активной борьбы большевиков за власть
- Какие преступления нацистов во время оккупации 1941-1944 гг. пережил Гатчинский район и как долго залечивал раны
- Что ждёт музей-заповедник «Гатчина» в дальнейшем, ведь в последние годы проводится масштабная реставрация Гатчинского дворца и парка
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер из Санкт-Петербурга и обратно, услуги гида, билеты во дворец и парк
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
в среду и пятницу в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и пятницу в 10:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 589 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу их по нетуристическим маршрутам. В самых обычных на первый взгляд вещах всегда кроется сказочное. Это и есть цель моих исследований городской жизни, а открывать секреты своим друзьям и новым знакомым так приятно:) Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я с нетерпением жду нашей встречи с открытым сердцем и надеюсь на интересное знакомство! Экскурсии провожу со своими коллегами-гидами.
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