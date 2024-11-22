Приоратский дворец – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Приоратский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Гатчина: Гатчинский и Приоратский дворцы
На автобусе
159 отзывов
6 часов
Групповая
Гатчина: Гатчинский и Приоратский дворцы
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 11:15
Сегодня в 11:15
15 дек в 11:15
от 2700 за человека
Два замка и дворец Павла Первого
На машине
На автобусе
8.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два замка и дворец Павла Первого
Начало: Ул. Невский проспект, д. 35
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Гатчину на автомобиле
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Гатчину на автомобиле
Начало: Где удобно: отель, вокзал, аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Розалия
    22 ноября 2024
    Гатчина: Гатчинский и Приоратский дворцы
    Мы посетили Большой Гатчинский дворец и Приоратский дворец. Выехали из Санкт-Петербурга, сопровождал нас гид-экскурсовод Виктор. Очень интересно рассказывал, мы и не
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    заметили как оказались уже у Большого Гатчинского дворца. Экскурсии по дворцам провёл гид Василий. . Было очень интересно, узнали много нового. В следующий раз посетим эти дворцы летом или ранней осенью. Буду рекомендовать своим друзьям. Большая благодарность гидам Виктору и Василию.

  • В
    Валентин
    18 ноября 2024
    Гатчина: Гатчинский и Приоратский дворцы
    Интересный памятник архитектуры, особенно Приоратский дворец, выполненный по уникальной технологии.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Приоратский дворец»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Приоратский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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