читать дальше заметили как оказались уже у Большого Гатчинского дворца. Экскурсии по дворцам провёл гид Василий. . Было очень интересно, узнали много нового. В следующий раз посетим эти дворцы летом или ранней осенью. Буду рекомендовать своим друзьям. Большая благодарность гидам Виктору и Василию.

Мы посетили Большой Гатчинский дворец и Приоратский дворец. Выехали из Санкт-Петербурга, сопровождал нас гид-экскурсовод Виктор. Очень интересно рассказывал, мы и не