6 часов
Групповая
Гатчина: Гатчинский и Приоратский дворцы
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 11:15
Сегодня в 11:15
15 дек в 11:15
от 2700₽ за человека
8.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два замка и дворец Павла Первого
Начало: Ул. Невский проспект, д. 35
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Гатчину на автомобиле
Начало: Где удобно: отель, вокзал, аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРозалия22 ноября 2024Мы посетили Большой Гатчинский дворец и Приоратский дворец. Выехали из Санкт-Петербурга, сопровождал нас гид-экскурсовод Виктор. Очень интересно рассказывал, мы и не
- ВВалентин18 ноября 2024Интересный памятник архитектуры, особенно Приоратский дворец, выполненный по уникальной технологии.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Приоратский дворец»
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Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Приоратский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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