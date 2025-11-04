Откройте для себя Гатчину – город дворцов и парков, где история и красота сливаются воедино! Наша автобусная экскурсия предлагает вам уникальную возможность посетить два самых интересных дворца Гатчины: величественный Большой Гатчинский дворец, поражающий своей архитектурой и роскошью, и таинственный Приоратский дворец, окутанный легендами и романтикой.
Описание экскурсииМы приглашаем вас в мир, где каждый камень дышит историей, где роскошь переплетается с романтикой, а величие прошлого оживает на ваших глазах. Вы узнаете о судьбе Гатчинского дворца, о тайнах Приоратского дворца и о тех, кто создавал эту неповторимую красоту. Это не просто экскурсия, а погружение в мир императорской России и рыцарской романтики! Представьте себя гостем императорского двора, прогуливающимся по роскошным залам Большого Гатчинского дворца, а затем отправляющимся на поиски тайн в загадочном Приоратском дворце. Эта автобусная экскурсия в Гатчину – ваш шанс прикоснуться к истории, ощутить дух эпохи и открыть для себя красоту этого уникального места. Вы узнаете историю Гатчины, о жизни императорской семьи, о тех, кто создавал эти дворцы и о тех, кто здесь жил. Важная информация: Необходимо иметь с собой паспорт и документы, подтверждающие льготы (при наличии). Для вашего комфорта и уважения к другим участникам группы, просим вас ознакомиться и соблюдать следующие правила в автобусе:
- Тишина и уважение: Во время рассказа экскурсовода просим соблюдать тишину и не мешать другим участникам наслаждаться экскурсией.
- Напитки и еда: Употребление горячих и алкогольных напитков в автобусе запрещено. Допускается употребление бутилированной воды или легких закусок (печенье, фрукты), не создающих мусор.
- Пунктуальность: Пожалуйста, возвращайтесь в автобус вовремя на остановках, чтобы не задерживать всю группу. Время каждой остановки будет объявлено экскурсоводом.
- Чистота: Пожалуйста, поддерживайте чистоту в автобусе и не оставляйте после себя мусор.
- Безопасность: Во время движения автобуса просим оставаться на своих местах и пристегивать ремни безопасности.
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Большом Гатчинском дворце: Парадные залы, личные покои императорской семьи, Арсенальное каре, Подземный ход
- В Приоратском дворце: Уникальную архитектуру дворца, экспозицию, посвященную истории Мальтийского ордена
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Входные билеты с экскурсией в Гатчинском дворце
- Входные билеты с экскурсией в Приоратском дворце
Что не входит в цену
- Экскурсия по парку
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная канала Грибоедова, 17
Завершение: Казанский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Необходимо иметь с собой паспорт и документы, подтверждающие льготы (при наличии)
- Для вашего комфорта и уважения к другим участникам группы, просим вас ознакомиться и соблюдать следующие правила в автобусе:
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
4.7
О
Ольга
4 ноя 2025
Посмотрели Гатчинский и приоратский дворцы.
Хотелось бы поблагодарить нашего гида Романа.
Интересно подает материал, не скучно слушать. Время пролетело незаметно.
Замечательный гид.
И спасибо компании организатору Морская столица за техническое сопровождение
Н
Наталья
31 окт 2025
Экскурсия динамичная, познавательная.
О
Ольга
19 окт 2025
С удовольствием посетила дворцы в Гатчине. Спасибо экскурсоводам за интересный рассказ.
Е
Елена
19 окт 2025
Очень понравился экскурсовод Сергей (10 из 10)- рассказывал очень интересно, с воодушевлением, увлеченно. Не часто попадаются такие экскурсоводы. Очень сожалею, что во дворцах не попала в его часть группы, так
Е
Евгений
17 окт 2025
А
Алина
12 окт 2025
Спасибо за экскурсию и особенно отмечу нашего экскурсовода - Сергея!!! Человек на своем месте! Грамотный, эрудированный,, рассказывал интересно и очень увлекательно. Знает историю и чуть больше. Рекомендую 5+
О
Олеся
5 окт 2025
Отличная поездка. Экскурсовод Сергей отлично эрудирован
П
Павел
3 окт 2025
Ездили в Гатчину, экскурсия в начале маленько не задалась но гид Сергей всё исправил, сразу видно человек очень хорошо подготовлен и к работе относится серьёзно. Я как любитель истории вернулся обратно в школу, Сергей рассказывает настолько классно что бредставляешь это,можно сказать как будто находишься в этом времени. Рекомендую и буду рекомендовать именно вас.
В
Вера
28 сен 2025
Экскурсия была замечательная. Гид Сергей рассказывал много интересного. Чувствуется, что он увлечен свои делом.
Я в Гатчине была много,но в гости приехада сестренка из Москвы. Она работает в музее и сама
Л
Людмила
26 сен 2025
Хочется сказать огромное спасибо Сергею экскурсоводу, который любит свою профессию.
Очень интересно и в подробностях рассказывает о каждой достопримечательности, ни какого нудного монотонного рассказа вы не услышите.
Будете слушать его открыв рты.
С ним вы на все 100 окунëтесь в историю Гатчины.
Сергей огромное вам спасибо, не пожалела ни на миг что взяла именно с вами 2 экскурсии
Д
Дарья
6 сен 2025
Сергей – экскурсовод от Бога! Фанат своего дела, который заряжает любовью к истории. Слушать его – одно удовольствие. Спасибо!
С
Сергей
24 авг 2025
М
Макулова
15 авг 2025
Т
Татьяна
13 авг 2025
Экскурсия для нас не состоялась! Никто не потрудился сообщить, что место отправления автобуса изменилось. Мы приехали в указанное в сертификате место Лиговский проспект 10 за 20 минут до отправления. За
Т
Татьяна
8 авг 2025
Замечательный экскурсовод, погружен в историю, владеет аудиторией, выше всяких похвал. Жаль что на Приоратский замок остаётся мало времени.
