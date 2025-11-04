читать дальше

как местный экскурсовод, сильно уступал Сергею в подаче информации, думаю, что и в самой информации. Не понравился трансфер - в автобусе было очень жарко и душно, кондиционер более-менее заработал только, когда уже подъезжали к Гатчине (обратная дорога была гораздо легче). Несколько раз ломался микрофон, пришлось останавливаться, что бы его ремонтировать и все равно под конец пути в Гатчину Сергей вынужден был говорить без микрофона, за что ему большое спасибо, так как это очень тяжело. Очень-очень долго ехали в Гатчину из-за пробок, так как начало поездки в 13-15 в выходной день из центра города выбрано не очень удачно и, видимо, мы потеряли часть времени для самой экскурсии по дворцу.