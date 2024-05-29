Гатчинский дворец – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Гатчинский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1380 отзывов
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Автобусная экскурсия в Гатчину
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
591 отзыв
Автобусная экскурсия в Гатчину
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: ВТ, ЧТ, СБ 13:00
Завтра в 11:45
9 июня в 11:15
от 2 700 за человека
Гатчина. Гатчинский дворец и парк
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
134 отзыва
Гатчина. Гатчинский дворец и парк
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 11:15
9 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 700 за человека
Гатчина: от царского фаворита до последнего Императора
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Гатчина: от царского фаворита до последнего Императора
Начало: По согласованию с туристами
Расписание: 02.01.22 музей работает по согласованию с туристами
9 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Гатчина. В гостях у русского Гамлета
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Гатчина. В гостях у русского Гамлета
Начало: Ваш отель или центр города (по договоренности)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 12 500 за всё до 3 чел.
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Гатчину
    Нам всё очень понравилось! Гид Анна подробно рассказывает обо всех достопримечательностях,отвечает на интересующие вопросы! Время пролетело незаметно!
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Гатчину
    Очень интересная экскурсия! Состояла из двух частей: прогулка по парку, затем экскурсия в замке. Экскурсовод очень интересно рассказывала про историю места и замка, и его владельцев. Рекомендую!
  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
    Отличная экскурсия по насыщенности увиденного. Два дворца и парк получилось посмотреть за один день. Спасибо Светлане за интересные рассказы и по дороге,и на месте. Ехать было легко и интересно
  • П
    Петрухина
    28 мая 2024
    Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
    Замечательный гид!
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
    Добрый день. Были на экскурсии 25.05.24 всё очень понравилось. Спасибо году Светлане, очень интересно рассказывает. Всё чётко и во время. Рекомендую однозначно!!!!
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Гатчина. Гатчинский дворец и парк
    Очень понравился гид, который нас сопровождал в пути. Была предоставлена обширная информация по всему пути. Также был хороший гид в самой Гатчине
  • В
    Ветрова
    20 мая 2024
    Гатчина: от царского фаворита до последнего Императора
    Были на экскурсии с Надеждой 19.05.2024. Экскурсия прошла замечательно, познавательно, в нормальном режиме. Спасибо 🙏 большое за интересные рассказы экскурсовода. Обязательно буду советовать всем знакомым
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Гатчина: от царского фаворита до последнего Императора
    Самые лучшие впечатления от экскурсии с гидом Надеждой! Рассказ в подробных и запоминающихся мелочах, фактах - и мы влюблены в
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    Гатчину! Жаль, что ранее нам не встретился такой экскурсовод в других памятных пригородах, влюбленный в свой город и дело, которым занимается!

  • Г
    Галина
    26 января 2024
    Из Петербурга в Гатчину, во дворец с лицензированным гидом
    Очень интересная экскурсия
  • Е
    Екатерина
    12 декабря 2023
    Из Петербурга в Гатчину, во дворец с лицензированным гидом
    Ездили на экскурсию с дочерью (8 лет). Все очень понравилось! Машина комфортная, Иван водит аккуратно и быстро. По дороге в
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    Гатчину рассказал интересную информацию о проезжаемых местах. Экскурсия в самом дворце очень понравилась. Динамично, интересно, с множеством увлекательных фактов и с учетом возраста одного из экскурсантов. Прошли все залы, и даже зашли на временную выставку. Самое большое впечатление от подземного хода. Спасибо за увлекательную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гатчинский дворец»

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  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Гатчинский дворец" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 300 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 2109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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