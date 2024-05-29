М Марина Автобусная экскурсия в Гатчину Нам всё очень понравилось! Гид Анна подробно рассказывает обо всех достопримечательностях,отвечает на интересующие вопросы! Время пролетело незаметно!

Т Татьяна Автобусная экскурсия в Гатчину Очень интересная экскурсия! Состояла из двух частей: прогулка по парку, затем экскурсия в замке. Экскурсовод очень интересно рассказывала про историю места и замка, и его владельцев. Рекомендую!

С Сергей Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день Отличная экскурсия по насыщенности увиденного. Два дворца и парк получилось посмотреть за один день. Спасибо Светлане за интересные рассказы и по дороге,и на месте. Ехать было легко и интересно

П Петрухина Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день Замечательный гид!

Ю Юлия Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день Добрый день. Были на экскурсии 25.05.24 всё очень понравилось. Спасибо году Светлане, очень интересно рассказывает. Всё чётко и во время. Рекомендую однозначно!!!!

О Ольга Гатчина. Гатчинский дворец и парк Очень понравился гид, который нас сопровождал в пути. Была предоставлена обширная информация по всему пути. Также был хороший гид в самой Гатчине

В Ветрова Гатчина: от царского фаворита до последнего Императора Были на экскурсии с Надеждой 19.05.2024. Экскурсия прошла замечательно, познавательно, в нормальном режиме. Спасибо 🙏 большое за интересные рассказы экскурсовода. Обязательно буду советовать всем знакомым

Е Екатерина Гатчина: от царского фаворита до последнего Императора читать дальше Гатчину! Жаль, что ранее нам не встретился такой экскурсовод в других памятных пригородах, влюбленный в свой город и дело, которым занимается! Самые лучшие впечатления от экскурсии с гидом Надеждой! Рассказ в подробных и запоминающихся мелочах, фактах - и мы влюблены в

Г Галина Из Петербурга в Гатчину, во дворец с лицензированным гидом Очень интересная экскурсия