1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия в Гатчину
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: ВТ, ЧТ, СБ 13:00
Завтра в 11:45
9 июня в 11:15
от 2 700₽ за человека
Групповая
6 часов
Гатчина. Гатчинский дворец и парк
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 11:15
9 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 700₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Гатчина: от царского фаворита до последнего Императора
Начало: По согласованию с туристами
Расписание: 02.01.22 музей работает по согласованию с туристами
9 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гатчина. В гостях у русского Гамлета
Начало: Ваш отель или центр города (по договоренности)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина29 мая 2024Нам всё очень понравилось! Гид Анна подробно рассказывает обо всех достопримечательностях,отвечает на интересующие вопросы! Время пролетело незаметно!
- ТТатьяна28 мая 2024Очень интересная экскурсия! Состояла из двух частей: прогулка по парку, затем экскурсия в замке. Экскурсовод очень интересно рассказывала про историю места и замка, и его владельцев. Рекомендую!
- ССергей28 мая 2024Отличная экскурсия по насыщенности увиденного. Два дворца и парк получилось посмотреть за один день. Спасибо Светлане за интересные рассказы и по дороге,и на месте. Ехать было легко и интересно
- ППетрухина28 мая 2024Замечательный гид!
- ЮЮлия27 мая 2024Добрый день. Были на экскурсии 25.05.24 всё очень понравилось. Спасибо году Светлане, очень интересно рассказывает. Всё чётко и во время. Рекомендую однозначно!!!!
- ООльга20 мая 2024Очень понравился гид, который нас сопровождал в пути. Была предоставлена обширная информация по всему пути. Также был хороший гид в самой Гатчине
- ВВетрова20 мая 2024Были на экскурсии с Надеждой 19.05.2024. Экскурсия прошла замечательно, познавательно, в нормальном режиме. Спасибо 🙏 большое за интересные рассказы экскурсовода. Обязательно буду советовать всем знакомым
- ЕЕкатерина12 мая 2024Самые лучшие впечатления от экскурсии с гидом Надеждой! Рассказ в подробных и запоминающихся мелочах, фактах - и мы влюблены в
- ГГалина26 января 2024Из Петербурга в Гатчину, во дворец с лицензированным гидомОчень интересная экскурсия
- ЕЕкатерина12 декабря 2023Из Петербурга в Гатчину, во дворец с лицензированным гидомЕздили на экскурсию с дочерью (8 лет). Все очень понравилось! Машина комфортная, Иван водит аккуратно и быстро. По дороге в
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гатчинский дворец»
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