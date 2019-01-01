Пройти шаги, отделявшие героя Пушкина от его возлюбленной, и погрузиться в мистический осенний Петербург в канун самого страшного наводнения 7 ноября 1824 г., приглашает Театр-Проект «Музыка Города», Музыкагорода. рф

Прогулка-катастрофа начинается на Сенной площади, у Гауптвахты на Сенной, в Коломне, и проходит по местам, описанным в поэме «Медный Всадник», и вдохновившим автора на его великое произведение.

Маршрут проходит по Конному переулку (ныне Гривцов), набережной Мойки, Вознесенскому и Адмиралтейскому проспекту, Сенатской площади, набережной Невы и завершается недалеко от Зимнего Дворца.

Вы погружаетесь в мир героев Пушкина, воспоминания Грибоедова, идете по тем же улицам, по тем же мостовым, что и они, видите те же дома и пейзажи, и ощущаете красоту и неизбежность происходящего. Как же можно спастись?

Премьера прогулки-катастрофы «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение» состоится 2 и 4 ноября 2019 г. в Санкт-Петербурге.

Общее время мероприятия 1 час 15 минут. Пеший маршрут около 3х км. Участники обеспечиваются аудио техникой, в случае дождя или ненастья — дождевиками. Прогулка-катастрофа проводится в аудио формате, с ведущим.