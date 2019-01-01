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Прогулка-катастрофа "Пушкин. Медный Всадник. Наводнение"

5
1 отзыв
Андрей Ш.
Андрей Ш. – Гид из Санкт-Петербурга
Пройти шаги, отделявшие героя Пушкина от его возлюбленной, и погрузиться в мистический осенний Петербург в канун самого страшного наводнения 7 ноября 1824 г., приглашает Театр-Проект «Музыка Города».

Вы погружаетесь в мир героев Пушкина, воспоминания Грибоедова, идете по тем же улицам, по тем же мостовым, что и они, видите те же дома и пейзажи, и ощущаете красоту и неизбежность происходящего.

Как же можно спастись?
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  • 👥Групповая
  • ☃️Зимняя
  • 👣Пешеходная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1.25 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 799 ₽ за человека

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Прогулка-катастрофа "Пушкин. Медный Всадник. Наводнение"
Прогулка-катастрофа "Пушкин. Медный Всадник. Наводнение"

Что вы увидите

  • Сенная площадь
  • Здание гауптвахты, где содержали под арестом Ф. М. Достоевского
  • Конный переулок (Гривцова)
  • Набережная Мойки
  • Памятные знаки о наводнении 1824 г.
  • Исаакиевский собор
  • Сенатская площадь
  • Медный Всадник
  • Английская набережная
  • Галерная улица
  • Адмиралтейская наб.
  • Зимний Дворец
Пройти шаги, отделявшие героя Пушкина от его возлюбленной, и погрузиться в мистический осенний Петербург в канун самого страшного наводнения 7 ноября 1824 г., приглашает Театр-Проект «Музыка Города», Музыкагорода. рф
Прогулка-катастрофа начинается на Сенной площади, у Гауптвахты на Сенной, в Коломне, и проходит по местам, описанным в поэме «Медный Всадник», и вдохновившим автора на его великое произведение.
Маршрут проходит по Конному переулку (ныне Гривцов), набережной Мойки, Вознесенскому и Адмиралтейскому проспекту, Сенатской площади, набережной Невы и завершается недалеко от Зимнего Дворца.
Вы погружаетесь в мир героев Пушкина, воспоминания Грибоедова, идете по тем же улицам, по тем же мостовым, что и они, видите те же дома и пейзажи, и ощущаете красоту и неизбежность происходящего. Как же можно спастись?
Премьера прогулки-катастрофы «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение» состоится 2 и 4 ноября 2019 г. в Санкт-Петербурге.
Общее время мероприятия 1 час 15 минут. Пеший маршрут около 3х км. Участники обеспечиваются аудио техникой, в случае дождя или ненастья — дождевиками. Прогулка-катастрофа проводится в аудио формате, с ведущим.
Что входит
  • Ведущий
  • Аудио-техника
  • Наушники
  • Карта маршрута
  • Дождевики
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Садовая ул., 37
Место завершения
🏁 Адмиралтейская наб. 3
Прогулка-катастрофа "Пушкин. Медный Всадник. Наводнение"
Прогулка-катастрофа "Пушкин. Медный Всадник. Наводнение"
Прогулка-катастрофа "Пушкин. Медный Всадник. Наводнение"
Прогулка-катастрофа "Пушкин. Медный Всадник. Наводнение"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей Ш.
Андрей Ш.
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Андрей Ш. проводит ещё 3 экскурсии

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