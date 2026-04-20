Царское село Пригород Петербурга ради которого миллионы туристов ежегодно приезжают в наш город. Екатерининский дворец в Царском селе поражает воображение пышностью и изысканностью экстерьера и внутренних покоев, масштабами и царственным величием. Свежий загородный воздух, головокружительная роскошь дворцов и живописные пейзажи заставят потерять ощущение реального времени и перенесут на несколько часов в эпоху царской России, Петра Великого и золотой век Екатерины. Невероятно красивый парк откроется перед Вашими глазами с потрясающим дворцом. Не зря в его строительстве участвовали самые выдающиеся архитекторы Петербурга и Европы. Что вас ожидает: Индивидуальные туры по Санкт-Петербургу и пригородам — это экскурсионная программа, которая включает в себя услуги персонального гида, отдельного транспорта и эксклюзивные, авторские экскурсии по городу. Данный вид тура подходит тем путешественникам, которые предпочитают путешествовать с особым уровнем комфорта. Мы забираем от дома, гостиницы, аэропорта или вокзала и начинаем экскурсию в удобное вам время и месте. Мы рады предложить индивидуальное обслуживание и отдых в Санкт-Петербурге для Вас и Вашей семьи, компании друзей или коллег. Сегодня это небольшой город в Ленинградской области и по совместительству — родина многочисленных памятников русской архитектуры и садово-паркового искусства XVIII-XX вв. Ведь два столетия назад здесь трудились лучшие зодчие, чтобы создать удивительную по красоте и изяществу официальную царскую резиденцию. Организационные детали:

Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;

• Продолжительность 5 часов. Важная информация: