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Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе

4.8
24 отзыва
ЛенбаТур
ЛенбаТур – Гид из Санкт-Петербурга
Индивидуальная экскурсия ⛳, во время которой вы побываете в Царском Селе — летней императорской резиденции в городе Пушкин.

Свежий загородный воздух, роскошь дворцов и живописные пейзажи заставят вас потерять ощущение реального времени и перенесут на несколько часов в эпоху царской России, Петра Великого и золотой век Екатерины.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🏛История и архитектура
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 8 700 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе
Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе

Что вы увидите

  • г. Пушкин
  • Екатерининский Парк
  • Екатерининский дворец в Царском Селе(только наружный осмотр)
  • Музей-лицей (только наружный осмотр)
Царское село
Пригород Петербурга ради которого миллионы туристов ежегодно приезжают в наш город 🏙️. Екатерининский дворец в Царском селе поражает воображение пышностью и изысканностью экстерьера и внутренних покоев, масштабами и царственным величием.
Свежий загородный воздух, головокружительная роскошь дворцов и живописные пейзажи заставят потерять ощущение реального времени и перенесут на несколько часов в эпоху царской России, Петра Великого и золотой век Екатерины. Невероятно красивый парк 🌳 откроется перед Вашими глазами с потрясающим дворцом. Не зря в его строительстве участвовали самые выдающиеся архитекторы Петербурга и Европы.

Что вас ожидает:

  • Индивидуальные туры по Санкт-Петербургу и пригородам — это экскурсионная программа, которая включает в себя услуги персонального гида, отдельного транспорта и эксклюзивные, авторские экскурсии 🧭 по городу. Данный вид тура подходит тем путешественникам, которые предпочитают путешествовать с особым уровнем комфорта. Мы забираем от дома, гостиницы, аэропорта или вокзала и начинаем экскурсию ⛳ в удобное вам время и месте. Мы рады предложить индивидуальное обслуживание и отдых в Санкт-Петербурге для Вас и Вашей семьи, компании друзей или коллег.
  • Сегодня это небольшой город в Ленинградской области и по совместительству — родина многочисленных памятников русской архитектуры и садово-паркового искусства XVIII-XX вв. Ведь два столетия назад здесь трудились лучшие зодчие, чтобы создать удивительную по красоте и изяществу официальную царскую резиденцию.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Продолжительность 5 часов.
Что входит
  • Услуги персонального гида
  • Отдельный транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Заберем, откуда нужно
Место завершения
🏁 Доставим, куда скажите на минивене
Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе
Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе
Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе
Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ЛенбаТур
ЛенбаТур
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24 отзыва оставили туристы

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