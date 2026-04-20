Индивидуальная экскурсия, во время которой вы побываете в Царском Селе — летней императорской резиденции в городе Пушкин.
Свежий загородный воздух, роскошь дворцов и живописные пейзажи заставят вас потерять ощущение реального времени и перенесут на несколько часов в эпоху царской России, Петра Великого и золотой век Екатерины.
Свежий загородный воздух, роскошь дворцов и живописные пейзажи заставят вас потерять ощущение реального времени и перенесут на несколько часов в эпоху царской России, Петра Великого и золотой век Екатерины.
Описание экскурсии
Царское село Пригород Петербурга ради которого миллионы туристов ежегодно приезжают в наш город. Екатерининский дворец в Царском селе поражает воображение пышностью и изысканностью экстерьера и внутренних покоев, масштабами и царственным величием. Свежий загородный воздух, головокружительная роскошь дворцов и живописные пейзажи заставят потерять ощущение реального времени и перенесут на несколько часов в эпоху царской России, Петра Великого и золотой век Екатерины. Невероятно красивый парк откроется перед Вашими глазами с потрясающим дворцом. Не зря в его строительстве участвовали самые выдающиеся архитекторы Петербурга и Европы. Что вас ожидает: Индивидуальные туры по Санкт-Петербургу и пригородам — это экскурсионная программа, которая включает в себя услуги персонального гида, отдельного транспорта и эксклюзивные, авторские экскурсии по городу. Данный вид тура подходит тем путешественникам, которые предпочитают путешествовать с особым уровнем комфорта. Мы забираем от дома, гостиницы, аэропорта или вокзала и начинаем экскурсию в удобное вам время и месте. Мы рады предложить индивидуальное обслуживание и отдых в Санкт-Петербурге для Вас и Вашей семьи, компании друзей или коллег. Сегодня это небольшой город в Ленинградской области и по совместительству — родина многочисленных памятников русской архитектуры и садово-паркового искусства XVIII-XX вв. Ведь два столетия назад здесь трудились лучшие зодчие, чтобы создать удивительную по красоте и изяществу официальную царскую резиденцию. Организационные детали:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
• Продолжительность 5 часов. Важная информация:
- Мы сотрудничаем только с профессиональными экскурсоводами и проводим своевременный контроль качества. У нас всегда новый транспорт (минивэны и микроавтобусы) и полная страховка пассажиров.
- Доплата за большее кол-во человек 2000 руб., при подаче вместо минивэна на 7 мест, будет подан микроавтобус до 14 мест.
- Можем предоставить бустер для детей — по предварительному запросу.
- Янтарная комната посещается в рамках экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Пушкин
- Екатерининский Парк
- Екатерининский дворец в Царском Селе (при покупке билетов во Дворец)
- Музей-лицей (только наружный осмотр)
Что включено
- Транспорт (микроавтобус)
- Услуги персонального гида
- Трассовая экскурсия Петербург - Царское село
- Экскурсия по Екатерининскому парку
- Остановки для фото-сессий
Что не входит в цену
- Билет в Парк (при покупке билетов необходимо купить билет для гида)
- Билеты в Екатерининский дворец. Можно приобрести заранее онлайн. Ссылка в описании экскурсии. По желанию
- Билеты во Дворец приобретаются по желанию
- Англоговорящий гид + 2000 рублей
- Продление экскурсии 1 час + 2500 рублей
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Мы сотрудничаем только с профессиональными экскурсоводами и проводим своевременный контроль качества. У нас всегда новый транспорт (минивэны и микроавтобусы) и полная страховка пассажиров
- Доплата за большее кол-во человек 2000 руб., при подаче вместо минивэна на 7 мест, будет подан микроавтобус до 14 мест
- Можем предоставить бустер для детей - по предварительному запросу
- Янтарная комната посещается в рамках экскурсии по Екатерининскому дворцу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 308 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Остались очень довольны. То что ожидали, то и получили! Программу дополняли по своим интересам, на что организатор любезно согласился. Ездил с дочкой 8 лет. Все 6 часов ребенок был погружен
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Т
Прекрасная экскурсия! Отличная организация, замечательный экскурсовод Елена и необыкновенные по красоте и истории места!!! Спасибо ОГРОМНОЕ!
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И
Отличная экскурсия. Спасибо Татьяне и водителю Сергею.
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Г
Воспользовались услугами агентства при организации поездки в Царское Село. Гид Юлия. Сказать что понравилось, значит ничего не сказать. Организация на высшем уровне!!! Все как по часам: минивэн забрал от дома,
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Г
Воспользовались услугами агентства при организации поездки в Царское Село. Гид Юлия. Сказать что понравилось, значит ничего не сказать. Организация на высшем уровне!!! Все как по часам: минивэн забрал от дома,
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В
Индивидуальная экскурсия для нашей семьи прошла просто великолепно. Было очень познавательно, но в то же время не загруженно. Мы в спокойном режиме прогулялись по окрестностям Екатерининского дворца. Экскурсовод Юлия настолько
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