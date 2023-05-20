Загородная прогулка-сплав по реке Оредеж вдоль красных каньонов из девонского песчаника. Мы пройдем 6 км вниз по живописной реке в компании уточек, стрекоз, бабочек, рыбок и прочей красоты. На маршруте нас ждет остановка на пикник, по желанию искупаемся и сходим на родник.
Ближайшие даты:
20
мая
мая
21
мая
мая
27
мая
мая
28
мая
мая
3
июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Сиверская ГЭС
- Девонские песчаники (красные каньоны)
- Лялин луг
- Родник
- Белогорская ГЭС
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетЗагородная прогулка-сплав по реке Оредеж вдоль красных каньонов из девонского песчаника. Мы пройдем 6 км. вниз по живописной реке в компании уточек, стрекоз, бабочек, рыбок и прочей красоты. На маршруте нас ждет остановка на пикник, по желанию искупаемся и сходим на родник.
Важно знать:
- Дети с 7 до 18 лет допускаются на экскурсию только в сопровождении родителя.
- Лица в алкогольном, наркотическом или ином опьянении к прогулке не допускаются.
- Экскурсия может быть отменена или перенесена в связи с погодными условиями.
В стоимость экскурсии включено:
- оборудование (доска, лиш, весло),
- инструктаж и сопровождение сертифицированного инструктора на прогулке,
- гермочехол для телефона,
- гермомешок для вещей,
- дождевик,
- спас. жилет,
- классные фото и видео с прогулки в подарок,
- пикник на маршруте,
- место для переодевания,
- возврат к месту старта по окончании прогулки.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- трансфер до места встречи,
- личные расходы.
Каждые выходные (Сб, Вс) в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Оборудование (доска, лиш, весло)
- Инструктаж и сопровождение сертифицированного инструктора на прогулке
- Гермочехол для телефона
- Гермомешок для вещей
- Дождевик
- Спас. жилет
- Классные фото и видео с прогулки в подарок
- Пикник на маршруте
- Место для переодевания
- Возврат к месту старта по окончании прогулки
- Что не входит
- Трансфер до места встречи
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пгт. Сиверский, Белогорское ш. , д. 1Завершение: Белогорское ш. , 1, пгт. Сиверский, Гатчинский р-н, Ленинградская обл
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждые выходные (Сб, Вс) в 10:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Дети с 7 до 18 лет допускаются на экскурсию только в сопровождении родителя!
- Лица в алкогольном, наркотическом или ином опьянении к прогулке не допускаются!
- Экскурсия может быть отменена или перенесена в связи с погодными условиями
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании