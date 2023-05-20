Прогулка на сап по реке Оредеж и пикник

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Загородная прогулка-сплав по реке Оредеж вдоль красных каньонов из девонского песчаника. Мы пройдем 6 км вниз по живописной реке в компании уточек, стрекоз, бабочек, рыбок и прочей красоты. На маршруте нас ждет остановка на пикник, по желанию искупаемся и сходим на родник.
Прогулка на сап по реке Оредеж и пикник
Прогулка на сап по реке Оредеж и пикник
Прогулка на сап по реке Оредеж и пикник
Прогулка на сап по реке Оредеж и пикник
Прогулка на сап по реке Оредеж и пикник
Ближайшие даты:
20
мая
21
мая
27
мая
28
мая
3
июн
10
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Сиверская ГЭС
  • Девонские песчаники (красные каньоны)
  • Лялин луг
  • Родник
  • Белогорская ГЭС
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Загородная прогулка-сплав по реке Оредеж вдоль красных каньонов из девонского песчаника. Мы пройдем 6 км. вниз по живописной реке в компании уточек, стрекоз, бабочек, рыбок и прочей красоты. На маршруте нас ждет остановка на пикник, по желанию искупаемся и сходим на родник.

Важно знать:

  • Дети с 7 до 18 лет допускаются на экскурсию только в сопровождении родителя.
  • Лица в алкогольном, наркотическом или ином опьянении к прогулке не допускаются.
  • Экскурсия может быть отменена или перенесена в связи с погодными условиями.

В стоимость экскурсии включено:

  • оборудование (доска, лиш, весло),
  • инструктаж и сопровождение сертифицированного инструктора на прогулке,
  • гермочехол для телефона,
  • гермомешок для вещей,
  • дождевик,
  • спас. жилет,
  • классные фото и видео с прогулки в подарок,
  • пикник на маршруте,
  • место для переодевания,
  • возврат к месту старта по окончании прогулки.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • трансфер до места встречи,
  • личные расходы.

Каждые выходные (Сб, Вс) в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Оборудование (доска, лиш, весло)
  • Инструктаж и сопровождение сертифицированного инструктора на прогулке
  • Гермочехол для телефона
  • Гермомешок для вещей
  • Дождевик
  • Спас. жилет
  • Классные фото и видео с прогулки в подарок
  • Пикник на маршруте
  • Место для переодевания
  • Возврат к месту старта по окончании прогулки
Что не входит
  • Трансфер до места встречи
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: пгт. Сиверский, Белогорское ш. , д. 1
Завершение: Белогорское ш. , 1, пгт. Сиверский, Гатчинский р-н, Ленинградская обл
Когда и сколько длится?
Когда: Каждые выходные (Сб, Вс) в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Дети с 7 до 18 лет допускаются на экскурсию только в сопровождении родителя!
  • Лица в алкогольном, наркотическом или ином опьянении к прогулке не допускаются!
  • Экскурсия может быть отменена или перенесена в связи с погодными условиями
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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