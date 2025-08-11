встречаемся, переодеваемся, решаем о хранении ваших вещей, начинается инструктаж, где инструктор объясняет как держать весло, ваши действия при падании, зачем привязываться, потому что большинство гостей на нашей прогулки встает на Сап впервые.

Что входит в комплект вашего инвентаря, и все для того, чтобы Вы проверили это на месте и сообщили нам. Бывает, что инвентарь ломается и мы обязаны Вам его заменить. В субботу группа собиралась долго, кто-то шел с электрички, а кто-то попал в пробку на КАДе при выезде из города, по нашему таймингу мы отставали и инструктор взял себе Сап без плавника, а не пошел к прицепу за запасным плавником, оставив группу. Опыт наших инструкторов позволяет добраться до финиша хоть на бревне. В итоге все из группы были довольные и на воде. Старт (высадка на воду) у всех организаторов этой местности немного не совпадает с местом встречи, вы сами можете представить, какая площадь берега должна быть занята под высадку сплавов, если бы проводили инструктаж там. Прошли не более 10метров, познакомились с сапом и веслом.

Пикник не подразумевает плед, стол, стулья. Пикник-это перекус, разминка, время для купания в реке, проверка инвентаря.

Мы не заявляем, что пикник будет у нас на середине маршрута. Наш маршрут составляет 7,5 км, и наши действия индивидуальны для каждой группы. Если в группе много детей, то перекус проходит ближе к старту, так деткам проще справится с ограниченным пространством на сапе. Если это будний день и все идет по плану, пляжи не заняты местными жителями, которые не очень любят гостей, то мы останавливаемся на середине. Но а в случае, когда группа задержалась, выходные дни, большая загрузка, то пикник на финише. Так ожидание очереди на переодевания в палатках и ожидание трансфера, который мы Вам предоставляем, чтобы отвезти Вас к месту старта-проходит более приятно, в это же время команда уже занимается перевозкой сапов на старт ко второй прогулке.

По поводу пересчета суммы, это произошло из-за того, что вы бронировали до повышения стоимости на прогулку. Здорово, что быстро со всем разобрались и вы оплатили правильную сумму.

Жаль, что плюсы прогулки вы не указали первоначально🥲 мы ежедневно работаем над сервисом и оттачиваем свои действиям, но бывают и такие коллапсы в выходные дни и всегда случается что-то новое с чем мы еще не сталкивались (будь то сломанный плавник или опоздание гостей). Хочется отметить, что наша команда-настоящие герои, которые способны выдержать это всё!

Приятных Вам путешествий, будем рады видеть Вас на других наших маршрутах