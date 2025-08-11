Мои заказы

Сап-терапия среди каньонов реки Оредеж

Окунитесь в мир природы на сап-терапии по реке Оредеж. Спокойное течение, живописные берега и пикник на свежем воздухе ждут вас
Сап-терапия на реке Оредеж - это неспешный сплав с живописными видами. Маршрут начинается за Сиверской ГЭС и тянется на 6,5 км. Плавные изгибы реки, обрывистые берега и песчаники создают уникальную
читать дальшеуменьшить

атмосферу. В середине пути предусмотрена остановка для пикника и купания. Заканчивается прогулка у Белогорской ГЭС, откуда можно вернуться на такси или пройтись по экотропе. Подходит для новичков, стоять на доске необязательно. Ребёнок до 12 лет может кататься бесплатно с взрослым

4.9
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Живописные пейзажи
  • 🚣‍♂️ Подходит для новичков
  • 🏞️ Пикник и купание
  • 🚶‍♀️ Возможность прогулки по экотропе
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семейного отдыха

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для сап-терапии на реке Оредеж - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, вода тёплая, а природа радует яркими красками. В июле и августе может быть больше людей, но это не мешает насладиться прогулкой. В апреле и октябре, несмотря на прохладу, можно ощутить уединение и спокойствие. В зимние месяцы сплав не проводится, но весной, когда природа пробуждается, прогулка станет настоящим удовольствием.
Сейчас май — это идеальное время.
Сап-терапия среди каньонов реки Оредеж
Сап-терапия среди каньонов реки Оредеж
Сап-терапия среди каньонов реки Оредеж

Что можно увидеть

  • Усадьба Елисеевых
  • Памятник «Обнажения девона на реке Оредеж у посёлка Белогорка»

Описание экскурсии

  • Маршрут начинается сразу за Сиверской ГЭС. Течение здесь умеренное, весь участок реки с плавными изгибами и редкими препятствиями — камнями, деревьями и мелкими перекатами. Их легко пройти на сапе даже без большого опыта
  • Протяжённость всего маршрута — 6,5 км. В середине пути сделаем остановку: устроим небольшой пикник, искупаемся в проточной воде и просто отдохнём
  • Закончим сап-прогулку недалеко от Белогорской ГЭС. К месту старта вернёмся на такси
  • Если захотите, можете пройти обратно 4 км по экотропе. Она тянется между непроезжей лесной дорогой и руслом Оредежа. По пути встретятся усадьба Елисеевых, памятник «Обнажения девона на реке Оредеж у посёлка Белогорка» и другие природные и рукотворные объекты

А если будет настроение — можно после сплава самостоятельно остаться в этих краях до вечера. Место отлично подходит для приятного отдыха.

Организационные детали

  • Из Петербурга до места старта можно добраться на электричке Санкт-Петербург — Луга-1 (ж/д станция Сиверская). Расписание уточняйте на сайте РЖД
  • Перед прогулкой проведём инструктаж по технике безопасности. Выдадим спасательные жилеты, каски и водонепроницаемые чехлы
  • Ребёнок до 12 лет может бесплатно кататься на сапе вместе со взрослым
  • Самостоятельно кататься можно с 7 лет, в таком случае нужно приобрести отдельный билет. Сообщите нам возраст ребёнка, чтобы мы подготовили детский спасательный жилет
  • Для пикника можно взять перекус самостоятельно или сообщить нам, чтобы мы позаботились об этом. Возьмём круассан с ветчиной и сыром, сок и воду 0,5 л — 350 ₽ за чел.
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.

в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00 и 16:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Сиверский
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00 и 16:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 2075 туристов
Привет! Я представитель и автор небольшого агенства экскурсий «Питер Наизнанку». Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы
читать дальшеуменьшить

проводим экскурсии по дворам, парадным, крышам, устраиваем фотосессии и пикники. Мы находим подход к каждому, будь то группа детей или люди зрелого возраста — ведь наша задача не просто дать вам знания о городе, а подарить увлекательное путешествие. Приходите, и мы откроем для вас Петербург с новой стороны!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
1
3
2
1
Ю
Нам все понравилось, хорошо отдохнули с друзьями.
Продолжительность прогулки полностью соответствует написанному.
С финиша довезли до машины (место старта) бесплатно, за что огромное спасибо.
Инструктора не оставляют без присмотра, что немаловажно для тех, кто первый раз или боится воды.
Живописный маршрут, хорошая организация прогулки 👍🏽
Нам все понравилось, хорошо отдохнули с друзьями.Нам все понравилось, хорошо отдохнули с друзьями.
Н
Организаторы большие молодцы, позаботились обо всем, начиная с перекуса, заканчивая обратным трансфером.
Маршрут мини-путешествия прекрасный, открываются виды на лес и скалы, течение реки комфортное, по пути встречаются уточки 😍
Инструктора внимательные и заботятся о безопасности каждого, в процессе снимают красивые видео и фото
Будем возвращаться еще и советовать всем друзьям 🥰
Организаторы большие молодцы, позаботились обо всем, начиная с перекуса, заканчивая обратным трансфером.
Игорь
Очень рекомендую
Очень рекомендуюОчень рекомендуюОчень рекомендую
И
Действительность превзошла все ожидания! Природа, погода, окружающие люди, все вместе сотворили чудо!
Особая благодарность команде единомышленников, сопроваждавших на пртяжении маршрута. Альбине и Кириллу отдельное спасибо за прекрасно проведённое время!
Денис
Ездили вдвоем с товарищем по программе «Сап-терапия среди каньонов реки Оредеж» 19 июля. Только сейчас дошли руки написать отзыв. Всё было прекрасно: и организация, и маршрут по реке Оредеж, и качество сапов, и настроение, и погода!
Хотел бы отдельно выделить гида Кирилла за его отзывчивость, активность, помощь на всем пути следования и отличное чувство юмора!
Спасибо вам, за то что вы делаете!
Ездили вдвоем с товарищем по программе «Сап-терапия среди каньонов реки Оредеж» 19 июля. Только сейчас дошли
Арина
На сап-бордах сплавлялись впервые. Мне было немного страшновато, так как боялась упасть в воду (перед поездкой заболела, купаться мне нельзя, но желание поплавать на сап-бордах пересилило, поэтому решила рискнуть). Инструктор
читать дальшеуменьшить

Кирилл все хорошо объяснил, провел инструктаж на месте. Также узнав о моей проблеме помогал на всем пути.
Река очень красивая, сделали много фотографий, также инструктор на протяжении всего пути делал фотографии. По прибытии на место нас отвезли на машине до станции.
Также мы оплатили перекус, на середине пути был небольшой пикник.
Если вам нужно перед сплавом переодеться, то ребята предоставляют палатку.
Многие отмечают, что проблематично найти место встречи. Для этого ребята как раз отправляют точку на карте (Яндекс. карты). Если четко следовать всем отправленным инструкциям, то проблем возникнуть не должно)))
Да, неудобно тащить сап-борды до реки (далековато и тяжеловато, если вы девушка), но опять же такое расположение выбрано не из вредности и желания поиздеваться над туристами. И все мужчины и сам инструктор помогли всем девушкам сапы спустить к берегу, чтобы никто не упал
Из минусов могу только отметить не пунктуальных людей, не умеющих пользоваться яндекс картами, из-за которых все мероприятие может задержаться на полчаса. Но организаторы, как нам кажется, повлиять на это вряд ли смогут 🥲
В общем и целом нам с молодым человеком прогулка очень понравилась. Несмотря на некоторые проблемы и незначительные минусы прогулка была интересной и классной. Данный новый опыт на нас произвел впечатление

На сап-бордах сплавлялись впервые. Мне было немного страшновато, так как боялась упасть в воду (перед поездкойНа сап-бордах сплавлялись впервые. Мне было немного страшновато, так как боялась упасть в воду (перед поездкой
Алина
Мы были на сплаве 19.07.25

Минусы: место встречи было в одном месте, а начало сплава - в другом. Нам пришлось нести сапы самим. Спуск к реке по тропинке был опасным, можно
читать дальшеуменьшить

поскользнуться и упасть вместе с сапом, по пути прихватив еще кого-то.

Когда я несла сап, то мой парень заметил, что нет плавника. Хорошо, что инструктор поменялся со мной своим сапом.

Пикника по середине сплава не было, об этом нас не предупредили. Только когда я сама спросила, нам об этом сказали. Поели мы после сплава, на финише. К сожалению, пикник никак не был организован: кто-то сидел на сапе, кто-то просто на травке. Я думала, будет хоть какой-то плед, где мы все вместе сядем и перекусим.

Когда приплыли, было непонятно, куда складывать сапы.

Неправильно рассчитали нашу сумму, прибавили перекус, хотя и в трипстере, и по ватсапу было сказано, что еда у нас будет с собой. Но в итоге разобрались.
В целом, все было очень сумбурно, инструкторы как будто после финиша торопились. Было много народу и они не успевали за всем уследить.

Плюсы: Очень красивая природа, нам повезло с погодой.
Инструктор Кирилл хорошо все объяснил перед началом сплава.
Удобно добираться до нужного места на электричке.
После сплава нас на машине отвезли обратно на точку сбора.
Дали водонепроницаемые чехлы для телефона.
Перекус организаторы заказывают в хлебнике: круассан с ветчиной. Люди говорили, что вкусно. Так же были соки и вода, стаканчики.
Сам сплав очень классный, долгий и совсем не сложный. Удалось насладиться природой. Даже если людей много, и мы сталкивались сапами, никакого негатива не было, всем весело. Были и дети, они тоже отлично справлялись.

Если решитесь на сплав, рекомендую брать с собой небольшую сумочку, чтобы складывать туда разные мелочи. А рюкзаки мы оставляли в машине у организаторов.

Мы были на сплаве 19.07.25Мы были на сплаве 19.07.25
Альбина
Альбина
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим Вас за высокую оценку и подробное описание для будущих гостей!
Место встречи соответствует началу мероприятию, как только мы
читать дальшеуменьшить

встречаемся, переодеваемся, решаем о хранении ваших вещей, начинается инструктаж, где инструктор объясняет как держать весло, ваши действия при падании, зачем привязываться, потому что большинство гостей на нашей прогулки встает на Сап впервые.
Что входит в комплект вашего инвентаря, и все для того, чтобы Вы проверили это на месте и сообщили нам. Бывает, что инвентарь ломается и мы обязаны Вам его заменить. В субботу группа собиралась долго, кто-то шел с электрички, а кто-то попал в пробку на КАДе при выезде из города, по нашему таймингу мы отставали и инструктор взял себе Сап без плавника, а не пошел к прицепу за запасным плавником, оставив группу. Опыт наших инструкторов позволяет добраться до финиша хоть на бревне. В итоге все из группы были довольные и на воде. Старт (высадка на воду) у всех организаторов этой местности немного не совпадает с местом встречи, вы сами можете представить, какая площадь берега должна быть занята под высадку сплавов, если бы проводили инструктаж там. Прошли не более 10метров, познакомились с сапом и веслом.
Пикник не подразумевает плед, стол, стулья. Пикник-это перекус, разминка, время для купания в реке, проверка инвентаря.
Мы не заявляем, что пикник будет у нас на середине маршрута. Наш маршрут составляет 7,5 км, и наши действия индивидуальны для каждой группы. Если в группе много детей, то перекус проходит ближе к старту, так деткам проще справится с ограниченным пространством на сапе. Если это будний день и все идет по плану, пляжи не заняты местными жителями, которые не очень любят гостей, то мы останавливаемся на середине. Но а в случае, когда группа задержалась, выходные дни, большая загрузка, то пикник на финише. Так ожидание очереди на переодевания в палатках и ожидание трансфера, который мы Вам предоставляем, чтобы отвезти Вас к месту старта-проходит более приятно, в это же время команда уже занимается перевозкой сапов на старт ко второй прогулке.
По поводу пересчета суммы, это произошло из-за того, что вы бронировали до повышения стоимости на прогулку. Здорово, что быстро со всем разобрались и вы оплатили правильную сумму.
Жаль, что плюсы прогулки вы не указали первоначально🥲 мы ежедневно работаем над сервисом и оттачиваем свои действиям, но бывают и такие коллапсы в выходные дни и всегда случается что-то новое с чем мы еще не сталкивались (будь то сломанный плавник или опоздание гостей). Хочется отметить, что наша команда-настоящие герои, которые способны выдержать это всё!
Приятных Вам путешествий, будем рады видеть Вас на других наших маршрутах

В
Красивый маршрут, хорошая организация, внимание к участникам!
И
Был с ребятами в прошлом году, все очень понравилось! Поэтому в чуть ли не единственный теплый денек Санкт-Петербурга выбрал провести время с ними же. Проплыли 7км, посмеялись, покушали. Нас вернули
читать дальшеуменьшить

на место старта, поэтому уже голова не болела как добираться обратно. Также советую брать тариф с пикником, для вас все приготовят и привезут. Круассаны бомба!
Фото с прогулки прошлого года и с этого года🔥

Был с ребятами в прошлом году, все очень понравилось! Поэтому в чуть ли не единственный теплыйБыл с ребятами в прошлом году, все очень понравилось! Поэтому в чуть ли не единственный теплый
С
Очень живописный маршрут, получили большое удовольствие! Маршрут доступен для новичков. Сплавлялись с дочкой в первый раз, очень понравилось

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Сап-терапия среди каньонов реки Оредеж»

Утренний сап-сплав по центру Петербурга (в мини-группе)
SUP-прогулки
2 часа
32 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Утренний сап-сплав по центру Петербурга (в мини-группе)
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь её архитектурой с нового ракурса
Начало: На набережной Лебяжьей канавки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
18 мая в 06:00
2490 ₽ за человека
По северной Венеции - на сапах
SUP-прогулки
1.5 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
По северной Венеции - на сапах
Изучить Петербург с воды на активной и познавательной сап-прогулке
Начало: У станции метро «Чёрная речка»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30 и 20:00
26 мая в 10:00
27 мая в 10:00
4000 ₽ за человека
Сап-прогулка по историческому центру Петербурга
SUP-прогулки
2 часа
21 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Сап-прогулка по историческому центру Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки
3000 ₽ за человека
Сап-прогулка выходного дня по реке Оредеж
SUP-прогулки
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Сап-прогулка выходного дня по реке Оредеж
Начало: Белогорское шоссе, 1 городской посёлок Сиверский
Расписание: Начало в 11:00 (приехать за 30 минут). Время может сдвинуться, предупреждаем заранее.
4000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
3200 ₽ за человека