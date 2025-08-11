Сап-терапия на реке Оредеж - это неспешный сплав с живописными видами. Маршрут начинается за Сиверской ГЭС и тянется на 6,5 км. Плавные изгибы реки, обрывистые берега и песчаники создают уникальную
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Живописные пейзажи
- 🚣♂️ Подходит для новичков
- 🏞️ Пикник и купание
- 🚶♀️ Возможность прогулки по экотропе
- 👨👩👧👦 Идеально для семейного отдыха
Лучшее время для посещения
Лучшее время для сап-терапии на реке Оредеж - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, вода тёплая, а природа радует яркими красками. В июле и августе может быть больше людей, но это не мешает насладиться прогулкой. В апреле и октябре, несмотря на прохладу, можно ощутить уединение и спокойствие. В зимние месяцы сплав не проводится, но весной, когда природа пробуждается, прогулка станет настоящим удовольствием.
Что можно увидеть
- Усадьба Елисеевых
- Памятник «Обнажения девона на реке Оредеж у посёлка Белогорка»
Описание экскурсии
- Маршрут начинается сразу за Сиверской ГЭС. Течение здесь умеренное, весь участок реки с плавными изгибами и редкими препятствиями — камнями, деревьями и мелкими перекатами. Их легко пройти на сапе даже без большого опыта
- Протяжённость всего маршрута — 6,5 км. В середине пути сделаем остановку: устроим небольшой пикник, искупаемся в проточной воде и просто отдохнём
- Закончим сап-прогулку недалеко от Белогорской ГЭС. К месту старта вернёмся на такси
- Если захотите, можете пройти обратно 4 км по экотропе. Она тянется между непроезжей лесной дорогой и руслом Оредежа. По пути встретятся усадьба Елисеевых, памятник «Обнажения девона на реке Оредеж у посёлка Белогорка» и другие природные и рукотворные объекты
А если будет настроение — можно после сплава самостоятельно остаться в этих краях до вечера. Место отлично подходит для приятного отдыха.
Организационные детали
- Из Петербурга до места старта можно добраться на электричке Санкт-Петербург — Луга-1 (ж/д станция Сиверская). Расписание уточняйте на сайте РЖД
- Перед прогулкой проведём инструктаж по технике безопасности. Выдадим спасательные жилеты, каски и водонепроницаемые чехлы
- Ребёнок до 12 лет может бесплатно кататься на сапе вместе со взрослым
- Самостоятельно кататься можно с 7 лет, в таком случае нужно приобрести отдельный билет. Сообщите нам возраст ребёнка, чтобы мы подготовили детский спасательный жилет
- Для пикника можно взять перекус самостоятельно или сообщить нам, чтобы мы позаботились об этом. Возьмём круассан с ветчиной и сыром, сок и воду 0,5 л — 350 ₽ за чел.
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00 и 16:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Сиверский
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00 и 16:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2075 туристов
Привет! Я представитель и автор небольшого агенства экскурсий «Питер Наизнанку». Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Нам все понравилось, хорошо отдохнули с друзьями.
Продолжительность прогулки полностью соответствует написанному.
С финиша довезли до машины (место старта) бесплатно, за что огромное спасибо.
Инструктора не оставляют без присмотра, что немаловажно для тех, кто первый раз или боится воды.
Живописный маршрут, хорошая организация прогулки 👍🏽
Н
Организаторы большие молодцы, позаботились обо всем, начиная с перекуса, заканчивая обратным трансфером.
Маршрут мини-путешествия прекрасный, открываются виды на лес и скалы, течение реки комфортное, по пути встречаются уточки 😍
Инструктора внимательные и заботятся о безопасности каждого, в процессе снимают красивые видео и фото
Будем возвращаться еще и советовать всем друзьям 🥰
Очень рекомендую
И
Действительность превзошла все ожидания! Природа, погода, окружающие люди, все вместе сотворили чудо!
Особая благодарность команде единомышленников, сопроваждавших на пртяжении маршрута. Альбине и Кириллу отдельное спасибо за прекрасно проведённое время!
Ездили вдвоем с товарищем по программе «Сап-терапия среди каньонов реки Оредеж» 19 июля. Только сейчас дошли руки написать отзыв. Всё было прекрасно: и организация, и маршрут по реке Оредеж, и качество сапов, и настроение, и погода!
Хотел бы отдельно выделить гида Кирилла за его отзывчивость, активность, помощь на всем пути следования и отличное чувство юмора!
Спасибо вам, за то что вы делаете!
На сап-бордах сплавлялись впервые. Мне было немного страшновато, так как боялась упасть в воду (перед поездкой заболела, купаться мне нельзя, но желание поплавать на сап-бордах пересилило, поэтому решила рискнуть). Инструктор
Мы были на сплаве 19.07.25
Минусы: место встречи было в одном месте, а начало сплава - в другом. Нам пришлось нести сапы самим. Спуск к реке по тропинке был опасным, можно
Альбина
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим Вас за высокую оценку и подробное описание для будущих гостей!
Место встречи соответствует началу мероприятию, как только мы
В
Красивый маршрут, хорошая организация, внимание к участникам!
И
Был с ребятами в прошлом году, все очень понравилось! Поэтому в чуть ли не единственный теплый денек Санкт-Петербурга выбрал провести время с ними же. Проплыли 7км, посмеялись, покушали. Нас вернули
С
Очень живописный маршрут, получили большое удовольствие! Маршрут доступен для новичков. Сплавлялись с дочкой в первый раз, очень понравилось
