Экскурсии по рекам в Санкт-Петербурге 2024

Найдено 89 экскурсий в категории «По рекам и каналам» в Санкт-Петербурге, цены от 840 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
78 отзывов
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
1 600 за человека
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
338 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:00
74076 667 за всё до 8 чел.
По рекам и каналам на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
91 отзыв
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
«Увеличить продолжительность прогулки до 1,5 или 2 часов, чтобы пройти большой круг по рекам и каналам»
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
10 500 за всё до 11 чел.
На каяках вокруг парковых островов Петербурга
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
2 часа
23 отзыва
На каяках вокруг парковых островов Петербурга
Полюбоваться природными красотами города, попробовать себя в гребле и весело провести время
Начало: Боковая аллея, 34
«Вы узнаете историю парков, проплывёте по рекам Малая Невка и Крестовка, подмигнёте «Девушке с веслом» и выйдете через Большой канал в Большую Невку»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00, 17:00 и 19:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 700 за человека
В Питере - плыть
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
43 отзыва
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
«В Северной Венецией вы проплывете по главным водным магистралям: парадной части Невы, Мойке, Фонтанке, Зимней канавке, при желании по каналу Грибоедова и Крюкову каналу»
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 300 за всё до 4 чел.
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
«Наш маленький и юркий катер «Толстый» промчит вас по рекам, каналам и даже Финскому заливу»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
По каналам Петербурга на катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
18 отзывов
По каналам Петербурга на катере с гидом
Проплыть по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Начало: Река Мойка
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
15 000 за всё до 6 чел.
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150
«Капитан проведёт по реке Фонтанке, Крюкову каналу, реке Мойке или каналу Грибоедова, выйдет на парадную Неву, покажет основные достопримечательности»
Расписание: В удобное для вас время
9 июня в 12:00
10 июня в 11:00
9 000 за всё до 11 чел.
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
222 отзыва
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
«Изюминка речной прогулки ночью — раскрывающиеся на ваших глазах пролеты величественных петербургских мостов над акваторией Невы»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950 за человека
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1454 отзыва
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
«В 0:30 начинается теплоходная прогулка по рекам и каналам»
Расписание: Ежедневно в 22:00
Завтра в 21:15
9 июня в 21:15
от 2 000 за человека
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
149 отзывов
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1 600 за человека
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Групповая
1.5 часа
2092 отзыва
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Сегодня в 23:20
Завтра в 00:25
от 850 за человека
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
341 отзыв
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
«Необычная индивидуальная прогулка по рекам и каналам от местного жителя»
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
На ретро-катере по рекам и каналам
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
На ретро-катере по рекам и каналам
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 900 за всё до 11 чел.
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
«Ночная прогулка по каналам (1 час) — вы увидите подсвеченные красивыми огнями реку Фонтанку, Крюков канал, реку Мойку, пройдете мимо канала Грибоедова и увидите основные, красиво подсвеченные достопримечательности»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Начало: Набержная реки Фонтанки 21
Расписание: по договоренности
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
от 10 000 за всё до 11 чел.
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
58 отзывов
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Отправиться на водную прогулку по каналам и Неве и узнать город через истории его жителей
Начало: На Петроградской набережной д. 6 (около крейсера А...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
15 000 за всё до 11 чел.
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
70 отзывов
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
«Затем прокатимся с ветерком по главной реке Нева, посмотрим на сердце Петербурга (Петропавловская крепость) с расстояния вытянутой руки»
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 11:00
9 июня в 12:30
от 6 500 за всё до 6 чел.
Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5 часов
221 отзыв
Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
Начало: Санкт-Петербург, пл. Искусств д. 3
«Вторая часть экскурсии - прогулка на кораблике по рекам и каналам Петербурга с выходом в Неву»
Расписание: с начала и до конца навигации, время 12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490 за человека
На катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Мини-группа
1 час 15 минут
133 отзыва
На катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 105
«Речная прогулка входит в обязательную программу во время знакомства с Петербургом»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1 500 за человека
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
14 отзывов
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
Начало: Причал на набережной реки Фонтанки, 104
«Маршрут пройдете по рекам Фонтанка и Мойка, а наш катер идеально подходит для небольших групп до 11 человек»
Расписание: Ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 09:30
1 500 за человека
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
«Мы можем предложить вам маршруты по рекам Фонтанке, Мойке, Неве и по каналу Грибоедова или прокатиться по Финскому заливу»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990 за всё до 5 чел.
На круизном катере к островам Финского залива
🚤 На катере
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
7 отзывов
На круизном катере к островам Финского залива
Начало: Набережная реки Мойки, 11
«Катер подходит как для спокойной прогулки по рекам и каналам, так и для скоростного катания в Финском заливе»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере на развод мостов
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
«Что вас ожидает: Мы хотим вас пригласить на незабываемую прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга, чтобы понаблюдать за знаменитым разводом мостов»
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000 за всё до 5 чел.
По каналам и Большой Неве на сапборде
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
16 отзывов
По каналам и Большой Неве на сапборде
Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями
Начало: Около марсово поля
«Орудуя веслом, вы проплывете по Лебяжьей и Зимней канавкам, по каналу Грибоедова, под несколькими мостами»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
35002 800 за человека
На байдарках по историческому центру Петербурга
🚣‍♂️ На байдарках
Мини-группа
1.5 часа
23 отзыва
На байдарках по историческому центру Петербурга
Почувствовать магию утреннего города и попробовать себя в гребле
Начало: Метро Невский проспект
«Трафик судов по рекам и каналам учтён при составлении маршрута»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 900 за человека
На сапах - по утреннему центру Петербурга
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
21 отзыв
На сапах - по утреннему центру Петербурга
Застать пробуждение Северной столицы и впечатлиться архитектурой города с необычного ракурса
Начало: Метро Невский проспект
«Трафик судов по рекам и каналам учтен при составлении маршрута»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
3 500 за человека
На катере - по малым рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
346 отзывов
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга с аудиогидом. Насладитесь видами города и узнайте его историю, не выходя из комфортабельного судна
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 22:45
Завтра в 11:30
1 600 за человека
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
2 часа
43 отзыва
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: На набережная реки Мойка
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
22501 688 за человека
Прогулка на теплоходе «Ладога»
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Прогулка на теплоходе «Ладога»
Начало: Причал «Мойка 12», Санкт-Петербург
«Маршрут Часовой маршрут проходит по малым рекам и каналам, с выходом на Неву: Причал «Мойка 52» – Зимняя канавка – Нева – Фонтанка (или канал Грибоедова) – Крюков канал – Причал «Мойка 52»»
Расписание: Ежедневно, каждые 30 минут
9 июня в 16:00
10 июня в 06:00
от 8 000 за всё до 11 чел.
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Полюбоваться Петербургом на быстроходном катере
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Под рассказы аудиогида вы пройдёте по малым рекам и каналам, старинным уголкам города, а также по акватории Невы, где свои своды поднимут Дворцовый и Троицкий мосты»
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
2 300 за человека
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Это экскурсионная прогулка на катере от центра города по рукавам Невы, вокруг Петроградской стороны и по реке Карповке, которая не входит ни в один другой водный маршрут города»
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530 за человека
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час
6 отзывов
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: На набережной реки Фонтанка
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450 за человека
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
82 отзыва
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
«Дворцы и набережные в огнях подсветки, уютный теплоход, разводные мосты и ненавязчивая музыка — приглашаем вас на романтический ночной круиз по рекам и каналам Петербурга»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890 за человека
Ночная теплоходная прогулка - от причала Кронверкский мост
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
2 часа
16 отзывов
Ночная теплоходная прогулка - от причала Кронверкский мост
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: Возле Кронверкского моста
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
22501 688 за человека
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
Расписание: ежедневно в 23:55
15 июня в 23:55
16 июня в 23:55
11 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
Прокатиться по рекам и каналам Северной Венеции в компании опытного капитана
Начало: На набережной Фонтанки
9 июня в 13:30
10 июня в 10:30
6 500 за всё до 6 чел.
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
3 отзыва
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
Полюбоваться городом с воды и подплыть к Петропавловской крепости во время выстрела пушки
Начало: На причале вблизи Медного всадника
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
САП-прогулка по Каменному острову
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
9 отзывов
САП-прогулка по Каменному острову
Пройти по одному из самых спокойных маршрутов в городе, где нет сильного ветра и больших волн
Начало: На Каменном острове
«Изменения городскими властями порядка движения судов по рекам и каналам города»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 300 за человека
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
⛴ На теплоходе
скидка
30%
Аудиогид
1 час
330 отзывов
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Пройти по главным водным артериям города на теплоходе
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
1200840 за человека
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
88 отзывов
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Погрузиться в таинственную атмосферу города и понаблюдать за разводом мостов с открытой палубы
Начало: В районе метро Гостиный двор
«После речной прогулки мы заглянем в уютное кафе на улице Рубинштейна, где вы сможете выпить чашечку кофе или ароматного чая, а затем продолжим исследовать ночные улицы города»
Расписание: ежедневно в 23:00
Завтра в 23:00
9 июня в 23:00
2 500 за человека
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов
Начало: На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский п...
«Речная прогулка проходит с 23:40 до 1:40»
9 июня в 23:30
12 июня в 23:30
16 000 за всё до 5 чел.
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
4 часа
9 отзывов
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города и взглянуть на него с разных ракурсов
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
«Прогулка по рекам и каналам (1 час)»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
1 600 за человека
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
32 отзыва
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду
Начало: На площади Искусств
«Вы отправитесь по каналам Невы впечатляться Санкт-Петербургом с другого ракурса»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    На каяках вокруг парковых островов Петербурга
    Это был первый сплав на байдарках в жизни. Получили невероятные впечатления, места безумной красоты, ощущения хождения по волнам сопоставимы с
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    турбулентностью (в хорошем смысле) 🙃 Инструктор Ася - потрясающий рассказчик. У Аси потрясающее чувство юмора, великолепные инструкторские навыки, терпение и заинтересованность в получении удачных кадров.

  • М
    Михаил
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Атмосферная прогулка на хорошем теплоходе. Организация на уровне. Нам с супругой очень понравилось
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Приехала в ваш прекрасный город впервые, эмоций от прогулки через край! Прогулка на теплоходе по ночному Питеру стала отличным решением для того, чтобы увидеть город во всей красе. Первый раз в жизни увидела разводные мосты, очень зрелищно!
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    На частном катере по рекам и каналам Петербурга
    Нам все очень понравилось! Весело и безопасно! Аккуратный водитель, можно было включить свою музыку!
  • В
    Василий
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Приятно удивлен состоянию теплохода. Он новый и чистый. На судне работает приятный персонал, помогли скоординировать с посадкой, а также по
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    завершению экскурсии без суеты организовали выход на причал. Сама экскурсия очень понравилась, было интересно послушать аудиогида, для себя подчеркнул много нового и интересного. Обязательно буду рекомендовать друзьям посетить данную экскурсию, чтобы увидеть наш прекрасный город с воды. Выражаю благодарность организаторам и обязательно вернусь!

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!
  • В
    Виолетта
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую
  • О
    Олег
    5 июня 2024
    По каналам Петербурга на катере с гидом
    Экскурсия была очень интересной. Повезло с погодой, удалось выйти в Неву и оттуда полюбоваться на город. Однозначно рекомендую!
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
    Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
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    у нас была девушка и это просто супер. Она очень внимательная и всегда поворачивалась и проверяла, все ли в порядке и в норме ли мы. Маршрут мы выбирали вместе, непосредственно перед поездкой и нам предложили вариант, на котором мы в итоге и остановились. В общем, мы очень довольны, огромное спасибо!

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно. В общем и целом экскурсия хорошая, но хотелось бы больше слышать)
    Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышноЭкскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышноЭкскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По рекам и каналам»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
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  3. По рекам и каналам на персональном катере
  4. На каяках вокруг парковых островов Петербурга
  5. В Питере - плыть
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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