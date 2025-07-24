Маршрут по Парковым островам идеально подойдет для новичков! Это прекрасная локация для обучения, где вас ждет спокойная и размеренная гребля.
Для вас — живописные реки и каналы, а также несколько красивых островов, которые очаруют вас своими пейзажами.
Для вас — живописные реки и каналы, а также несколько красивых островов, которые очаруют вас своими пейзажами.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Приготовьтесь к часовой прогулке на сапбордах на Каменном острове. Это очень хорошая локация для новичков, так как проходим по узкому живописному каналу почти без течения и каждый сможет встать на доску без усилий. После освоения выйдем в Неву, чтобы почувствовать баланс и насладимся красотами Елагина острова. Важно:
Предварительное бронирование и предоплата за 48 часов до прогулки.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каменный и Елагин острова
- Река Крестовка
- Большая Невка
Что включено
- Сопровождение инструктора на протяжении всего маршрута (также инструктор сделает фото)
- Спасательный жилет
- Сапборд, весло
Что не входит в цену
- Трансфер до/от места проведения
Место начала и завершения?
Набережная реки Крестовки, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Предварительное бронирование и предоплата за 48 часов до прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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