Что вас ожидает: Приготовьтесь к часовой прогулке на сапбордах на Каменном острове. Это очень хорошая локация для новичков, так как проходим по узкому живописному каналу почти без течения и каждый сможет встать на доску без усилий. После освоения выйдем в Неву, чтобы почувствовать баланс и насладимся красотами Елагина острова. Важно:

Предварительное бронирование и предоплата за 48 часов до прогулки.