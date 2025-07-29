Лахтинский Разлив — живописное озеро на границе Юнтоловского заказника. Оно находится в городской черте, но здесь легко забыть о суете.
Это отличная возможность перезагрузиться после рабочего дня, подышать свежим воздухом и сделать красивые кадры.
Вас ждёт неспешная водная прогулка среди зелёных зарослей, панорамы «Лахта-центра», а если повезёт — и сказочный закат!
Это отличная возможность перезагрузиться после рабочего дня, подышать свежим воздухом и сделать красивые кадры.
Вас ждёт неспешная водная прогулка среди зелёных зарослей, панорамы «Лахта-центра», а если повезёт — и сказочный закат!
Описание экскурсии
Мы встретимся за 20 минут до начала прогулки, чтобы подготовиться. Стартуем с пляжа реки Глухарки и выходим в Лахтинский Разлив.
Инструктаж. Вы вспомните правила безопасности на воде и узнаете, как управлять сапбордом.
Переодевание. Для этого есть специальная палатка, а ненужные на прогулке вещи можно оставить в автомобиле у инструктора.
Выход на воду. Инструктор поможет забраться на доску, будет сопровождать вас на протяжении всей прогулки, подсказывать, следить за вашей безопасностью и, конечно же, фотографировать вас! А после водного приключения поможет попасть на сушу.
На время прогулки вы получите всё необходимое:
- сапборд (вместе с лишем и веслом)
- жилет
- герметичный чехол для телефона
Организационные детали
- Прогулка подходит детям от 14 лет в сопровождении взрослых
- Для катания выбирайте удобную спортивную одежду. Лучше кататься босиком, но можно и в любой комфортной для вас обуви. С собой рекомендуем взять запасной комплект одежды
- Прогулки проводятся с мая по сентябрь и зависят от погодных условий
- На прогулке вас буду сопровождать я или другой инструктор из нашей команды
ежедневно в 19:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Аллеи журналистов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 32 туристов
Мы, Семён и Аня, проводим прогулки и организовываем туры в Петербурге, Карелии и за границей с 2019 года. Мы за небольшие группы, ведь в них намного комфортнее освоить сап и получить удовольствие от прогулки! Время, проведённое на воде, дарит невероятные эмоции и классный новый опыт! Мы рады познакомить с этим удивительным миром всех желающих!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсию рекомендуем! Организатор Семён всех собрал ко времени, потом мы пошли на пляж, где он провёл подробный и доступный инструктаж по правилам безопасности: как именно нужно грести на сапе, менять
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До этого вечера ни разу не каталась на сапе, а после - было ощущение, что делаю это всю жизнь и вообще готова ещё неделю плавать.) Это, конечно, благодаря инструктору Семёну
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Это была далеко не первая моя прогулка на сапах, поэтому есть с чем сравнить — с Семёном всё прошло идеально! Всем в нашей группе был понятен чёткий инструктаж человеческим языком,
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Вчера была на прогулке на сапбордах по Лахтинскому разливу на закате - невероятно классный опыт! Всё организовано чётко: в начале подробный инструктаж, сразу понятно что и как делать, гид спокойный,
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Е
Классная прогулка и ребята! Все отлично организовано. Семен и Анна - замечательные организаторы, сразу располагают к себе. Умеют создать приятную, дружескую атмосферу. Хочется еще другие маршруты с ними попробовать 😉
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А
Это была чудесная прогулка! Инструктор Семен все подробно объяснил, ребят которые ни разу не катались поставил с первого раза на сап. Я насладилась прогулкой! Мы никуда не спешили, изучали заповедник,
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