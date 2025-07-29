Лахтинский Разлив — живописное озеро на границе Юнтоловского заказника. Оно находится в городской черте, но здесь легко забыть о суете. Это отличная возможность перезагрузиться после рабочего дня, подышать свежим воздухом и сделать красивые кадры. Вас ждёт неспешная водная прогулка среди зелёных зарослей, панорамы «Лахта-центра», а если повезёт — и сказочный закат!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы встретимся за 20 минут до начала прогулки, чтобы подготовиться. Стартуем с пляжа реки Глухарки и выходим в Лахтинский Разлив.

Инструктаж. Вы вспомните правила безопасности на воде и узнаете, как управлять сапбордом.

Переодевание. Для этого есть специальная палатка, а ненужные на прогулке вещи можно оставить в автомобиле у инструктора.

Выход на воду. Инструктор поможет забраться на доску, будет сопровождать вас на протяжении всей прогулки, подсказывать, следить за вашей безопасностью и, конечно же, фотографировать вас! А после водного приключения поможет попасть на сушу.

На время прогулки вы получите всё необходимое:

сапборд (вместе с лишем и веслом)

жилет

герметичный чехол для телефона

Организационные детали