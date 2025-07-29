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Закат на сапбордах на Лахтинском Разливе в Петербурге

Завершить день прогулкой на сапе и сфоткаться на фоне высочайшего небоскрёба Европы
Лахтинский Разлив — живописное озеро на границе Юнтоловского заказника. Оно находится в городской черте, но здесь легко забыть о суете.

Это отличная возможность перезагрузиться после рабочего дня, подышать свежим воздухом и сделать красивые кадры.

Вас ждёт неспешная водная прогулка среди зелёных зарослей, панорамы «Лахта-центра», а если повезёт — и сказочный закат!
5
11 отзывов
Закат на сапбордах на Лахтинском Разливе в Петербурге
Закат на сапбордах на Лахтинском Разливе в Петербурге
Закат на сапбордах на Лахтинском Разливе в Петербурге

Описание экскурсии

Мы встретимся за 20 минут до начала прогулки, чтобы подготовиться. Стартуем с пляжа реки Глухарки и выходим в Лахтинский Разлив.

Инструктаж. Вы вспомните правила безопасности на воде и узнаете, как управлять сапбордом.

Переодевание. Для этого есть специальная палатка, а ненужные на прогулке вещи можно оставить в автомобиле у инструктора.

Выход на воду. Инструктор поможет забраться на доску, будет сопровождать вас на протяжении всей прогулки, подсказывать, следить за вашей безопасностью и, конечно же, фотографировать вас! А после водного приключения поможет попасть на сушу.

На время прогулки вы получите всё необходимое:

  • сапборд (вместе с лишем и веслом)
  • жилет
  • герметичный чехол для телефона

Организационные детали

  • Прогулка подходит детям от 14 лет в сопровождении взрослых
  • Для катания выбирайте удобную спортивную одежду. Лучше кататься босиком, но можно и в любой комфортной для вас обуви. С собой рекомендуем взять запасной комплект одежды
  • Прогулки проводятся с мая по сентябрь и зависят от погодных условий
  • На прогулке вас буду сопровождать я или другой инструктор из нашей команды

ежедневно в 19:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Аллеи журналистов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён
Семён — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 32 туристов
Мы, Семён и Аня, проводим прогулки и организовываем туры в Петербурге, Карелии и за границей с 2019 года. Мы за небольшие группы, ведь в них намного комфортнее освоить сап и получить удовольствие от прогулки! Время, проведённое на воде, дарит невероятные эмоции и классный новый опыт! Мы рады познакомить с этим удивительным миром всех желающих!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Александра
Экскурсию рекомендуем! Организатор Семён всех собрал ко времени, потом мы пошли на пляж, где он провёл подробный и доступный инструктаж по правилам безопасности: как именно нужно грести на сапе, менять
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положения и эффективно управлять. Инструктаж был разбавлен шутками, которые создали дружественную атмосферу:) Харизмы Семёну точно не занимать!

*Приятно удивило, что всем предоставляли водонепроницаемые чехлы для съемки со своих телефонов.

Доброжелательный молодой человек, который сопровождал нас, уделял внимание каждому и на воде. Сам маршрут прекрасен на закате. Большая вода, кувшинки, но в то же время футуристичное здание Лахты на фоне!

*Кроме того, в качестве приятного бонуса мы получили целую папку качественных и красивых фото/видео.

После поездки каждый смог не спеша переодеть мокрые вещи (если таковые имелись) в заранее подготовленной палатке и получили приятные напутствия!:)
В общем, мы с подружкой довольны и остались исключительно с положительными впечатлениями!!

Экскурсию рекомендуем! Организатор Семён всех собрал ко времени, потом мы пошли на пляж, где он провёл
Экскурсию рекомендуем! Организатор Семён всех собрал ко времени, потом мы пошли на пляж, где он провёл
Экскурсию рекомендуем! Организатор Семён всех собрал ко времени, потом мы пошли на пляж, где он провёл
Экскурсию рекомендуем! Организатор Семён всех собрал ко времени, потом мы пошли на пляж, где он провёл
Экскурсию рекомендуем! Организатор Семён всех собрал ко времени, потом мы пошли на пляж, где он провёл
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Дарья
До этого вечера ни разу не каталась на сапе, а после - было ощущение, что делаю это всю жизнь и вообще готова ещё неделю плавать.) Это, конечно, благодаря инструктору Семёну
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- далеко не все умеют объяснять правила человеческим языком и так, что они не мимо ушей пролетают, а усваиваются и реально потом пригождаются.
Я уже во время инструктажа поняла, что это будет очень крутой опыт - потому что мне было понятно, интересно и не страшно пробовать вставать на доску. Раньше не знала, как плавают в группах, а оказалось, что инструктор помогает каждому участнику, держит сап, даёт руку, проверяет, что ты прикрепился специальным шнуром к доске, помогает оттолкнуться.
Во время прогулки всё время было чувство плеча - Семён успел с каждым из нас поговорить, посоветовать что-то по необходимости, подстраховать. А ещё сделал просто огненные фотографии!

Очень человекоцентричный подход, я с удовольствием вернусь на эту прогулку и на какие-нибудь ещё прогулки организатора.)
Из важных деталей: есть палатка-переодевалка и непромокаемые чехлы на телефон.

До этого вечера ни разу не каталась на сапе, а после - было ощущение, что делаю
До этого вечера ни разу не каталась на сапе, а после - было ощущение, что делаю
До этого вечера ни разу не каталась на сапе, а после - было ощущение, что делаю
До этого вечера ни разу не каталась на сапе, а после - было ощущение, что делаю
До этого вечера ни разу не каталась на сапе, а после - было ощущение, что делаю
До этого вечера ни разу не каталась на сапе, а после - было ощущение, что делаю
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Алёна
Это была далеко не первая моя прогулка на сапах, поэтому есть с чем сравнить — с Семёном всё прошло идеально! Всем в нашей группе был понятен чёткий инструктаж человеческим языком,
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всем выдали водонепроницаемые чехлы для телефонов, все могли переодеться в мини-палатке, а ещё Семён всем сделал отличные фото.

Сам маршрут и время дивные: ты в мегаполисе, а по ощущениям на природе; сначала мягкий свет, затем прекрасный закат. И эта фотогеничная «игла Лахты»! Большое спасибо за яркий вечер, рекомендую 🧡

Это была далеко не первая моя прогулка на сапах, поэтому есть с чем сравнить — с
Это была далеко не первая моя прогулка на сапах, поэтому есть с чем сравнить — с
Это была далеко не первая моя прогулка на сапах, поэтому есть с чем сравнить — с
Это была далеко не первая моя прогулка на сапах, поэтому есть с чем сравнить — с
Это была далеко не первая моя прогулка на сапах, поэтому есть с чем сравнить — с
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Маргарита
Вчера была на прогулке на сапбордах по Лахтинскому разливу на закате - невероятно классный опыт! Всё организовано чётко: в начале подробный инструктаж, сразу понятно что и как делать, гид спокойный,
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доброжелательный, создал очень расслабленную атмосферу.

Отдельный плюс - не нужно было думать о телефоне: выдали гермочехлы, а гид сам сделал кучу потрясающих фотографий, которые потом прислали. Это приятно удивило!

Очень порадовала сама локация: вроде Петербург, но по ощущениям - как выезд на природу. Вечер, закат, гладкая вода, тишина - получилась настоящая перезагрузка и отдых от городской суеты. Очень рекомендую, если хочется переключиться, не уезжая далеко.

Вчера была на прогулке на сапбордах по Лахтинскому разливу на закате - невероятно классный опыт! Всё
Вчера была на прогулке на сапбордах по Лахтинскому разливу на закате - невероятно классный опыт! Всё
Вчера была на прогулке на сапбордах по Лахтинскому разливу на закате - невероятно классный опыт! Всё
Вчера была на прогулке на сапбордах по Лахтинскому разливу на закате - невероятно классный опыт! Всё
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Е
Классная прогулка и ребята! Все отлично организовано. Семен и Анна - замечательные организаторы, сразу располагают к себе. Умеют создать приятную, дружескую атмосферу. Хочется еще другие маршруты с ними попробовать 😉
Классная прогулка и ребята! Все отлично организовано. Семен и Анна - замечательные организаторы, сразу располагают к
Классная прогулка и ребята! Все отлично организовано. Семен и Анна - замечательные организаторы, сразу располагают к
Классная прогулка и ребята! Все отлично организовано. Семен и Анна - замечательные организаторы, сразу располагают к
Классная прогулка и ребята! Все отлично организовано. Семен и Анна - замечательные организаторы, сразу располагают к
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А
Это была чудесная прогулка! Инструктор Семен все подробно объяснил, ребят которые ни разу не катались поставил с первого раза на сап. Я насладилась прогулкой! Мы никуда не спешили, изучали заповедник,
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видели бобров! Закат такой красивый встретили.
Я уже каталась с другими сап школами, но эта понравилась больше всего!
Внимание, фото, легкий вайб, фото, приятная компания и главное маленькая группа!
Уже подумываю с ними поехать в Карелию)

Это была чудесная прогулка! Инструктор Семен все подробно объяснил, ребят которые ни разу не катались поставил
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