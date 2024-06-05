1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Начало: В Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа 45 минут
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел
Начало: Пл. Островского, памятник Екатерине 2
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 300₽ за человека
Аудиогид
1 час
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
1.5 часа
Квест по Елагину острову
Побывать в одном из самых красивых петербургских пейзажных парков и найти клад
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга
Начало: На Адмиралтейской наб
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Развлечения и увлечения русской аристократии
Узнать, как отдыхали и во что играли дворяне, когда не было ни интернета, ни телевидения
Начало: На площади Искусств
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
15 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе - маршрут с учетом ваших пожеланий
Начало: В районе метро Адмиралтейская
11 июня в 19:00
12 июня в 10:00
12 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Освоить новый вид транспорта и получить яркие впечатления от самостоятельного управления катером
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Билет на борт
2 часа 9 минут
Круиз Впечатлений с выходом в Финский залив и к Крестовскому острову
Начало: Адмиралтейская наб., д. 10
Расписание: Ежедневно в 11:15,13:30,15:45.
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
от 1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
- ЕЕкатерина29 мая 2024Мария умница, любую тему поддержит, знания на высшем уровне, чувствует, что интересует людей и развивает эту тему и направление. Конечно, рекомендуем всем друзьям и любителям путешествий! Мария, мы в Вас влюбились!
- ААнжелика29 мая 2024Очень понравилось. Кататься не долго и не так быстро, самое то чтобы насладиться красотой ночного Питербурга и разведением мостов.
- ССтепченко26 мая 2024Экскурсия в Кронштадт с Ириной прошла очень интересно, комфортно. Ирина прекрасный рассказчик, милый и приветливый человек. Транспорт - удобный минивэн. Рекомендую данную экскурсию.
- ООльга21 мая 2024Экскурсия была супер. Познавательна. Гид и организатор Евгения, увлеченный своей профессией, предоставила достаточно много информации с самого начала нашей экскурсии. Освещала всю историю по ходу мероприятия.
- ЮЮлия16 мая 2024В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая штука. Тем и ценно.
- ССветлана16 мая 2024Уже вторая экскурсия с Марией - и опять замечательная)) Старина и современность, дачи Каменного острова и новостройки Петровского, Финский залив
- ммилена1 мая 2024мы были на экскурсии семьей и остались в полном восторге,что можно так нетривиально и интересно отметить день рождения, провести время
- ССветлана25 апреля 2024Замечательный маршрут. Очень интересная игровая подача информации. Сын был увлечен, многое запомнилось, на следующий день вспоминал греческих богов, о которых шла речь в рассказе Александры.
- ООльга21 апреля 2024Ольга, рада была познакомиться и огромное Вам спасибо за экскурсию. В Санкт-Петербурге я не в первый раз, но сегодня я
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