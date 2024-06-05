Елагин остров – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 13 экскурсий в категории «Елагин остров» в Санкт-Петербурге, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
Северные острова Петербурга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
130 отзывов
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Начало: В Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:30
8 000 за всё до 3 чел.
Северные острова, каналы и развод мостов
Групповая
2 часа 45 минут
504 отзыва
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000 за человека
Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
38 отзывов
Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел
Начало: Пл. Островского, памятник Екатерине 2
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 300 за человека
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
🛥 На яхте
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
5 отзывов
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000 за всё до 8 чел.
Квест по Елагину острову
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
12 отзывов
Квест по Елагину острову
Побывать в одном из самых красивых петербургских пейзажных парков и найти клад
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
5 000 за всё до 10 чел.
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
4 отзыва
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга
Начало: На Адмиралтейской наб
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 400 за человека
Развлечения и увлечения русской аристократии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Развлечения и увлечения русской аристократии
Узнать, как отдыхали и во что играли дворяне, когда не было ни интернета, ни телевидения
Начало: На площади Искусств
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
На катере - по Финскому заливу и центру города
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
15 600 за всё до 7 чел.
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
27 отзывов
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе - маршрут с учетом ваших пожеланий
Начало: В районе метро Адмиралтейская
11 июня в 19:00
12 июня в 10:00
12 700 за всё до 8 чел.
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Освоить новый вид транспорта и получить яркие впечатления от самостоятельного управления катером
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Круиз Впечатлений с выходом в Финский залив и к Крестовскому острову
Билет на борт
2 часа 9 минут
Круиз Впечатлений с выходом в Финский залив и к Крестовскому острову
Начало: Адмиралтейская наб., д. 10
Расписание: Ежедневно в 11:15,13:30,15:45.
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
от 1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
    Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
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    у нас была девушка и это просто супер. Она очень внимательная и всегда поворачивалась и проверяла, все ли в порядке и в норме ли мы. Маршрут мы выбирали вместе, непосредственно перед поездкой и нам предложили вариант, на котором мы в итоге и остановились. В общем, мы очень довольны, огромное спасибо!

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Северные острова Петербурга на авто
    Мария умница, любую тему поддержит, знания на высшем уровне, чувствует, что интересует людей и развивает эту тему и направление. Конечно, рекомендуем всем друзьям и любителям путешествий! Мария, мы в Вас влюбились!
  • А
    Анжелика
    29 мая 2024
    Северные острова, каналы и развод мостов
    Очень понравилось. Кататься не долго и не так быстро, самое то чтобы насладиться красотой ночного Питербурга и разведением мостов.
  • С
    Степченко
    26 мая 2024
    Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел
    Экскурсия в Кронштадт с Ириной прошла очень интересно, комфортно. Ирина прекрасный рассказчик, милый и приветливый человек. Транспорт - удобный минивэн. Рекомендую данную экскурсию.
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел
    Экскурсия была супер. Познавательна. Гид и организатор Евгения, увлеченный своей профессией, предоставила достаточно много информации с самого начала нашей экскурсии. Освещала всю историю по ходу мероприятия.
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Северные острова Петербурга на авто
    В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая штука. Тем и ценно.
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    Так вот, если хотите посмотреть на красоты Питера глазами влюбленного в свой город и в свое дело профессионала, да еще и в лице очаровательной Марии, то вам сюда! Кажется, что нет темы и вопроса, на который Мария не смогла бы ответить и рассказать. Не хватает отведенного времени. И это при том, что всю экскурсию Мария проводит находясь за рулем своего комфортабельного автомобиля. Такого Питера мы еще не видели! Хотите прекрасных впечатлений надолго? Обращайтесь к Марии!!! Мария, огромное Вам спасибо за незабываемые почти 4 часа!!!

    В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкаяВ нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкаяВ нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкаяВ нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкаяВ нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Северные острова Петербурга на авто
    Уже вторая экскурсия с Марией - и опять замечательная)) Старина и современность, дачи Каменного острова и новостройки Петровского, Финский залив
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    и парки - всё это и многое-многое другое ждёт вас. Мария - эрудированный и внимательный гид, мечта любого экскурсанта. Поездка была интересной, комфортной и, надеюсь, не последней)

  • м
    милена
    1 мая 2024
    Развлечения и увлечения русской аристократии
    мы были на экскурсии семьей и остались в полном восторге,что можно так нетривиально и интересно отметить день рождения, провести время
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    с близкими и оторваться от обыденности. очень рады знакомству с ольгой-великолепная подача материала, стиль,темп культура речи-а кроме того,она прекрасный,уверенный водитель,что тоже не мало важно. она показала нам не самые открыточные места(по нашей просьбе,т к мы не приезжие)-это расширило кругозор и было приятное с полезным. огромное спасибо и хотим продолжить!

  • С
    Светлана
    25 апреля 2024
    Квест по Елагину острову
    Замечательный маршрут. Очень интересная игровая подача информации. Сын был увлечен, многое запомнилось, на следующий день вспоминал греческих богов, о которых шла речь в рассказе Александры.
  • О
    Ольга
    21 апреля 2024
    Развлечения и увлечения русской аристократии
    Ольга, рада была познакомиться и огромное Вам спасибо за экскурсию. В Санкт-Петербурге я не в первый раз, но сегодня я
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    увидела совершенно новые места. Они сказочные. Крестовый остров, Каменный, Елагин… Погода порадовала, был духовой оркестр и конечно же увлекательный рассказ об увлечениях аристократии. Гид глубоко погружен в данную тему, очень правильная речь, приятная интонация. Ни один мой вопрос не отстался без внимания и ответа. Экскурсия была часть на автомобиле и часть пешей. Я от души рекомендую гида и данную оригинальную авторскую экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Елагин остров»

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  1. На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
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  3. Северные острова, каналы и развод мостов
  4. Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел
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  2. Набережная
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  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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