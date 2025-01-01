Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга

Ранним утром в Петербурге царит настоящая магия: тишину старого города ещё не нарушают ни гомон...

Ранним утром в Петербурге царит настоящая магия: тишину старого города ещё не нарушают ни гомон толпы, ни рёв автомобилей, а воды каналов пока не кишат десятками речных трамвайчиков и катеров.

Эффект усиливает точка обзора, ведь стоя не SUP-борде посреди канала, ты не видишь ни машин, ни людей, а оттого любимый город предстаёт перед наблюдателем чистым архитектурным гением.
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга

Что вы увидите 🤩

  • Марсово поле
  • Летний и Михайловский сады
  • Храм Спас на Крови
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
Об экскурсии
Ранним утром в Петербурге царит настоящая магия: тишину старого города ещё не нарушают ни гомон толпы, ни рёв автомобилей, а воды каналов пока не кишат десятками речных трамвайчиков и катеров. Эффект усиливает точка обзора, ведь стоя не SUP-борде посреди канала, ты не видишь ни машин, ни людей, а оттого любимый город предстаёт перед наблюдателем чистым архитектурным гением.
Мы стартуем ранним утром на Лебяжьей канавке. Наслаждаясь видами просыпающегося города, выходим в Мойку, из ней попадаем в Канал Грибоедова, где проходим под великолепным храмом Спасом на Крови, по возможности подойдём к Казанскому мосту и пройдём под Невским проспектом, далее мы разворачиваемcя и возвращаемся в Мойку. По Мойке спустимся вниз по течению узенькой Зимней канавки, неспеша пройдём между Эрмитажным театром и Большим Эрмитажем. Из Зимней канавки, если позволит погода, выйдем прямиком в Неву и поразимся, насколько она необъятная по сравнению с преодоленными узкими каналами. По Неве мы поднимемся против течения до места старта — Лебяжьей канавки, где и завершится прогулка. Общая протяженность маршрута составит 4 км.
Вы увидите с воды самые знаменитые достопримечательности Петербурга — Марсово поле, Летний и Михайловский сады, храм Спас на Крови, Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость. SUP-доски очень просты в управлении, перевернуться на них невозможно. Под чутким наблюдением наших инструкторов вы освоите азы гребли, насладитесь водной прохладой и посмотрите на город свежим взглядом!
Организационные моменты
  • К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет.
  • Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.
  • К участию в туре не допускаются граждане, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
  • Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
  • К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда.

• Обращаем ваше внимание, что в маршруты движения могут быть внесены изменения, в случаях:

  • изменения государственными органами порядка движения маломерных судов по рекам и каналам Санкт-Петербурга, а также в водоёмах Ленинградской области;
  • проведения технических работ, вызывающих полное или частичное перекрытие реки или канала по ходу следования группы;
  • по решению гида-инструктора, в случае неблагоприятных погодных условий (ветер силой от 7 м/с, гроза или волнение воды более 0, 3 м);
  • по решению гида-инструктора, для упреждения или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников тура.
Меры безопасности
  • Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт и специальную подготовку.
  • Один инструктор ведёт не более 6 участников.
  • Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников.
  • Перед отплытием все участники проходят обязательный вводный инструктаж по технике безопасности.
  • Маршруты и время старта туров рассчитаны таким образом, чтобы исключить плавание в высокий трафик судов на реках и каналах Петербурга, а также минимизировать любую опасность для участников на загородных маршрутах.
  • Туры проводятся на надувных SUP-бордах Red Paddle Co 10`6 и 10`8: простых в управлении и достаточно устойчивых досках.
Особенности
  • Специальная физическая подготовка не требуется, однако общую подготовку иметь, всё же, следует. Важно понимать, что гребля на SUP-сёрфе в Санкт-Петербурге — это активный отдых.
  • Мы обеспечиваем наши группы самым необходимым в этих турах — SUP-бордами, веслами, лишами и спасательными жилетами.
  • Рекомендуем взять с собой два комплекта одежды: первый, в котором вы приедете и переоденетесь после тура, и второй для плавания на SUP-сёрфе. Первый «сухой» комплект — это обычная городская одежда, дополненная комплектом нижнего белья и полотенцем. Второй «водный» комплект: обувь, которую можно намочить (лучше — коралловые или неопреновые тапочки); штаны или шорты (по погоде); майку, рубашку или куртку (по погоде).

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
SUP-тур по Историческому центру
2 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • SUP-борд
  • Весло
  • Лиш
  • Спасательный жилет.
Что не входит
  • Дополнительных платных услуг нет.
Где начинаем и завершаем
Начало: Миллионная улица, 1, Санкт-Петербург
Завершение: Мост через Лебяжью канавку (совпадает с местом начала)
Важная информация
  • Организационные моменты
  • К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет.
  • Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.
  • К участию в туре не допускаются граждане, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
  • Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
  • К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда.
  • Обращаем ваше внимание, что в маршруты движения могут быть внесены изменения, в случаях:
  • изменения государственными органами порядка движения маломерных судов по рекам и каналам Санкт-Петербурга, а также в водоёмах Ленинградской области
  • проведения технических работ, вызывающих полное или частичное перекрытие реки или канала по ходу следования группы
  • по решению гида-инструктора, в случае неблагоприятных погодных условий (ветер силой от 7 м/с, гроза или волнение воды более 0, 3 м)
  • по решению гида-инструктора, для упреждения или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников тура.
  • Меры безопасности
  • Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт и специальную подготовку.
  • Один инструктор ведёт не более 6 участников.
  • Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников.
  • Перед отплытием все участники проходят обязательный вводный инструктаж по технике безопасности.
  • Маршруты и время старта туров рассчитаны таким образом, чтобы исключить плавание в высокий трафик судов на реках и каналах Петербурга, а также минимизировать любую опасность для участников на загородных маршрутах.
  • Туры проводятся на надувных SUP-бордах Red Paddle Co 10`6 и 10`8: простых в управлении и достаточно устойчивых досках.
  • Особенности
  • Специальная физическая подготовка не требуется, однако общую подготовку иметь, всё же, следует. Важно понимать, что гребля на SUP-сёрфе в Санкт-Петербурге — это активный отдых.
  • Мы обеспечиваем наши группы самым необходимым в этих турах — SUP-бордами, веслами, лишами и спасательными жилетами.
  • Рекомендуем взять с собой два комплекта одежды: первый, в котором вы приедете и переоденетесь после тура, и второй для плавания на SUP-сёрфе. Первый «сухой» комплект — это обычная городская одежда, дополненная комплектом нижнего белья и полотенцем. Второй «водный» комплект: обувь, которую можно намочить (лучше — коралловые или неопреновые тапочки) штаны или шорты (по погоде) майку, рубашку или куртку (по погоде).
Когда и сколько длится?
Когда: Пн, ср, пт, вск в 6:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Пн, ср, пт, вск в 6:00

Ахтилахти
Ахтилахти
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