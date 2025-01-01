Об экскурсии
Ранним утром в Петербурге царит настоящая магия: тишину старого города ещё не нарушают ни гомон толпы, ни рёв автомобилей, а воды каналов пока не кишат десятками речных трамвайчиков и катеров. Эффект усиливает точка обзора, ведь стоя не SUP-борде посреди канала, ты не видишь ни машин, ни людей, а оттого любимый город предстаёт перед наблюдателем чистым архитектурным гением.
Мы стартуем ранним утром на Лебяжьей канавке. Наслаждаясь видами просыпающегося города, выходим в Мойку, из ней попадаем в Канал Грибоедова, где проходим под великолепным храмом Спасом на Крови, по возможности подойдём к Казанскому мосту и пройдём под Невским проспектом, далее мы разворачиваемcя и возвращаемся в Мойку. По Мойке спустимся вниз по течению узенькой Зимней канавки, неспеша пройдём между Эрмитажным театром и Большим Эрмитажем. Из Зимней канавки, если позволит погода, выйдем прямиком в Неву и поразимся, насколько она необъятная по сравнению с преодоленными узкими каналами. По Неве мы поднимемся против течения до места старта — Лебяжьей канавки, где и завершится прогулка. Общая протяженность маршрута составит 4 км.
Вы увидите с воды самые знаменитые достопримечательности Петербурга — Марсово поле, Летний и Михайловский сады, храм Спас на Крови, Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость. SUP-доски очень просты в управлении, перевернуться на них невозможно. Под чутким наблюдением наших инструкторов вы освоите азы гребли, насладитесь водной прохладой и посмотрите на город свежим взглядом!
Организационные моменты
- К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет.
- Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.
- К участию в туре не допускаются граждане, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
- К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда.
• Обращаем ваше внимание, что в маршруты движения могут быть внесены изменения, в случаях:
- изменения государственными органами порядка движения маломерных судов по рекам и каналам Санкт-Петербурга, а также в водоёмах Ленинградской области;
- проведения технических работ, вызывающих полное или частичное перекрытие реки или канала по ходу следования группы;
- по решению гида-инструктора, в случае неблагоприятных погодных условий (ветер силой от 7 м/с, гроза или волнение воды более 0, 3 м);
- по решению гида-инструктора, для упреждения или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников тура.
Меры безопасности
- Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт и специальную подготовку.
- Один инструктор ведёт не более 6 участников.
- Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников.
- Перед отплытием все участники проходят обязательный вводный инструктаж по технике безопасности.
- Маршруты и время старта туров рассчитаны таким образом, чтобы исключить плавание в высокий трафик судов на реках и каналах Петербурга, а также минимизировать любую опасность для участников на загородных маршрутах.
- Туры проводятся на надувных SUP-бордах Red Paddle Co 10`6 и 10`8: простых в управлении и достаточно устойчивых досках.
Особенности
- Специальная физическая подготовка не требуется, однако общую подготовку иметь, всё же, следует. Важно понимать, что гребля на SUP-сёрфе в Санкт-Петербурге — это активный отдых.
- Мы обеспечиваем наши группы самым необходимым в этих турах — SUP-бордами, веслами, лишами и спасательными жилетами.
- Рекомендуем взять с собой два комплекта одежды: первый, в котором вы приедете и переоденетесь после тура, и второй для плавания на SUP-сёрфе. Первый «сухой» комплект — это обычная городская одежда, дополненная комплектом нижнего белья и полотенцем. Второй «водный» комплект: обувь, которую можно намочить (лучше — коралловые или неопреновые тапочки); штаны или шорты (по погоде); майку, рубашку или куртку (по погоде).