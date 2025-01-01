Об экскурсии

Ранним утром в Петербурге царит настоящая магия: тишину старого города ещё не нарушают ни гомон толпы, ни рёв автомобилей, а воды каналов пока не кишат десятками речных трамвайчиков и катеров. Эффект усиливает точка обзора, ведь стоя не SUP-борде посреди канала, ты не видишь ни машин, ни людей, а оттого любимый город предстаёт перед наблюдателем чистым архитектурным гением.

Мы стартуем ранним утром на Лебяжьей канавке. Наслаждаясь видами просыпающегося города, выходим в Мойку, из ней попадаем в Канал Грибоедова, где проходим под великолепным храмом Спасом на Крови, по возможности подойдём к Казанскому мосту и пройдём под Невским проспектом, далее мы разворачиваемcя и возвращаемся в Мойку. По Мойке спустимся вниз по течению узенькой Зимней канавки, неспеша пройдём между Эрмитажным театром и Большим Эрмитажем. Из Зимней канавки, если позволит погода, выйдем прямиком в Неву и поразимся, насколько она необъятная по сравнению с преодоленными узкими каналами. По Неве мы поднимемся против течения до места старта — Лебяжьей канавки, где и завершится прогулка. Общая протяженность маршрута составит 4 км.

Вы увидите с воды самые знаменитые достопримечательности Петербурга — Марсово поле, Летний и Михайловский сады, храм Спас на Крови, Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость. SUP-доски очень просты в управлении, перевернуться на них невозможно. Под чутким наблюдением наших инструкторов вы освоите азы гребли, насладитесь водной прохладой и посмотрите на город свежим взглядом!

Организационные моменты

К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет.

Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.

К участию в туре не допускаются граждане, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.

К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда.

• Обращаем ваше внимание, что в маршруты движения могут быть внесены изменения, в случаях:

изменения государственными органами порядка движения маломерных судов по рекам и каналам Санкт-Петербурга, а также в водоёмах Ленинградской области;

проведения технических работ, вызывающих полное или частичное перекрытие реки или канала по ходу следования группы;

по решению гида-инструктора, в случае неблагоприятных погодных условий (ветер силой от 7 м/с, гроза или волнение воды более 0, 3 м);

по решению гида-инструктора, для упреждения или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников тура.

Меры безопасности

Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт и специальную подготовку.

Один инструктор ведёт не более 6 участников.

Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников.

Перед отплытием все участники проходят обязательный вводный инструктаж по технике безопасности.

Маршруты и время старта туров рассчитаны таким образом, чтобы исключить плавание в высокий трафик судов на реках и каналах Петербурга, а также минимизировать любую опасность для участников на загородных маршрутах.

Туры проводятся на надувных SUP-бордах Red Paddle Co 10`6 и 10`8: простых в управлении и достаточно устойчивых досках.

Особенности