Мы увидим самые красивые 🤩 и знаковые места города, а я, историческим анекдотом и точным фактом превращу их в своеобразные окна в прошлое города и страны, смотря в которые, просто и с улыбкой мы и откроем главную тайну Петербурга.
Все что вы увидите, пройдете и даже попробуете: греясь в пышечной – я сниму, смонтирую, наложу музыку и отправлю вам в течении недели после нашего путешествия.
И так, что же Вас ждет в ходе нашей живой и непринужденной прогулки в моей компании экс-учителя истории 📖 и истории города, а сейчас профессионального экскурсовода с 7-ми летним стажем и начинающего режиссера:
- Вы пройдете, по трем главным проспектам города: Невскому, Вознесенкском и Гороховой улице.
- Вы увидите 12 дворцов и 1 замок: Шереметьевский, Шуваловский, Михайловский дворец и Замок 🏰, Зимний дворец, и даже кусочек старого зимнего дворца Петра! И к нему еще 8 целых дворцов.
- Главные мосты города: Дворцовый, Троицкий, Благовещенский, Аничков и еще 5 ть мостов.
- Главные символы города: Медный Всадник, Шпиль Адмиралтейства с корабликом, Зимний дворец и место: «Где без питья и хлеба, Забытые в веках, Атланты держат небо На каменных руках».
- Главные площади города: Дворцовую, Марсово поле, Сенатскую и еще три.
Главные храмы города: Казанский, Исаакиевский, Петропавловский собор и еще 4-ре!
Одно огромное графити!
Самые красивый модерн Петербурга: Дом Елисеевых, Дом Зингера, Дом Мертенса.
Мы посетим несколько мест связанных блокадой Ленинграда.
Погреться и попробовать наш главный кулинарный изыск в самой старой пышечной города.
Каждый из этих объектов откроет свою страницу 3-х векового существования города:
- •Вы узнаете как абсолютно искусственный, создаваемый лишь волей Петра город 🏙️ стал городом огромных Дворцов, убогих лачуг и огромным кладбищем его создателей.
- •Как он был и портом, и судостроительным заводом и крепостью одновременно.
- •Как традиции города стали традициями страны.
- •Как жил безграмотный, бедный и бесправные люд в блестящей столице империи и как именно он дал все названия улицам и площадям города.
- •Узнаете как по разному жил город в блокаде: где выдавали икру, а где 250 грамм хлеба. Где смотрели спектакли и слушали прекрасную музыку в течении 872 дней блокады.
- •Зачем был нужен Зимний Дворец, Адмиралтейство, Исаакиевский собой и Медный всадник.