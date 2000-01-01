Мы увидим самые красивые 🤩 и знаковые места города, а я, историческим анекдотом и точным фактом превращу их в своеобразные окна в прошлое города и страны, смотря в которые, просто и с улыбкой мы и откроем главную тайну Петербурга.

Все что вы увидите, пройдете и даже попробуете: греясь в пышечной – я сниму, смонтирую, наложу музыку и отправлю вам в течении недели после нашего путешествия.

И так, что же Вас ждет в ходе нашей живой и непринужденной прогулки в моей компании экс-учителя истории 📖 и истории города, а сейчас профессионального экскурсовода с 7-ми летним стажем и начинающего режиссера:

Вы пройдете, по трем главным проспектам города: Невскому, Вознесенкском и Гороховой улице.

Вы увидите 12 дворцов и 1 замок: Шереметьевский, Шуваловский, Михайловский дворец и Замок 🏰, Зимний дворец, и даже кусочек старого зимнего дворца Петра! И к нему еще 8 целых дворцов.

Главные мосты города: Дворцовый, Троицкий, Благовещенский, Аничков и еще 5 ть мостов.

Главные символы города: Медный Всадник, Шпиль Адмиралтейства с корабликом, Зимний дворец и место: «Где без питья и хлеба, Забытые в веках, Атланты держат небо На каменных руках».

Главные площади города: Дворцовую, Марсово поле, Сенатскую и еще три.

Главные храмы города: Казанский, Исаакиевский, Петропавловский собор и еще 4-ре!

Одно огромное графити!

Самые красивый модерн Петербурга: Дом Елисеевых, Дом Зингера, Дом Мертенса.

Мы посетим несколько мест связанных блокадой Ленинграда.

Погреться и попробовать наш главный кулинарный изыск в самой старой пышечной города.

Каждый из этих объектов откроет свою страницу 3-х векового существования города: