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Обзорная Петербург: от классического до неформального, от подвалов до крыш

5
1 отзыв
Владимир П.
Владимир П. – Гид из Санкт-Петербурга
Петербург такой разный! Так говорят все — местные жители, приезжие и туристы.

Город 🏙️ можно изучать вечно — каждый новый переулок открывает Петербург с другого ракурса.

Я сделаю нереально и покажу Питер со всех ракурсов.

То, что видят местные жители каждый день.

Дворцы, памятники, проспекты, храмы, граффити и, конечно же, пышечные.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👀Идеально для первого визита
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 3 200 ₽ за экскурсию

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Обзорная Петербург: от классического до неформального, от подвалов до крыш
Обзорная Петербург: от классического до неформального, от подвалов до крыш

Что вы увидите

  • 12 дворцов: Белосельских-Белозерских, Шереметьевский, Шуваловский, Михайловский, Михайловский замок, Зимний и др Главные символы города: Медный Всадник, Шпиль Адмиралтейства с корабликом, Атлантов Главные храмы города: Казанский, Исаакиевский, Петропавловский собор и еще 4-ре! Самые красивый модерн Петербурга: Дом Елисеевых, Дом Зингера, Дом Мертенса Мы посетим несколько мест связанных с блокадой Ленинграда.
Мы увидим самые красивые 🤩 и знаковые места города, а я, историческим анекдотом и точным фактом превращу их в своеобразные окна в прошлое города и страны, смотря в которые, просто и с улыбкой мы и откроем главную тайну Петербурга.
Все что вы увидите, пройдете и даже попробуете: греясь в пышечной – я сниму, смонтирую, наложу музыку и отправлю вам в течении недели после нашего путешествия.

И так, что же Вас ждет в ходе нашей живой и непринужденной прогулки в моей компании экс-учителя истории 📖 и истории города, а сейчас профессионального экскурсовода с 7-ми летним стажем и начинающего режиссера:

  • Вы пройдете, по трем главным проспектам города: Невскому, Вознесенкском и Гороховой улице.
  • Вы увидите 12 дворцов и 1 замок: Шереметьевский, Шуваловский, Михайловский дворец и Замок 🏰, Зимний дворец, и даже кусочек старого зимнего дворца Петра! И к нему еще 8 целых дворцов.
  • Главные мосты города: Дворцовый, Троицкий, Благовещенский, Аничков и еще 5 ть мостов.
  • Главные символы города: Медный Всадник, Шпиль Адмиралтейства с корабликом, Зимний дворец и место: «Где без питья и хлеба, Забытые в веках, Атланты держат небо На каменных руках».
  • Главные площади города: Дворцовую, Марсово поле, Сенатскую и еще три.
Главные храмы города: Казанский, Исаакиевский, Петропавловский собор и еще 4-ре!
Одно огромное графити!
Самые красивый модерн Петербурга: Дом Елисеевых, Дом Зингера, Дом Мертенса.
Мы посетим несколько мест связанных блокадой Ленинграда.
Погреться и попробовать наш главный кулинарный изыск в самой старой пышечной города.

Каждый из этих объектов откроет свою страницу 3-х векового существования города:

  • •Вы узнаете как абсолютно искусственный, создаваемый лишь волей Петра город 🏙️ стал городом огромных Дворцов, убогих лачуг и огромным кладбищем его создателей.
  • •Как он был и портом, и судостроительным заводом и крепостью одновременно.
  • •Как традиции города стали традициями страны.
  • •Как жил безграмотный, бедный и бесправные люд в блестящей столице империи и как именно он дал все названия улицам и площадям города.
  • •Узнаете как по разному жил город в блокаде: где выдавали икру, а где 250 грамм хлеба. Где смотрели спектакли и слушали прекрасную музыку в течении 872 дней блокады.
  • •Зачем был нужен Зимний Дворец, Адмиралтейство, Исаакиевский собой и Медный всадник.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Стоимость пышек
  • кофе и прочего в кафе. Видеосъемки и дальнейшего монтажа + 2000 к стоимости экскурсии
  • но с условием что вам понравится отснятый и смонтированный материал. То есть оплата видеосъемки производится только после показа смонтированного материала заказчику и его радостью от увиденного.
Начало
🚩 Аничков мост, Невский просп., 41
Место завершения
🏁 Сенатская площадь, Медный всадник.
Обзорная Петербург: от классического до неформального, от подвалов до крыш
Обзорная Петербург: от классического до неформального, от подвалов до крыш
Обзорная Петербург: от классического до неформального, от подвалов до крыш
Обзорная Петербург: от классического до неформального, от подвалов до крыш

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир П.
Владимир П.
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