Прогулка на теплоходе «Ладога»

Приглашаем вас на речную прогулку на теплоходе «Ладога», оборудованным всем необходимым для...

Приглашаем вас на речную прогулку на теплоходе «Ладога», оборудованным всем необходимым для незабываемого вечера.

На борту вы сможете устроить праздник или банкет для компании близких, потанцевать или завернуться в пледы и любоваться набережными и мостами.
Прогулка на теплоходе «Ладога»
Прогулка на теплоходе «Ладога»
Прогулка на теплоходе «Ладога»
Прогулка на теплоходе «Ладога»
Прогулка на теплоходе «Ладога»
Прогулка на теплоходе «Ладога»
Прогулка на теплоходе «Ладога»

Что вы увидите 🤩

  • Достопримечательности по маршруту в ходе часовой прогулки:
  • Никольский морской собор
  • Дворец Шуваловых-Юсуповых
  • Музей искусства
  • Петропавловская церковь
  • Казанский собор
  • Дом Зингер
  • Музей эмоций
  • Михайловский театр
  • Корпус Бенуа
  • Михайловский сад
  • Спас на Крови
  • Тройной мост
  • Генконсульство Нидерландов
  • Музей-квартира А. С. Пушкина
  • Большой эрмитаж
  • Ново-Михайловский дворец
  • Памятники и монументы по маршруту
  • Дом Пашковых
  • Музей Фаберже
  • Обуховский сквер и др.
Вас ждет незабываемая прогулка на комфортабельном и уютном теплоходе «Ладога», на борту которого есть всё необходимое для приятного времяпрепровождения, мини-банкета и даже танцев! Вы можете спокойно отдохнуть в компании близких и друзей, наблюдая живописные виды Санкт-Петербурга или воспользоваться услугой гида, если хотите узнать больше об истории города и величественных архитектурно-исторических достопримечательностях, мимо которых будете проплывать.

Маршрут

Часовой маршрут проходит по малым рекам и каналам, с выходом на Неву: Причал «Мойка 52» – Зимняя канавка – Нева – Фонтанка (или канал Грибоедова) – Крюков канал – Причал «Мойка 52».

О теплоходе

Теплоход «Ладога» – комфортабельный прогулочный теплоход, рассчитанный на перевозку до 15 пассажиров. Выдержан в элегантном ретро-стиле с отделкой качественными материалами. На борту имеется панорамная крыша с тонировкой, которая задерживает солнечный свет в жару, боковые окна, в салоне есть диван, дополнительные стулья и стол для банкета. На верхней палубе кормовая скамейка с поролоновыми подушками на 5 пассажиров, плетеные кресла, расположенные вдоль бортов, мангал и пространство для танцев.
В прохладную погоду мы включаем отопление в салоне и выдаем пледы пассажирам на верхней палубе. На борту имеются спасательные жилеты и соблюдаются все необходимые меры безопасности.

Организация праздника

Теплоход «Ладога» – идеальный вариант для праздника в небольшой компании. Если вы хотите отпраздновать свой день рождения в нестандартной обстановке, организовать девичник или сделать сюрприз для близкого человека – это то, что вам нужно.
Здесь достаточно мест для небольшого застолья. Еду и напитки вы можете принести с собой или заказать отдельно при бронировании. На месте есть чайник, но воду нужно принести с собой. К вашим услугам магнитола с USB и AUX входами, к которой подключены мощные усилитель и колонки на верхней палубе. Звук между салоном и открытым пространством на верху можно регулировать.

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Общий
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Почасовая аренда теплохода.
Что не входит
  • Дополнительно можно заказать:
  • Кейтеринг (банкет, фуршет, кофе-брейк, детское меню)
  • Услуги гида
  • Мероприятие
  • Украшение судна.
Место начала и завершения
Причал «Мойка 12», Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, каждые 30 минут
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно, каждые 30 минут

Бухта П.
Бухта П.
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