Вас ждет незабываемая прогулка на комфортабельном и уютном теплоходе «Ладога», на борту которого есть всё необходимое для приятного времяпрепровождения, мини-банкета и даже танцев! Вы можете спокойно отдохнуть в компании близких и друзей, наблюдая живописные виды Санкт-Петербурга или воспользоваться услугой гида, если хотите узнать больше об истории города и величественных архитектурно-исторических достопримечательностях, мимо которых будете проплывать.

Маршрут

Часовой маршрут проходит по малым рекам и каналам, с выходом на Неву: Причал «Мойка 52» – Зимняя канавка – Нева – Фонтанка (или канал Грибоедова) – Крюков канал – Причал «Мойка 52».

О теплоходе

Теплоход «Ладога» – комфортабельный прогулочный теплоход, рассчитанный на перевозку до 15 пассажиров. Выдержан в элегантном ретро-стиле с отделкой качественными материалами. На борту имеется панорамная крыша с тонировкой, которая задерживает солнечный свет в жару, боковые окна, в салоне есть диван, дополнительные стулья и стол для банкета. На верхней палубе кормовая скамейка с поролоновыми подушками на 5 пассажиров, плетеные кресла, расположенные вдоль бортов, мангал и пространство для танцев.

В прохладную погоду мы включаем отопление в салоне и выдаем пледы пассажирам на верхней палубе. На борту имеются спасательные жилеты и соблюдаются все необходимые меры безопасности.

Организация праздника

Теплоход «Ладога» – идеальный вариант для праздника в небольшой компании. Если вы хотите отпраздновать свой день рождения в нестандартной обстановке, организовать девичник или сделать сюрприз для близкого человека – это то, что вам нужно.

Здесь достаточно мест для небольшого застолья. Еду и напитки вы можете принести с собой или заказать отдельно при бронировании. На месте есть чайник, но воду нужно принести с собой. К вашим услугам магнитола с USB и AUX входами, к которой подключены мощные усилитель и колонки на верхней палубе. Звук между салоном и открытым пространством на верху можно регулировать.