Ирина проводит ещё 6 экскурсий

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Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе

Посетить первую столицу Руси и познакомиться с историей старой крепости на экскурсии до 35 человек

Ирина
Ирина – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Вы исследуете музей-заповедник «Старая Ладога», посетите Никольский Староладожский мужской монастырь и Успенский девичий монастырь, прогуляетесь 👣 по городку Новая Ладога и узнаете об истории 📖 легендарного села.

А также насладитесь живописными пейзажами, глядя на реку Волхов.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе

Что вас ожидает

Основные точки маршрута

  • Музей-заповедник «Старая Ладога», который включает в себя: историко-археологический музей 🖼, Староладожскую крепость, Воротную башню и Георгиевскую церковь ⛪. Вы услышите историю 📖 основания города и поймете, какую роль в его жизни играл торговый путь «из варяг в греки». Гид расскажет о братьях Рюриках и неоднократном строительстве крепости, а также покажет фрески конца XII столетия.
  • Никольский Староладожский мужской монастырь на берегу Волхова, создание которого связывают с победой Александра Невского над шведами в Невской битве. Вы полюбуетесь ансамблем старинного монастыря, в который входит Никольский собор и живописная церковь Иоанна Златоуста.
  • Староладожский Успенский девичий монастырь с самым северным храмом домонгольской Руси. Здесь вы узнаете истории о первой жене Петра I, жене деда А. С. Пушкина — Евдокии Ганнибал, которая была сослана сюда судом, а также родственницах декабристов.
  • Новая Ладога — городок, основанный для торговли с Европой по Балтике. Вы осмотрите сложнейшие гидротехнические сооружения — Староладожский и Новоладожский Петровские обводные каналы, а после пройдетесь по городу и увидите Гостиный Двор, купеческие дома, Николо-Медведский монастырь и церковь Иоанна Богослова.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе 🚌, она начинается и заканчивается в Петербурге
  • Входные билеты 🎫 в музеи включены в стоимость
  • Георгиевская церковь работает с 1 мая до 1 октября при сухой погоде, в дождь она закрыта
  • На экскурсию ⛳ обязательно возьмите паспорт и средства индивидуальной защиты (маска, перчатки)
Начало и место завершения
🚩 у станции метро «Гостиный Двор»
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Ирина проводит ещё 6 экскурсий

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