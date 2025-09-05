Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Прогуляться по одному из реальных маршрутов ежедневных пеших прогулок Императора Николая I по Петербургу! Вспомним наиболее памятные события царствования императора, в которых особенно ярко проявились черты его личности: Восстание декабристов, дуэль и смерть Пушкина, пожар в Зимнем дворце и многое другое. 5 1 отзыв

Описание экскурсии На нашей экскурсии вы вспомним события царствования императора, в которых наглядно проявились черты его личности: пожар в Зимнем дворце, Восстание декабристов, дуэль и смерть Пушкина, покровительство искусствам и строительство Александринского театра, укрепление армии и дисциплины в обществе. Кроме того, вы узнаете, в какие магазины заходил император во время своих прогулок и что он там покупал. Где имел «скидочную карту» и как ею пользовался. И какие курьёзные случаи происходили с правителем крупнейшей в мире империи, гулявшим в одиночку и без охраны.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Салтыковский подъезд Зимнего дворца

Дворцовая площадь

Кондитерская «Вольф и Беранже»

Казанский собор

Александринский театр

Аничков дворец

