Прогуляться по одному из реальных маршрутов ежедневных пеших прогулок Императора Николая I по Петербургу! Вспомним наиболее памятные события царствования императора, в которых особенно ярко проявились черты его личности: Восстание декабристов, дуэль и смерть Пушкина, пожар в Зимнем дворце и многое другое.
Описание экскурсииНа нашей экскурсии вы вспомним события царствования императора, в которых наглядно проявились черты его личности: пожар в Зимнем дворце, Восстание декабристов, дуэль и смерть Пушкина, покровительство искусствам и строительство Александринского театра, укрепление армии и дисциплины в обществе. Кроме того, вы узнаете, в какие магазины заходил император во время своих прогулок и что он там покупал. Где имел «скидочную карту» и как ею пользовался. И какие курьёзные случаи происходили с правителем крупнейшей в мире империи, гулявшим в одиночку и без охраны.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Салтыковский подъезд Зимнего дворца
- Дворцовая площадь
- Кондитерская «Вольф и Беранже»
- Казанский собор
- Александринский театр
- Аничков дворец
- Михайловский манеж
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Салтыковский подъезд Зимнего дворца
Завершение: Михайловский манеж
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10 до 19
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
И
Игнатьева
5 сен 2025
На экскурсии с Михаилом не первый раз. Все замечательно, огромный объем информации и очень лёгкая подача. Хочу отметить, что хотя экскурсия длилась 2 часа, но усталости не было. Михаил ведёт в очень комфортном темпе, с остановками. Обязательно приду на следующую экскурсию!!
