Первая половина 19 века. Самое сердце столицы. Из Зимнего дворца только что вышел статный человек в мундире. Это глава крупнейшей в мире империи и один из самых значимых монархов в истории России. Невидимыми гостями из будущего мы проследуем за Николаем I. Вместе проживём пару часов его дня как жителя Петербурга. И поговорим о нём как о яркой исторической фигуре.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы вспомним наиболее памятные события царствования императора, в которых особенно ярко проявились черты его личности: Восстание декабристов, дуэль и смерть Пушкина, пожар в Зимнем дворце, покровительство искусствам и строительство Александринского театра, укрепление армии и дисциплины в обществе.
Кроме того, вы узнаете, в какие магазины заходил император во время своих прогулок и что он там покупал. Где имел «скидочную карту» и как ею пользовался. И какие курьёзные случаи происходили с правителем крупнейшей в мире империи, гулявшим в одиночку и без охраны.
Маршрут экскурсии
- Салтыковский подъезд Зимнего дворца
- Дворцовая площадь
- Кондитерская «Вольф и Беранже»
- Казанский собор
- Александринский театр
- Аничков дворец
- Михайловский манеж
Организационные детали
- Я выдаю радиогиды с регулировкой уровня громкости, даже при движении между точками экскурсии вы будете слышать каждое слово
- Рекомендуемый возраст участников — не младше 12 лет
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок и возьмите зонт на случай дождливой погоды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зимнего дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 56 туристов
Здравствуйте! Я не совсем обычный гид-экскурсовод. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже «известным» вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.Задать вопрос
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