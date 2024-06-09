Первая половина 19 века. Самое сердце столицы. Из Зимнего дворца только что вышел статный человек в мундире. Это глава крупнейшей в мире империи и один из самых значимых монархов в истории России. Невидимыми гостями из будущего мы проследуем за Николаем I. Вместе проживём пару часов его дня как жителя Петербурга. И поговорим о нём как о яркой исторической фигуре.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы вспомним наиболее памятные события царствования императора, в которых особенно ярко проявились черты его личности: Восстание декабристов, дуэль и смерть Пушкина, пожар в Зимнем дворце, покровительство искусствам и строительство Александринского театра, укрепление армии и дисциплины в обществе.

Кроме того, вы узнаете, в какие магазины заходил император во время своих прогулок и что он там покупал. Где имел «скидочную карту» и как ею пользовался. И какие курьёзные случаи происходили с правителем крупнейшей в мире империи, гулявшим в одиночку и без охраны.

Маршрут экскурсии

Салтыковский подъезд Зимнего дворца

Дворцовая площадь

Кондитерская «Вольф и Беранже»

Казанский собор

Александринский театр

Аничков дворец

Михайловский манеж

Организационные детали