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города и России, театра и деятелей искусств Российской империи в своей экскурсии. Ход экскурсии логически выверен, расстояние от объекта к объекту было небольшим и не напряжным, а каждый переход был обоснованным и логически выверенным. Информация прочувствована и интересна самому гиду, поэтому привлекает внимание эмоциональность и бережное отношение к истории. И к самим экскурсантам, конечно! Благодарю Евгению. И благодарных ей экскурсантов!