Александринский театр – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 15 экскурсий в категории «Александринский театр» в Санкт-Петербурге, цены от 780 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
608 отзывов
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780 за человека
История и секреты петербуржских садов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
13 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 2 400 за всё до 8 чел.
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050 за человека
Шедевры великого города + Эрмитаж
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
287 отзывов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620 за человека
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
5 часов
187 отзывов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990 за человека
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
Увидеть необычное рядом с популярными локациями города на Неве и полюбить его ещё больше
Начало: У Казанского собора
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 10 чел.
Театральный Петербург в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Театральный Петербург: погружение в искусство
Открывайте тайны театрального Петербурга, познавая его культурное богатство и исторические анекдоты
Начало: В районе станции метро «Гостиный Двор»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
1000900 за человека
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Узнать, как проходили выступления в 18-19 веках и почему дамы не сидели в партере (мини-группа)
Начало: Недалеко от Конюшенной площади
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
1 200 за человека
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
Вело-экскурсия по следам великих писателей и поэтов России
Начало: В районе метро Сенная
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Научиться разговаривать с городом и считывать его послания с фасадов домов
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 500 за всё до 10 чел.
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Прокатиться по историческому центру, Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города
Завтра в 21:00
9 июня в 20:00
8 200 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Погулять по центру, поймать дух города и раскрыть тайны Северной столицы на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Гостиный двор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Карло Росси: судьба итальянца в России
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Карло Росси: судьба итальянца в России
Пройти по следам знаменитого архитектора и понять, почему он - гений организации пространств
Начало: на площади Искусств
Расписание: в пятницу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
16 июня в 11:00
2 450 за человека
Театральный мир Петербурга Карло Росси
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Театральный мир Петербурга Карло Росси
Найти львов в архитектуре Росси и увидеть балетные костюмы в Музее театрального искусства
Начало: На площади Островского
1 сен в 13:30
8 сен в 13:30
3 500 за всё до 5 чел.
По Петербургу с Николаем I
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
По Петербургу с Николаем I
Прогуляться по одному из реальных ежедневных маршрутов императора
Начало: У Зимнего дворца
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
4 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    5 июня 2024
    Большая автобусная экскурсия по Петербургу
    Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
    Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
    Прекрасная экскурсия.
    Прекрасная экскурсияПрекрасная экскурсияПрекрасная экскурсияПрекрасная экскурсияПрекрасная экскурсия
  • О
    Олеся
    4 июня 2024
    Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
    Отличная экскурсия! Благодарю!
  • А
    Айрат
    2 июня 2024
    История и секреты петербуржских садов
    Экскурсия понравилась, Ольга отличный гид. Было приятно походить в знойный день в тени прекрасных парков слушая интересные и познавательные рассказы.
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
    Если Вы любите театр и Петербург, то эта экскурсия и её создатель Евгения - для Вас! Она мастерски совместила историю
    читать дальше

    города и России, театра и деятелей искусств Российской империи в своей экскурсии. Ход экскурсии логически выверен, расстояние от объекта к объекту было небольшим и не напряжным, а каждый переход был обоснованным и логически выверенным. Информация прочувствована и интересна самому гиду, поэтому привлекает внимание эмоциональность и бережное отношение к истории. И к самим экскурсантам, конечно! Благодарю Евгению. И благодарных ей экскурсантов!

  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
    Классная интересная экскурсия, узнали много нового в увлекательной интерактивной форме! Были компанией взрослых. Рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Шедевры великого города + Эрмитаж
    Конечно, за короткое время много посмотреть не получилось, но общее представление получили. Самое главное, Петропавловку посетили и в конце Дворцовая площадь и Эрмитаж. Гид Вадим настоящий эрудит и профессионал. Вообщем, все понравилось.
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Шедевры великого города + Эрмитаж
    Отличная обзорная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле было очень познавательно и интересно.
    Отличная обзорная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле было очень познавательно и интересноОтличная обзорная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле было очень познавательно и интересноОтличная обзорная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле было очень познавательно и интересноОтличная обзорная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле было очень познавательно и интересноОтличная обзорная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле было очень познавательно и интересно
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
    Евгения прекрасно разбирается в истории культурной жизни Петербурга и ее очень интересно слушать. Столько любопытных подробностей о том, что, оказывается,
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    правила театрального этикета, какими мы их знаем сегодня, появились относительно недавно, что происходило на маскарадах, и как проходили концерты-монстры в царской России. Получилась приятная прогулка по центру города с приятным гидом. Спасибо, Евгения!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Александринский театр»

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  1. Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
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  2. Набережная
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  9. Зимний дворец
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