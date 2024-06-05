1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
13 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620₽ за человека
скидка
45%
Групповая
5 часов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
Увидеть необычное рядом с популярными локациями города на Неве и полюбить его ещё больше
Начало: У Казанского собора
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 6 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Театральный Петербург: погружение в искусство
Открывайте тайны театрального Петербурга, познавая его культурное богатство и исторические анекдоты
Начало: В районе станции метро «Гостиный Двор»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
1000900₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Узнать, как проходили выступления в 18-19 веках и почему дамы не сидели в партере (мини-группа)
Начало: Недалеко от Конюшенной площади
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
Вело-экскурсия по следам великих писателей и поэтов России
Начало: В районе метро Сенная
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Научиться разговаривать с городом и считывать его послания с фасадов домов
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Прокатиться по историческому центру, Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города
Завтра в 21:00
9 июня в 20:00
8 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Погулять по центру, поймать дух города и раскрыть тайны Северной столицы на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Гостиный двор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Карло Росси: судьба итальянца в России
Пройти по следам знаменитого архитектора и понять, почему он - гений организации пространств
Начало: на площади Искусств
Расписание: в пятницу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
16 июня в 11:00
2 450₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Театральный мир Петербурга Карло Росси
Найти львов в архитектуре Росси и увидеть балетные костюмы в Музее театрального искусства
Начало: На площади Островского
1 сен в 13:30
8 сен в 13:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Петербургу с Николаем I
Прогуляться по одному из реальных ежедневных маршрутов императора
Начало: У Зимнего дворца
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера5 июня 2024Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
- ЕЕлена5 июня 2024Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!
- ЕЕкатерина4 июня 2024Прекрасная экскурсия.
- ООлеся4 июня 2024Отличная экскурсия! Благодарю!
- ААйрат2 июня 2024Экскурсия понравилась, Ольга отличный гид. Было приятно походить в знойный день в тени прекрасных парков слушая интересные и познавательные рассказы.
- ММарина2 июня 2024Если Вы любите театр и Петербург, то эта экскурсия и её создатель Евгения - для Вас! Она мастерски совместила историю
- ММарина1 июня 2024Классная интересная экскурсия, узнали много нового в увлекательной интерактивной форме! Были компанией взрослых. Рекомендуем!
- ДДмитрий1 июня 2024Конечно, за короткое время много посмотреть не получилось, но общее представление получили. Самое главное, Петропавловку посетили и в конце Дворцовая площадь и Эрмитаж. Гид Вадим настоящий эрудит и профессионал. Вообщем, все понравилось.
- ООльга1 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле было очень познавательно и интересно.
- ААнастасия31 мая 2024Евгения прекрасно разбирается в истории культурной жизни Петербурга и ее очень интересно слушать. Столько любопытных подробностей о том, что, оказывается,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Александринский театр»
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