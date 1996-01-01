3-го сентября 2014 года могло бы исполниться 73 года одному из самых
ярких русских писателей 20 века. Биографическая экскурсия ⛳ включает в
себя пять жизненных этапов, пять мест Петербурга, которые «помнят»
автора «Заповедника», «Чемодана» и «Зоны». Парадоксальный,
искрометный, один из самых читаемых авторов России, он как будто и
сейчас незримо присутствует в городе, где прошли его молодость и
становление как литератора. Цитаты и анекдоты из прозы и жизни автора
прилагаются!
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