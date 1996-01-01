3-го сентября 2014 года могло бы исполниться 73 года одному из самых

ярких русских писателей 20 века. Биографическая экскурсия ⛳ включает в

себя пять жизненных этапов, пять мест Петербурга, которые «помнят»

автора «Заповедника», «Чемодана» и «Зоны». Парадоксальный,

искрометный, один из самых читаемых авторов России, он как будто и

сейчас незримо присутствует в городе, где прошли его молодость и

становление как литератора. Цитаты и анекдоты из прозы и жизни автора

прилагаются!

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