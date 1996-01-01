  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)

4.9
12 отзывов
Ползком П.
Ползком П. – Гид из Санкт-Петербурга
На экскурсии 🧭 вы увидите дом, где жила в Санкт-Петербурге семья известного писателя.

Мы посетим кафе «Сайгон».

Сюда часто любил приходить не только Довлатов, но и другие известные представители советского андеграунда.

Вы узнаете о жизни писателя и его творческом пути.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)
Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)

Что вы увидите

  • дом писателя на Рубинштейна 23
  • легендарное кафе «Сайгон»
  • любимый ларек писателя на набережной реки Фонтанки
3-го сентября 2014 года могло бы исполниться 73 года одному из самых
ярких русских писателей 20 века. Биографическая экскурсия ⛳ включает в
себя пять жизненных этапов, пять мест Петербурга, которые «помнят»
автора «Заповедника», «Чемодана» и «Зоны». Парадоксальный,
искрометный, один из самых читаемых авторов России, он как будто и
сейчас незримо присутствует в городе, где прошли его молодость и
становление как литератора. Цитаты и анекдоты из прозы и жизни автора
прилагаются!
Также "Спутник" рекомендует вам ознакомиться с авторскими экскурсиями по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)
Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)
Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)
Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ползком П.
Ползком П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

12 отзывов оставили туристы

Ползком П. проводит ещё 5 экскурсий

Неформальный Петербург
900
3 часа
Неформальный Петербург
258 отзывов
Ползком по клубам и барам
2 000
6 часов
Ползком по клубам и барам
256 отзывов
Ленинградский Рок-н-Ролл (групповая пешеходная)
750
2 часа
Ленинградский Рок-н-Ролл (групповая пешеходная)
87 отзывов
Ленинградский рок-н-ролл (индивидуальная пешеходная)
3 000
1.5 часа
Ленинградский рок-н-ролл (индивидуальная пешеходная)
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
3 000
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
14 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2048 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1505 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
749 отзывов