каждая группа проходит этот маршрут в своем темпе — в зависимости от особенностей группы продолжительность экскурсии может быть немного изменена;

прогулка подходит для детей старше 7 лет, дети младше не допускаются на смотровую площадку;

мы будем много ходить — не забывайте про одежду по погоде и удобную обувь!

подарите эту прогулку близким и друзьям! Пожалуйста, напишите нам, и мы всё-всë организуем!

Петербург с высоты На этой прогулке вы попадёте на одну из самых высоких старинных смотровых площадок Петербурга. Отсюда видно главные сокровища города: ▪︎ неприступную Петропавловскую крепость; ▪︎ Адмиралтейство, на шпиле которого сияет 20 кило золота; ▪︎ грандиозный Казанский собор, построенный исключительно из российского природного камня; ▪︎ громаду Исаакиевского собора — самого высокого в России; ▪︎ Михайловский замок, где был убит один из российских императоров; ▪︎ Спас на Крови — эталонный образец русского стиля, построенный на народные деньги; ▪︎ «Лахта Центр», который ласково называют «башней Саурона» и «кукурузиной»; ▪︎ чашу «Газпром Арены», которую десять лет строили по проекту японского архитектора Кисё Курокава; и не только! Эта площадка с неизбитым видом на панораму города открылась для туристов только в 2022 году! Атмосферные дворы и парадные После лабиринта дворов-колодцев в свои парадные вас впустят несколько эффектных доходных домов Петербурга: ▪︎ особняк "содержателя питейных сборов "купца Каншина; ▪︎ доходный дом герцога Мекленбург-Стрелицкого, состоявшего в родстве с императором; ▪︎ дом ювелира Иоффа с легендарным среди богемы и туристов двором “Котик”; ▪︎ Хреновы доходные дома, несмотря на брутальное народное название, таящий изысканные украшения в парадных; ▪︎ доходный дом Фуфаевского с атлантами и кариатидами в парадной; ▪︎ доходный дом Вельяшева, хранящий любовные тайны Пушкина. Пока вы рассматриваете чудом сохранившуюся красоту — гид расскажет историю этих впечатляющих домов. Коммуналка Довлатова Многие скажут, что вайб города не почувствовать, не шагнув в особую атмосферу питерских коммуналок: ▪︎ легендарный «Ундервуд» и помнящий писателя Довлатова камин; ▪︎ уснувший патефон и необычный телевизор; ▪︎ бессчётные приметы советской эпохи — всё это вас ждёт в настоящей коммунальной квартире литератора. Дореволюционная спальня незнакомки Спальня незнакомки, соседствующая с комнатой Довлатова, много лет стояла заколоченной, а сейчас её можно посетить только с нами. Вы увидите: ▪︎ собрание предметов — свидетелей ушедшей эпохи императорской России; ▪︎ круглый столик-геридон и французский дорожный сундук; ▪︎ антикварную мебель и корабельную лампу на брутальных цепях; ▪︎ что можно найти под дореволюционным ковром; ▪︎ на стенах и полках — старинные фото и артефакты. Важная информация: