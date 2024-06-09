Вы увидите город с высоты с непримелькавшегося ракурса — панорамной площадки с захватывающим видом! А ещё — отправитесь в атмосферную коммуналку с комнатами, доступными только с нашим гидом.
Мы собрали в одной экскурсии всё самое интересное, и эта авторская прогулка подойдёт и тем, кто только знакомится с Петербургом, и для искушённых гостей, которые полагают, что видели всё.
Мы собрали в одной экскурсии всё самое интересное, и эта авторская прогулка подойдёт и тем, кто только знакомится с Петербургом, и для искушённых гостей, которые полагают, что видели всё.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 13:00, 14:30
Что вас ожидает:
- ▪︎ одна из самых высоких старинных смотровых площадок Петербурга, ранее закрытая для туристов
- ▪︎ коммуналка писателя Сергея Довлатова
- ▪︎ дореволюционная спальня незнакомки с артефактами ушедшей эпохи
- ▪︎ особняк Каншина
- ▪︎ доходный дом герцога Г.Г. Мекленбург-Стрелицкого
- ▪︎ доходный Хренов дом
- ▪︎ доходный дом ювелира Ш.З. Иоффа
- ▪︎ доходный дом Фуфаевского и другие
- ▪︎ закрытые для других проходные дворы и дворы-колодцы
Описание экскурсии
Петербург с высоты На этой прогулке вы попадёте на одну из самых высоких старинных смотровых площадок Петербурга. Отсюда видно главные сокровища города: ▪︎ неприступную Петропавловскую крепость; ▪︎ Адмиралтейство, на шпиле которого сияет 20 кило золота; ▪︎ грандиозный Казанский собор, построенный исключительно из российского природного камня; ▪︎ громаду Исаакиевского собора — самого высокого в России; ▪︎ Михайловский замок, где был убит один из российских императоров; ▪︎ Спас на Крови — эталонный образец русского стиля, построенный на народные деньги; ▪︎ «Лахта Центр», который ласково называют «башней Саурона» и «кукурузиной»; ▪︎ чашу «Газпром Арены», которую десять лет строили по проекту японского архитектора Кисё Курокава; и не только! Эта площадка с неизбитым видом на панораму города открылась для туристов только в 2022 году! Атмосферные дворы и парадные После лабиринта дворов-колодцев в свои парадные вас впустят несколько эффектных доходных домов Петербурга: ▪︎ особняк "содержателя питейных сборов "купца Каншина; ▪︎ доходный дом герцога Мекленбург-Стрелицкого, состоявшего в родстве с императором; ▪︎ дом ювелира Иоффа с легендарным среди богемы и туристов двором “Котик”; ▪︎ Хреновы доходные дома, несмотря на брутальное народное название, таящий изысканные украшения в парадных; ▪︎ доходный дом Фуфаевского с атлантами и кариатидами в парадной; ▪︎ доходный дом Вельяшева, хранящий любовные тайны Пушкина. Пока вы рассматриваете чудом сохранившуюся красоту — гид расскажет историю этих впечатляющих домов. Коммуналка Довлатова Многие скажут, что вайб города не почувствовать, не шагнув в особую атмосферу питерских коммуналок: ▪︎ легендарный «Ундервуд» и помнящий писателя Довлатова камин; ▪︎ уснувший патефон и необычный телевизор; ▪︎ бессчётные приметы советской эпохи — всё это вас ждёт в настоящей коммунальной квартире литератора. Дореволюционная спальня незнакомки Спальня незнакомки, соседствующая с комнатой Довлатова, много лет стояла заколоченной, а сейчас её можно посетить только с нами. Вы увидите: ▪︎ собрание предметов — свидетелей ушедшей эпохи императорской России; ▪︎ круглый столик-геридон и французский дорожный сундук; ▪︎ антикварную мебель и корабельную лампу на брутальных цепях; ▪︎ что можно найти под дореволюционным ковром; ▪︎ на стенах и полках — старинные фото и артефакты. Важная информация:
- каждая группа проходит этот маршрут в своем темпе — в зависимости от особенностей группы продолжительность экскурсии может быть немного изменена;
- прогулка подходит для детей старше 7 лет, дети младше не допускаются на смотровую площадку;
- мы будем много ходить — не забывайте про одежду по погоде и удобную обувь!
- подарите эту прогулку близким и друзьям! Пожалуйста, напишите нам, и мы всё-всë организуем!
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 190 ₽
|Льготный билет (пенсионеры, школьники до 14 лет)
|1 120 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ▪︎ одна из самых высоких старинных смотровых площадок Петербурга, ранее закрытая для туристов
- ▪︎ коммуналка писателя Сергея Довлатова
- ▪︎ дореволюционная спальня незнакомки с артефактами ушедшей эпохи
- ▪︎ особняк Каншина
- ▪︎ доходный дом герцога Г.Г. Мекленбург-Стрелицкого
- ▪︎ доходный Хренов дом
- ▪︎ доходный дом ювелира Ш.З. Иоффа
- ▪︎ доходный дом Фуфаевского и другие
- ▪︎ закрытые для других проходные дворы и дворы-колодцы
Что включено
- Услуги гида
- Билеты на смотровую площадку
- Билеты в коммунальную квартиру
Где начинаем и завершаем?
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Завершение: Станция м. Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Спасибо за бронирование экскурсии! ✨
- Гид встретит вас по адресу Загородный проспект, д. 2, около будки - кафе Теремок. Ближайшее метро Владимирская/Достоевская, необходимо перейти через дорогу. У гида будет черный бейджик и черная табличка с надписью travelhead
- ▪︎ За час до начала экскурсии вам придет смс с именем и номером телефона нашего гида, а так же на месте вы легко узнаете гида по черному бейджику
- ▪︎ Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста напишите нам в телеграм бот https://t me/travelhead-bot Мы будем рады оперативно вам помочь ❤️
- ▪︎ Это пешеходная экскурсия, мы будем много ходить: одевайтесь, пожалуйста, по погоде, наденьте комфортную для вас обувь
- ▪︎ Желательно оплатить/доплатить экскурсию на месте безналичным расчетом. Мы выдаем чеки
- ▪︎ Мы будем благодарны, если вы придете заранее, за 5 минут до начала экскурсии
- Хорошей экскурсии!:
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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