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20%
Групповая
2 часа
Путешествие по скрытым уголкам Петербурга: дворы и парадные
Погрузитесь в мир петербургских дворов и парадных с экскурсией, раскрывающей тайны старинных особняков
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1106885₽ за человека
Групповая
2 часа
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Начало: Угол дома Звенигородская ул.,1 на перекрестке с За
Расписание: по расписанию
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 250₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
2 часа
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
Начало: Шпалерная улица, 18
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина28 мая 2024Великолепно! Восторг! Прекрасный эксурсовод Сергей. Всем рекомендую.
- ЭЭлина28 мая 2024Увлекательнейший рассказ и подача гида Ивана, было интересно и приятно слушать. Наши ожидания были оправданы, удалось насладиться дворами и закоулками Санкт-Петербурга
- ННаталья26 мая 2024Потрясающая экскурсия.
- ИИра23 мая 2024Очень интересная экскурсия. Увидели разные варианты коммуналок, было интересно. Рекомендую
- ММария11 мая 2024Очень интересная экскурсия! Гид профессионал своего дела, отлично знает все детали, биографию, творчество писателя. 2 часа пролетели очень быстро. Всем советую, кто хоть как то знаком с творчеством Довлатова, брать именно этого гида.
- ННаиалья2 мая 2024Спасибо Сергею огромное! За любовь у литературе, глубокие знания и истинно питерскую интеллмгентность
- ДДенис7 апреля 2024Будем рекомендовать. Мы в восторге.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Квартира Довлатова»
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