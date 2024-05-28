Квартира Довлатова – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Квартира Довлатова» в Санкт-Петербурге, цены от 885 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
4051 отзыв
Путешествие по скрытым уголкам Петербурга: дворы и парадные
Погрузитесь в мир петербургских дворов и парадных с экскурсией, раскрывающей тайны старинных особняков
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1106885 за человека
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
254 отзыва
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Начало: Угол дома Звенигородская ул.,1 на перекрестке с За
Расписание: по расписанию
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 250 за человека
Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
23 отзыва
Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 3 чел.
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
Начало: Шпалерная улица, 18
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Квартира Довлатова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
  2. Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
  3. Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)
  4. Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Квартира Довлатова" можно забронировать 4 экскурсии от 885 до 3 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4329 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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