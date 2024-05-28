М Марина Ускользающий мир петербургских дворов и парадных Великолепно! Восторг! Прекрасный эксурсовод Сергей. Всем рекомендую.

Э Элина Ускользающий мир петербургских дворов и парадных Увлекательнейший рассказ и подача гида Ивана, было интересно и приятно слушать. Наши ожидания были оправданы, удалось насладиться дворами и закоулками Санкт-Петербурга

Н Наталья Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри Потрясающая экскурсия.

И Ира Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри Очень интересная экскурсия. Увидели разные варианты коммуналок, было интересно. Рекомендую

М Мария Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная) Очень интересная экскурсия! Гид профессионал своего дела, отлично знает все детали, биографию, творчество писателя. 2 часа пролетели очень быстро. Всем советую, кто хоть как то знаком с творчеством Довлатова, брать именно этого гида.

Н Наиалья Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная) Спасибо Сергею огромное! За любовь у литературе, глубокие знания и истинно питерскую интеллмгентность