Преодолей свой страх, и получи новый опыт взаимодействия друг с другом в прогулке 👣 по центру Санкт-Петербурга в условиях полной темноты.

Познай роль звуков и запахов в твоей жизни. Ощути город 🏙️ через осязание и слух. Передай новый опыт другим!