Что вы увидите
- Вы почувствуете: Александровский парк
- Дивенский сад
- сквер композитора Андрея Петрова
- ощутите скульптуры
- Австрийскую площадь...
Преодолей свой страх, и получи новый опыт взаимодействия друг с другом в прогулке 👣 по центру Санкт-Петербурга в условиях полной темноты.
Познай роль звуков и запахов в твоей жизни. Ощути город 🏙️ через осязание и слух. Передай новый опыт другим!
Что входит
- Пеший маршрут по городу
- угадывание скульптур и других городских элементов на ощупь
- поездка на общественном транспорте
- коммуникация друг с другом
- фотосъёмка (по желанию клиента)
- игры на осязание и обоняние
- практическая оценка доступной среды в Санкт-Петербурге
- ответы на вопросы о незрячих.
Что не входит
- Проезд на общественном транспорте. 50 рублей.
Начало
🚩 Станция метро Горьковская. У правого выхода.
Место завершения
🏁 Сквер композитора Андрея Петрова. М. Петроградская.
Выберите день для проведения квеста
- Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 14 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей О.
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