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"Прогулка в темноте по центру Санкт-Петербурга". (10+)

Алексей О.
Алексей О. – Гид из Санкт-Петербурга
"Прогулка в темноте по центру Санкт-Петербурга".

(10+)
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 👣Пешеходная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕵️Квест
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 14 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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"Прогулка в темноте по центру Санкт-Петербурга". (10+)
"Прогулка в темноте по центру Санкт-Петербурга". (10+)

Что вы увидите

  • Вы почувствуете: Александровский парк
  • Дивенский сад
  • сквер композитора Андрея Петрова
  • ощутите скульптуры
  • Австрийскую площадь...
Преодолей свой страх, и получи новый опыт взаимодействия друг с другом в прогулке 👣 по центру Санкт-Петербурга в условиях полной темноты.
Познай роль звуков и запахов в твоей жизни. Ощути город 🏙️ через осязание и слух. Передай новый опыт другим!
Что входит
  • Пеший маршрут по городу
  • угадывание скульптур и других городских элементов на ощупь
  • поездка на общественном транспорте
  • коммуникация друг с другом
  • фотосъёмка (по желанию клиента)
  • игры на осязание и обоняние
  • практическая оценка доступной среды в Санкт-Петербурге
  • ответы на вопросы о незрячих.
Что не входит
  • Проезд на общественном транспорте. 50 рублей.
Начало
🚩 Станция метро Горьковская. У правого выхода.
Место завершения
🏁 Сквер композитора Андрея Петрова. М. Петроградская.
"Прогулка в темноте по центру Санкт-Петербурга". (10+)
"Прогулка в темноте по центру Санкт-Петербурга". (10+)
"Прогулка в темноте по центру Санкт-Петербурга". (10+)
"Прогулка в темноте по центру Санкт-Петербурга". (10+)

Выберите день для проведения квеста

  • Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей О.
Алексей О.
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Алексей О. проводит ещё 1 экскурсию

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